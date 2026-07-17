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Andersen Consulting voegt het samenwerkende bedrijf Smartbridge toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting kondigt een samenwerkingsovereenkomst aan met Smartbridge, een digitaal en AI-technologiebedrijf gevestigd in Texas, om zijn capaciteiten in data & analyse en digitale transformatieservices uit te breiden.

Smartbridge werd in 2003 opgericht. Het bedrijf helpt organisaties om hun digitale transformatie te versnellen en hun activiteiten te moderniseren aan de hand van digitale innovatie, AI, data & analyse en applicatiemoderniseringsservices. Het bedrijf werkt met klanten in de olie- en gasindustrie, medtech-sector en restaurantindustrie, waarbij advies- en technologieservices worden gecombineerd om transformatie en groei van bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken. Aan de hand van strategische relaties met toonaangevende technologieaanbieders, heltp Smartbridge organisaties om gegevens te verbinden, beslissingname te verbeteren en bedrijfsresultaten te bevorderen.

“Vandaag proberen organisaties om hun digitale en AI-transformatie te versnellen en zoeken ze praktische manieren om innovatie in meetbare bedrijfswaarde om te zetten,” verklaart Sri Raju, CEO van Smartbridge. “Ons team richt zich op het helpen van klanten om te moderniseren en de nodige capaciteiten te ontwikkelen om hun klanten uitzonderlijke ervaringen aan te bieden en financiële groei te creëren voor hun aandeelhouders. Via onze samenwerking met Andersen Consulting verruimen en verdiepen we onze capaciteiten, zodat Smartbridge geïntegreerde end-to-end services kan leveren aan onze klanten, waarvan er velen wereldwijd actief zijn.”

“Het belangrijkste aandachtspunt van Smartbridge was altijd al om klanten te helpen complexe operationele uitdagingen op te lossen met praktische, schaalbare oplossingen, terwijl adoptie die meetbare resultaten oplevert wordt bevorderd,” aldus Steve Senterfit, voorzitter van Smartbridge. “Deze samenwerking verdiept dat vermogen en geeft onze klanten toegang tot ruimere capaciteiten naarmate hun schaalvergroting vordert.”

“Technologische transformatie is vooral doeltreffend wanneer innovatie, data en uitvoering op elkaar zijn afgestemd,” verklaart Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “Smartbridge zorgt voor een praktische benadering om organisaties te helpen kritieke functies te moderniseren, opkomende technologieën toe te passen en bedrijfsprestaties te bevorderen.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt op gebied van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting is geïntegreerd in het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, waarderingen, internationale mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 1.000 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen aan via zijn aangesloten en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

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Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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Contacts

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