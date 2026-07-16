"مدن القابضة" و"ناموس للفنادق والمنتجعات" تطلقان مشروع "ناموس رأس الحكمة" على الساحل الشمالي في مصر

--(BUSINESS WIRE)--رأس الحكمة، جمهورية مصر العربيةأعلنت كلّ من مجموعة "مدن القابضة" الإماراتية التي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لها و"ناموس للفنادق والمنتجعات"، عن إطلاق مشروع "ناموس رأس الحكمة"، ليكون أول وجهة متكاملة للعلامة العالمية المتخصصة في أنماط الحياة والضيافة في مصر. ويقع المشروع ضمن منطقة وادي يم في رأس الحكمة، ويجسد الحياة المتوسطية الأصيلة في المنطقة، من خلال مزيج متكامل يضم مساكن ناموس، ومنتجع ناموس، وقرية ناموس، إلى جانب مجموعة مختارة من المطاعم ومرافق الصحة المتاحة على مدار اليوم، بما في ذلك مطعم ونادي شاطئ ناموس الشهير عالمياً.

ويمثل "ناموس رأس الحكمة" تعبيراً جديداً عن الفخامة المتوسطية المعاصرة، حيث يتماهى في رحابه الجمال الطبيعي الأخاذ للساحل الشمالي في مصر مع أسلوب الحياة الراقي والنابض بالحيوية الذي تشتهر به علامة "ناموس". تقدم الوجهة مفهوماً للحياة مستوحى من ألق البحر الأبيض المتوسط، حيث تتناغم العمارة والتصميم الطبيعي والفنون والضيافة ضمن بيئة متكاملة تنساب عناصرها بسلاسة وانسجام.

وستضم "مساكن ناموس" 72 وحدة سكنية تتنوع بين شقق من غرفة نوم واحدة حتى أربع غرف نوم، فضلاً عن شقق البنتهاوس، في حين سيقدم منتجع ناموس 79 غرفة فندقية عبر خمس فئات تتنوع بين أجنحة جونيور وأجنحة من غرفة وغرفتي نوم، وصولاً إلى الأجنحة الرئاسية وأجنحة الاحتفالات. وسيحظى السكان والزوار بفرصة الاستفادة من مجموعة مختارة من مرافق الضيافة والصحة والتسوق والترفيه، مما يخلق تجربة متكاملة للعيش والإقامة ضمن مدينة رأس الحكمة الناشئة على الساحل الشمالي المصري.

وتقدم "قرية ناموس" وسط المشروع مفهوماً مبتكراً لتجربة تسوق، ما يتيح للسكان والضيوف استكشاف عراقة القرى المتوسطية التقليدية، ويجسد في ذات الوقت أرقى ملامح تجارب التسوق والصحة والفنون ضمن وجهة واحدة. وتمثل القرية مساحة متكاملة للاستكشاف والتواصل والاستجمام، حيث تقدم تجربة معيشة غامرة تتناغم فيها الثقافة والرفاهية والضيافة بسلاسة ضمن بيئة نابضة بالحياة.

وستشمل المرافق المتكاملة في المشروع مركزاً للصحة واللياقة البدنية، ومركز سبا، ومسابح وكبائن خاصة، ونادياً للأطفال، ومساحات مخصصة لتجارب تناول الطعام الخاصة، إلى جانب إمكانية الوصول المباشر إلى مختلف تجارب الضيافة المنتشرة في أنحاء الوجهة. ومن أبرز معالم المشروع مطعم ونادي شاطئ ناموس، الذي يستوحي تصميمه من التكوينات الطبيعية للكهوف الساحلية، ليقدم تجربة ضيافة وترفيه غامرة تجمع بين المطاعم الحيوية، والكبائن الخاصة، وأسرّة الاستلقاء تحت أشعة الشمس، والمسابح، والوصول المباشر إلى الشاطئ، ما يجسد أكثر صور أسلوب الحياة المرتبط بعلامة "ناموس" حيويةً وتميزاً.

وعلى مستوى الأسلوب المعماري، يستلهم المشروع رؤيته من تقاليد التصميم المتوسطي والكيكلادي، والتي تتجلى في الأقواس المنسابة، والكتل المعمارية المنحوتة، والأسطح المطلية بالجير، واستخدام المواد الطبيعية، إلى جانب تعزيز الترابط بين المساحات الداخلية والخارجية. وتم اعتماد أسلوب التصميم هذا لينسجم مع البيئة الساحلية للموقع، ويمنح المشروع في الوقت ذاته هوية معمارية مميزة ضمن رأس الحكمة.

وبهذه المناسبة قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة": "تبرز مدينة رأس الحكمة اليوم سريعاً كإحدى أكثر الوجهات المتوسطية تألقاً وتميزاً، ويأتي التقدم الذي أحرزناه حتى الآن ليعكس حجم رؤيتنا وطموحنا لهذه المنطقة. ومع دخول منطقة ’وادي يم‘ مرحلة التنفيذ، وانضمام مجموعة متنامية من العلامات التجارية العالمية المرموقة إلى الوجهة، نواصل بناء مدينة نابضة بالحياة على مدار العام، صُممت لتوفير مستويات عالمية من تجارب السكن الراقية والترفيه المتميز مع فرص استثمارية عالمية المستوى للأجيال القادمة. ولاشك بأن مشروع ’ناموس رأس الحكمة‘ يعدّ امتداداً طبيعياً لهذه الرؤية، إذ يقدم مفهوماً مميزاً لأسلوب الحياة يعزز جاذبية الوجهة للسكان والزوار والمستثمرين على حد سواء".

