Modon Holding y Nammos Hotels & Resorts presentan Nammos Ras El Hekma, un nuevo destino de lujo en la costa norte de Egipto

RAS EL HEKMA, Egipto--(BUSINESS WIRE)--Modon Holding, con sede en Abu Dabi, y Nammos Hotels & Resorts anunciaron el lanzamiento de Nammos Ras El Hekma, el primer destino integral de la marca en Egipto. Ubicado en el distrito de Wadi Yemm, el proyecto refleja el estilo de vida mediterráneo atemporal que caracteriza a Ras El Hekma, al integrar Nammos Residences, Nammos Resort, Nammos Village y una exclusiva selección de experiencias gastronómicas y de bienestar disponibles durante todo el día, entre ellas el reconocido Nammos Restaurant & Beach Club.

Nammos Ras El Hekma representa una nueva expresión del lujo mediterráneo contemporáneo. Inspirado tanto en la belleza natural de la costa norte de Egipto como en el estilo de vida sofisticado y vibrante que caracteriza a Nammos, el complejo propone un concepto basado en el espíritu del Mediterráneo, donde la arquitectura, el paisajismo, el arte y la hospitalidad se integran de manera armónica.

Nammos Residences contará con 72 departamentos de uno a cuatro dormitorios y un penthouse, mientras que Nammos Resort ofrecerá 79 habitaciones distribuidas en cinco categorías: junior suites, suites de uno y dos dormitorios, suites presidenciales y celebration suites. Residentes y huéspedes tendrán acceso a una exclusiva oferta de servicios, espacios de bienestar, comercios y propuestas recreativas para disfrutar de una experiencia integral en la nueva ciudad de Ras El Hekma, en la costa norte de Egipto.

Nammos Village constituye uno de los principales atractivos del proyecto, con un concepto comercial inspirado en la esencia de los tradicionales pueblos mediterráneos, donde las compras, el bienestar y el arte convergen en una propuesta única. Pensado como un espacio para descubrir, conectar y disfrutar, combina cultura, bienestar y servicios exclusivos en un entorno que invita a disfrutar del auténtico estilo de vida mediterráneo.

La oferta de servicios también incluirá un centro de bienestar y gimnasio, instalaciones de spa, piscinas y cabañas privadas, un club infantil, espacios para cenas privadas y acceso directo a las distintas propuestas del complejo. Entre sus principales atractivos se destaca el Nammos Restaurant & Beach Club, inspirado en las formaciones naturales de las cuevas costeras. Diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva de hospitalidad y entretenimiento, combinará una vibrante propuesta gastronómica con cabañas privadas, reposeras, piscinas y acceso directo a la playa, en línea con la esencia del estilo de vida Nammos.

En el plano arquitectónico, el proyecto se inspira en las tradiciones de diseño mediterráneas y cicládicas, con formas arqueadas, volúmenes esculpidos, superficies encaladas, materiales naturales y una marcada integración entre los espacios interiores y exteriores. La propuesta arquitectónica fue concebida para integrarse de manera armónica al entorno costero y consolidar una identidad propia en Ras El Hekma.

Bill O'Regan, director ejecutivo del grupo Modon Holding, afirmó: “Ras El Hekma se consolida rápidamente como uno de los destinos más ambiciosos del Mediterráneo, y los avances logrados hasta ahora reflejan el alcance de nuestra visión a largo plazo. Con Wadi Yemm ya en construcción y un número cada vez mayor de marcas de reconocimiento internacional que eligen formar parte de este proyecto, estamos construyendo una ciudad vibrante, activa durante todo el año, concebida para ofrecer una calidad de vida excepcional, opciones de recreación y oportunidades de inversión de primer nivel para las próximas generaciones. Nammos Ras El Hekma es una extensión natural de esa visión y suma una propuesta de estilo de vida única que refuerza aún más el atractivo del destino para residentes, visitantes e inversores”.

