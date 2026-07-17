Grid Dynamics stringe una partnership strategica con Doosan Robotics per accelerare l’adozione dell’IA fisica nei settori manifatturiero e della logistica

SAN RAMON, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), partner di primo piano nella trasformazione basata sull’intelligenza artificiale per le aziende Fortune 1000, oggi ha annunciato di aver siglato una partnership strategica con Doosan Robotics, un leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di robotica collaborativa, che distribuisce robot all’avanguardia basati sull’IA in 45 paesi di tutto il mondo.

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