من جانبه قال بيتروس ستاتيس، رئيس مجلس إدارة ناموس: "يمثل إطلاق مشروع ناموس رأس الحكمة محطة مهمة في إطار استراتيجيتنا للنمو والتوسع العالمي، لاسيما وأن الساحل الشمالي المصري ماضٍ في ترسيخ مكانته كوجهة عالمية رائدة، في حين تقدم ’رأس الحكمة‘ منصة استثنائية تتيح لنا مواصلة توسيع حضور علامة ناموس وتعزيز انتشارها على المستوى الدولي".

وأضافت كارولين تورنبول، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ناموس: " تم تصميم مشروع ’ناموس رأس الحكمة‘ لجعله وجهة تتكامل فيها تجارب الضيافة والسكن وأسلوب الحياة بصورة سلسة وأصيلة. وبما ينسجم مع الحيوية والأناقة والروح التي لطالما ميزت علامة ’ناموس‘ لأكثر من عقدين من الزمن، ستوفر الوجهة تجارب استثنائية تجمع الناس وتحتفي بالحياة وسط أجواء متميزة بكل المقاييس".

ويأتي مشروع "ناموس رأس الحكمة" ضمن المخطط الرئيسي لمشروع "رأس الحكمة" البالغة قيمته 35 مليار دولار أمريكي، والذي يمتد على مساحة 170.8 مليون متر مربع، ويهدف إلى تحويل الساحل الشمالي المصري إلى مدينة من الجيل الجديد من المتوقع لها استقطاب استثمارات بقيمة 110 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2045. ويعدّ "وادي يم" أول أحياء رأس الحكمة ضمن 17 حياً تخطط المدينة لتطويرها، والذي دخل مرحلة التنفيذ، كما سيحتضن مجموعة من المعالم الثقافية التي ستسهم في رسم هوية المدينة المستقبلية.

وتم تصميم "رأس الحكمة" بأسلوب يجعل الوصول إليها براً وبحراً وجواً أمراً في غاية السهولة، حيث تقع ضمن نطاق لا يتجاوز أربع ساعات طيران لما يقارب نصف سكان العالم. وستضم الوجهة مطاراً دولياً جديداً متصلاً بشبكات القطارات عالية السرعة والطرق الرئيسية والمراسي البحرية، إلى جانب محطة مخصصة للسفن السياحية. وعلى امتداد 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، ستوفر رأس الحكمة مزيجاً متكاملاً من مرافق الترفيه والضيافة والمنشآت الثقافية. وستحتضن أيضاً منطقة أعمال ومركزاً مالياً رئيسياً، تدعمهما مناطق تعليمية وسكنية ومتعددة الاستخدامات، بما يرسخ مقومات مجتمع نابض بالحياة على مدار العام.

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نبذة عن مجموعة مدن القابضة

"مدن" هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تطوير تصاميم أيقونية وتجارب تتخطى التوقعات. وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات حيوية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول والاستثمارات، والفعاليات والتموين والسياحة والبنية التحتية الحضرية. وتسهم الشركة من خلال هذه القطاعات في بناء مدن نابضة بالحياة عبر تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل.

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نبذة عن ناموس للفنادق والمنتجعات

تُعد ناموس للفنادق والمنتجعات الذراع الفندقية والسكنية لعلامة ناموس، إحدى أشهر علامات أسلوب الحياة الفاخر في العالم والتي انطلقت في ميكونوس عام 2003، واكتسبت شهرة عالمية بفضل ابتكار وجهات تجمع بين تجارب الطعام الراقية، والترفيه، وثقافة الشواطئ. ومع مرور الوقت، توسعت لتشمل الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية ذات العلامة التجارية، ناقلة فلسفتها في أسلوب الحياة، والخدمة، والتصميم إلى أبرز الوجهات العالمية.

شهد عام 2023 افتتاح فندق ناموس ميكونوس، ليشكل الانطلاقة الرسمية لعلامة ناموس للفنادق والمنتجعات، مستندة إلى أكثر من عقدين من الخبرة في تقديم تجارب مستوحاة من أناقة البحر الأبيض المتوسط. وتجمع العلامة بين الرقي البسيط والطاقة الاجتماعية النابضة بالحياة، لتقديم تجارب لا تُنسى للضيوف والمقيمين والمجتمعات المحلية.

يُصمم كل فندق ومنتجع ووحدة سكنية بعناية ليعكس هوية وجهته، مع تقديم خدمات شخصية، وتجارب طهي عالمية، وبرامج للعافية، والثقافة، والترفيه. ومن خلال المزج بين روح المكان وأسلوب حياة ناموس، تبتكر العلامة وجهات تجمع الناس للاحتفال والتواصل والاستمتاع بفخامة تنبض بالحياة.

المصدر: "ايتوس واير"