Petros Stathis, presidente de Nammos, comentó: “El lanzamiento de Nammos Ras El Hekma marca un hito importante en nuestra estrategia de crecimiento global. La costa norte de Egipto se consolida rápidamente como un destino de clase mundial, y Ras El Hekma brinda un entorno excepcional para seguir expandiendo la marca Nammos”.

Carolyn Turnbull, directora ejecutiva de Nammos Hotels & Resorts, señaló: “Nammos Ras El Hekma nace como un espacio donde la hospitalidad, las residencias y el estilo de vida conviven de forma natural y auténtica. Inspirado en la energía, la elegancia y el espíritu que han definido a Nammos durante más de dos décadas, este destino ofrecerá experiencias excepcionales que invitan a encontrarse, compartir y celebrar la vida”.

Nammos Ras El Hekma forma parte del plan maestro de Ras El Hekma, un desarrollo de USD 35 000 millones que abarca 170,8 millones de metros cuadrados y transformará la costa norte de Egipto en una ciudad de nueva generación, con una inversión estimada de USD 110 000 millones para 2045. Wadi Yemm es el primero de los 17 distritos de Ras El Hekma cuya construcción ya está en marcha y también albergará una serie de referentes culturales que contribuirán a definir la identidad de la ciudad.

Ras El Hekma ofrece una excelente conectividad por tierra, mar y aire, lo que la sitúa a menos de cuatro horas de vuelo de casi la mitad de la población mundial. El destino dispondrá de un nuevo aeropuerto internacional conectado con una red ferroviaria de alta velocidad, las principales autopistas y marinas, además de una terminal exclusiva para cruceros. A lo largo de sus 44 kilómetros de costa sobre el Mediterráneo, Ras El Hekma reunirá una amplia oferta de ocio, hotelería y actividades culturales. En su núcleo se desarrollará un distrito central de negocios y servicios financieros, acompañado por distritos educativos, residenciales y de usos mixtos que permitirán consolidar una comunidad dinámica durante todo el año.

Para obtener más información, los compradores interesados pueden visitar modon.com o comunicarse al 800 MODON desde los Emiratos Árabes Unidos, al 7734 desde Egipto o al +20 112 222 2734 para consultas internacionales.

Acerca de Modon

Modon es una sociedad de cartera internacional con sede en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, que cotiza en la Bolsa de Valores de Abu Dabi (ADX). La empresa está a la vanguardia de la innovación urbana y desarrolla proyectos y experiencias emblemáticos que superan constantemente las expectativas. Su actividad abarca el sector inmobiliario, la hotelería, la gestión de activos e inversiones, la organización de eventos, el cáterin, el turismo y la infraestructura urbana, con el objetivo de impulsar el desarrollo urbano y generar valor sostenible a largo plazo.

Para obtener más información, escriba a press@modon.com, visite www.modon.com o siga a la empresa en:

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Acerca de Nammos Hotels & Resorts

Nammos Hotels & Resorts es la división hotelera y residencial de Nammos, una de las marcas de estilo de vida de lujo más reconocidas del mundo. Nacida en Mykonos en 2003 y reconocida internacionalmente por crear destinos vibrantes que combinan gastronomía de excelencia, entretenimiento y cultura de playa, Nammos expandió su presencia hacia hoteles, resorts y residencias de marca, y llevó su estilo inconfundible, su filosofía de servicio y su visión de diseño a algunos de los destinos más exclusivos del mundo.

Desde la apertura de Nammos Hotel Mykonos en 2023, Nammos Hotels & Resorts consolida un legado de más de dos décadas marcado por la elegancia mediterránea. Fiel a sus orígenes insulares, combina una sofisticación natural con una dinámica vida social para ofrecer experiencias memorables a huéspedes, residentes y comunidades locales.

Cada hotel, resort y residencia está diseñado para reflejar la identidad de su entorno y ofrecer un servicio altamente personalizado, propuestas gastronómicas de primer nivel, espacios dedicados al bienestar, así como una variada oferta cultural y de entretenimiento. Al integrar la esencia de cada lugar con el inconfundible espíritu del estilo de vida Nammos, crea destinos donde las personas se reúnen para compartir, celebrar y disfrutar de experiencias de lujo.

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.