GoodVision AI将通过与AI Storm的战略合作在日本建设100 MW AI工厂

加州红木城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专为推理打造的下一代AI计算基础设施开发商GoodVision AI (“GoodVision”)今日宣布在日本建立其首个下一代AI工厂。此前，GoodVision与总部位于日本的商业与IT咨询公司AI Storm Co., Ltd.（东京证券交易所代码：3719，简称“AI Storm”）签署了战略合作协议，双方将共同在日本开发、部署和商业化高性能AI基础设施。

日本AI工厂项目概述

此次合作标志着GoodVision正式进军快速扩张的日本AI基础设施市场，首个旗舰AI工厂将落户福岛。

项目初期将部署一个2兆瓦(“MW”)的液冷系统，支持包含72台NVIDIA B300服务器（配备500多个GPU）的计算集群，提供高密度、企业级的AI推理算力。该设施预计将在三个月内建成并投入运营。

通过这一初期项目，GoodVision期望为在日本及其他国际市场更大规模的AI工厂建设确立一个可复制的商业模型。

通过结合GoodVision领先的AI基础设施集成能力与AI Storm的本地市场影响力及企业服务专长，两家合作伙伴计划在日本各地扩展AI工厂的容量。福岛站点将作为旗舰部署项目，并成为GoodVision全球网络及基础设施扩张战略的核心节点。

GoodVision的AI工厂平台提供垂直整合的AI基础设施解决方案，涵盖GPU系统集成、供电、先进液冷和持续运营。其模块化架构可实现快速部署、高资本效率的扩展，并针对大规模AI工作负载优化性能。此外，GoodVision将把其智能路由引擎(Smart Routing Engine)软件解决方案接入AI工厂的运营中，在可用模型和计算资源之间优化AI工作流，以平衡性能、延迟、成本和数据需求。

极具竞争力的规模规划(100 MW)

该项目围绕长期扩张路线图设计，目标是在未来三年内实现100 MW的AI计算总装机容量。部署策略采用分阶段、高资本效率的模式，从福岛旗舰AI工厂起步，然后通过遍布日本各地战略性分布的边缘AI工厂网络进行扩展。这种模块化方法使GoodVision能够根据客户需求、电力供应和基础设施准备情况来调整容量规模，同时降低执行风险并加快产品上市速度。

具体扩张路线图如下：

第一阶段（3个月内）：完成并上线首期2 MW福岛旗舰AI工厂，为GoodVision在日本的AI推理基础设施网络奠定基础。

第二阶段（12个月内）：在首期福岛设施成功部署和运营的基础上，将日本全国的AI计算总装机容量提升至20 MW。

第三阶段（3年内）：将GoodVision的AI工厂网络扩展至日本各地，实现100 MW的计划总容量，该目标将由东京及周边地区战略性预留的场地提供支持。

注：100 MW的计划扩张预计将分阶段进行，并将取决于客户需求、电力供应、设备采购、融资、监管审批及其他常规开发因素。

核心都市圈的战略场地储备

GoodVision和AI Storm已在日本企业、技术、研究和数据中心客户最集中的市场之一——东京及其周边地区获取并预留了超过50个潜在场地。

将AI工厂的算力布局在这些枢纽附近，可降低推理工作负载的延迟，使设施贴近最有可能使用专属AI算力的企业和研究客户，并在围绕合适场地的竞争加剧之前锁定稀缺且电力齐备的黄金地段。提前获取可用土地和电力资源提供了显著的先发优势，并降低了按期实现100 MW目标的执行风险。

GoodVision AI首席执行官David Wang表示：“日本是我们的关键战略市场之一，与AI Storm的合作是我们扩大日本AI工厂平台规模的重要第一步。高密度液冷计算与模块化部署模式的结合，使我们能够很好地满足企业对专属AI推理算力日益增长的需求。我们期望福岛AI工厂能成为未来在日本扩张的战略基石，并支持基于基础设施的经常性收入随时间不断增长。”

关于GoodVision AI

GoodVision AI正在构建面向AI推理的全球算力架构。其平台将实时智能路由引擎与专门构建的AI工厂网络相结合，以实现高效的大规模AI运行。公司由首席执行官David Wang领导。如需了解更多信息，请访问goodvision.ai。GoodVision AI已与开曼群岛豁免公司Calisa Acquisition Corp (Nasdaq: ALIS)签署了业务合并协议(“BCA”)。Calisa的业务宗旨是与一家或多家企业实现合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并。双方计划于2026年下半年完成该交易。

关于AI Storm

AI Storm Co., Ltd.（东京证券交易所代码：3719）是一家总部位于日本的商业与IT咨询公司，为企业客户提供技术、企业转型和战略支持服务。依托本地市场经验、企业客户关系和项目协调能力，AI Storm致力于支持日本国内技术和数字基础设施项目的开发与商业化。如需了解更多信息，请访问AI Storm的官方网站：https://www.ai-storm.co.jp/

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含联邦证券法界定的前瞻性陈述，包括关于GoodVision和ALIS的拟议业务合并、交易的预期收益和时间表、GoodVision AI的未来业务、运营、增长战略、市场机会、财务表现及其他预期的陈述。

这些前瞻性陈述基于当前预期和假设，受到风险、不确定性和其他因素的影响，可能导致实际结果与明示或暗示的结果大相径庭。此类风险包括但不限于：拟议业务合并可能无法完成或可能延迟的风险、未能满足完成条件或获得必要批准的风险、市场或经济状况的变化、合并后公司执行其业务战略的能力、维持客户和供应商关系的能力、满足证券交易所上市要求的能力，以及ALIS向美国证券交易委员会("SEC")提交的文件中描述的其他风险，包括将提交的与拟议交易相关的S-4表格注册声明。

前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况。除适用法律要求外，GoodVision AI和ALIS均不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务。

额外信息和查找途径

ALIS计划就拟议业务合并向SEC提交一份S-4表格注册声明，其中将包含一份代理声明/招股说明书。我们敦促投资者和证券持有人在注册声明、代理声明/招股说明书及其他提交给SEC的相关文件发布后及时查阅，因为这些文件将包含有关拟议交易的重要信息。这些文件可在SEC的网站www.sec.gov免费获取。

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