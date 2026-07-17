Grid Dynamics stringe una partnership strategica con Doosan Robotics per accelerare l’adozione dell’IA fisica nei settori manifatturiero e della logistica
Grid Dynamics stringe una partnership strategica con Doosan Robotics per accelerare l’adozione dell’IA fisica nei settori manifatturiero e della logistica
Punti salienti
- Grid Dynamics stringe una partnership con Doosan Robotics finalizzata a fornire agli utenti di robot collaborativi (cobot) industriali uno stack software chiavi in mano per l’IA fisica e i corrispondenti servizi di integrazione.
- Le soluzioni Grid Dynamics consentono agli utenti di cobot Doosan di risolvere casi d’uso avanzati di automazione robotica, come la lavorazione e l’ispezione di oggetti con geometrie complesse, l’assemblaggio con elementi di variabilità e il confezionamento di articoli mai visti prima o deformabili.
- Questa partnership posiziona Grid Dynamics in modo da rispondere alla sfide del settore in rapida crescita dell’IA fisica tramite soluzioni applicate complete, che includono componenti di IA fondamentali, piattaforme software, servizi di integrazione e hardware per un’ampia gamma di imprese manifatturiere e logistiche.
SAN RAMON, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), partner di primo piano nella trasformazione basata sull’intelligenza artificiale per le aziende Fortune 1000, oggi ha annunciato di aver siglato una partnership strategica con Doosan Robotics, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di robotica collaborativa, che distribuisce robot all’avanguardia basati sull’IA in 45 paesi di tutto il mondo.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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