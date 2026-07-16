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Crown Bioscience se incorpora a la Coalición de Desarrolladores de NAM de C-Path con el objetivo de impulsar modelos relevantes para el ser humano en el desarrollo de fármacos

La CRO global aporta modelos derivados de pacientes, plataformas de organoides y experiencia en biomarcadores a la iniciativa de colaboración con el objetivo de impulsar la aceptación regulatoria de metodologías de nuevo enfoque

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience, una organización de investigación por contrato (CRO) global especializada en el descubrimiento y el desarrollo de fármacos, anunció hoy su incorporación a la Coalición de Desarrolladores de Metodologías de Nuevo Enfoque de Critical Path Institute (C-Path), una iniciativa de colaboración que se dedica a impulsar la validación, la cualificación y la adopción regulatoria de innovadores métodos de investigación relevantes para el ser humano.

Crown Bioscience se incorpora a una comunidad de desarrolladores de tecnología, empresas farmacéuticas, grupos de interés regulatorio y expertos científicos cada vez más grande para acelerar la adopción de metodologías de nuevo enfoque (NAM) en el descubrimiento y el desarrollo de fármacos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Consultas de medios de comunicación:
Crown Bioscience
Sarah Martin-Tyrrell
pr@crownbio.com

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Headquarters: San Diego, California, USA
CEO: John Gu
Employees: 700+
Organization: PRI
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