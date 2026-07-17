Modon Holding und Nammos Hotels & Resorts erbauen Nammos Ras El Hekma an der Nordküste von Ägypten

RAS EL HEKMA, Ägypten--(BUSINESS WIRE)--Die in Abu Dhabi ansässige Modon Holding und Nammos Hotels & Resorts haben „Nammos Ras El Hekma“ angekündigt – das erste vollständig integrierte Reiseziel der renommierten Lifestyle- und Hotelmarke in Ägypten. Das im Wadi-Yemm-Viertel gelegene Projekt wird das Versprechen von Ras El Hekma – ein zeitloses Leben im mediterranen Stil – in die Realität umsetzen. Dazu gehören die Nammos Residences, das Nammos Resort, das Nammos Village sowie eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an ganztägigen Gastronomie- und Wellnessangeboten, darunter der weltweit bekannte Nammos Restaurant & Beach Club.

Nammos Ras El Hekma steht für eine neue Ausprägung von zeitgenössischem mediterranen Luxus. Das Reiseziel vereint die natürliche Schönheit der ägyptischen Nordküste mit dem raffinierten und zugleich lebendigen Lebensstil, für den Nammos steht, und präsentiert ein vom Geist des Mittelmeers inspiriertes Lifestyle-Konzept, das Architektur, Landschaft, Kunst und Gastfreundschaft zu einem harmonischen Ganzen formt.

Nammos Residences wird aus 72 Apartments mit einem bis vier Schlafzimmern sowie einem Penthouse bestehen, während das Nammos Resort 79 Hotelzimmer in fünf Kategorien anbieten wird, die von Junior-Suiten über Suiten mit einem oder zwei Schlafzimmern bis hin zu Präsidentensuiten und Festsuiten reichen. Bewohner und Gäste profitieren von einem sorgfältig zusammengestellten Angebot an Gastronomie-, Wellness-, Einkaufs- und Freizeiteinrichtungen, das ein ganzheitliches Wohn- und Besuchererlebnis in der aufstrebenden Stadt Ras El Hekma an der ägyptischen Nordküste schafft.

Im Mittelpunkt des Projekts steht im Nammos Village ein Einzelhandelskonzept, das auf der Wiederentdeckung eines mediterranen Dorfes basiert und den ultimativen Ausdruck von Shopping, Wellness und Kunst verkörpert. Als Ort der Entdeckung, der Begegnung und der Muße schafft Nammos Village ein umfassendes Lifestyle-Erlebnis, bei dem Kultur, Wohlbefinden und Gastfreundschaft nahtlos miteinander verschmelzen.

Zum umfassenden Freizeitangebot gehören ein Wellness- und Fitnesscenter, Spa-Einrichtungen, Schwimmbäder und Cabanas, ein Kinderclub, private Speiseräume sowie direkter Zugang zu den im gesamten Resort integrierten Gastronomie- und Freizeitangeboten. Ein besonderes Highlight wird der „Nammos Restaurant and Beach Club“ sein, der von natürlichen Höhlenformationen an der Küste inspiriert ist. Er ist als umfassendes Gastronomie- und Freizeiterlebnis konzipiert und vereint dynamische Gastronomie, private Cabanas, Sonnenliegen, Pools und direkten Zugang zum Strand, wodurch der Club den lebendigsten Ausdruck des Nammos-Lifestyles verkörpert.

Architektonisch knüpft das Konzept an mediterrane und kykladische Gestaltungstraditionen an, die sich in gewölbten Formen, skulpturalen Volumen, weiß getünchten Oberflächen, natürlichen Materialien und einer starken Verbindung zwischen Innen- und Außenräumen widerspiegeln. Das Design wurde so entwickelt, dass es sich in die Küstenlandschaft einpasst und gleichzeitig eine eigenständige Identität innerhalb von Ras El Hekma schafft.

Bill O’Regan, Group CEO von Modon Holding, sagte: “ Ras El Hekma entwickelt sich rasch zu einem der ambitioniertesten Reiseziele im Mittelmeerraum, und die Fortschritte, die wir bisher erzielt haben, spiegeln die Bedeutung unserer langfristigen Vision wider. Mit dem nun in der Realisierungsphase befindlichen Projekt „Wadi Yemm“ und einer wachsenden Zahl weltweit anerkannter Marken, die sich dafür entschieden haben, Teil dieses Reiseziels zu werden, schaffen wir eine lebendige, ganzjährig attraktive Stadt, die darauf ausgelegt ist, künftigen Generationen Lebensqualität, Freizeitangebote und Investitionsmöglichkeiten von Weltklasse zu bieten. Nammos Ras El Hekma ist eine natürliche Erweiterung dieser Vision und bietet ein unverwechselbares Lifestyle-Konzept, das die Attraktivität des Reiseziels für Bewohner, Besucher und Investoren gleichermaßen weiter steigert.“

Petros Stathis, Chairman von Nammos, sagte: „Die Eröffnung des Nammos Ras El Hekma ist ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen Wachstumsstrategie. Die ägyptische Nordküste etabliert sich rasch als Reiseziel von Weltklasse, und Ras El Hekma bietet eine hervorragende Plattform für die weitere Expansion der Marke Nammos.“

Carolyn Turnbull, CEO von Nammos Hotels & Resorts, sagte: „Nammos Ras El Hekma wurde als Ort konzipiert, an dem Gastfreundschaft, Wohnen und Lebensart nahtlos und authentisch miteinander verschmelzen. Inspiriert von der Energie, der Eleganz und dem Geist, die Nammos seit mehr als zwei Jahrzehnten prägen, wird dieser Ort außergewöhnliche Erlebnisse schaffen, die Menschen verbinden und das Leben feiern.“

Nammos Ras El Hekma ist Teil des $35-Milliarden-Masterplans für Ras El Hekma, eines 170,8 Millionen Quadratmeter großen Entwicklungsprojekts, das die ägyptische Nordküste in eine Stadt der nächsten Generation verwandeln soll und bis 2045 Investitionen in Höhe von $110 Milliarden anziehen wird. Wadi Yemm ist der erste der 17 Stadtbezirke von Ras El Hekma, der in die Umsetzungsphase übergeht, und wird zudem eine Reihe kultureller Wahrzeichen beherbergen, die die Identität der gesamten Stadt mitprägen werden.

Ras El Hekma ist auf dem Land-, See- und Luftweg leicht erreichbar und liegt damit innerhalb einer Flugzeit von vier Stunden für fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Das Reiseziel wird mit einem neuen internationalen Flughafen ausgestattet, der Anschluss an Hochgeschwindigkeitsbahnen, Hauptautobahnen und Yachthäfen bietet und über einen eigenen Kreuzfahrtterminal verfügt. Ras El Hekma erstreckt sich über 44 Kilometer Mittelmeerküste und wird eine Mischung aus Freizeit-, Gastronomie- und Kulturangeboten bereitstellen. Im Zentrum des Reiseorts wird sich ein Geschäfts- und Finanzbezirk befinden, ergänzt durch Bildungs-, Wohn- und gemischt genutzte Stadtviertel, die darauf ausgelegt sind, das ganze Jahr über ein lebendiges Gemeinschaftsleben zu gewährleisten.

Weitere Informationen erhalten Interessenten auf modon.com oder telefonisch unter 800 MODON in den Vereinigten Arabischen Emiraten, 7734 in Ägypten bzw. +201122222734 für internationale Anfragen.

Über Modon

Modon ist eine internationale Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, und an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notiert. Modon gehört zu den Pionieren der urbanen Innovation und schafft ikonische Designs sowie Erlebnisse, die Erwartungen immer wieder übertreffen. Von Immobilien über Gastgewerbe, Vermögensverwaltung, Investmentmanagement, Veranstaltungen, Catering, Tourismus sowie städtische Infrastruktur erwecken wir Städte zum Leben, indem wir langfristige, nachhaltige Werte schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: press@modon.com, besuchen Sie www.modon.com oder folgen Sie:

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Über Nammos Hotels & Resorts

Nammos Hotels & Resorts ist der Geschäftszweig für Gastgewerbe und Wohnimmobilien von Nammos, einer der weltweit bekanntesten Luxus-Lifestyle-Marken. Nammos wurde 2003 auf Mykonos gegründet und ist weltweit dafür bekannt, lebendige Reiseziele zu schaffen, die außergewöhnliche Gastronomie, Unterhaltung und Strandkultur vereinen. Das Unternehmen hat sich wie selbstverständlich zu Luxushotels, Resorts und Markenresidenzen weiterentwickelt und seinen unverwechselbaren Lebensstil, seine Servicephilosophie und seine Designvision auf einige der begehrtesten Reiseziele der Welt ausgeweitet.

Nammos Hotels & Resorts wurde 2023 mit der Eröffnung des Nammos Hotel Mykonos gegründet. Das Unternehmen kann auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Gestaltung von Erlebnissen zurückblicken, die von mediterraner Eleganz geprägt sind. Inspiriert von seinen Inselwurzeln verbindet Nammos leichte Eleganz mit einer sozialen Dynamik, die für Gäste, Anwohner und lokale Gemeinschaften gleichermaßen unvergessliche Erlebnisse schafft.

Jedes Hotel, jedes Resort und jede Residenz wird sorgfältig so gestaltet, dass es den Charakter seines Standorts widerspiegelt und gleichzeitig einen höchst persönlichen Service, kulinarische Erlebnisse von Weltklasse sowie Wellness, Kultur und Unterhaltung bietet. Nammos Hotels & Resorts verbindet eine starke Bindung an den jeweiligen Ort mit dem unverwechselbaren Geist des Nammos-Lifestyles und schafft so Räume, wo Menschen zusammenkommen, um Kontakte zu knüpfen, zu feiern und inspirierenden Luxus zu erleben.

*Quelle: AETOSWire

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