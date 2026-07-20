Andersen Consulting udvider med samarbejdsfirmaet Smartbridge

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annoncerer en samarbejdsaftale med Smartbridge, et Texas-baseret firma, der tilbyder digitale løsninger og AI-teknologi, og forbedrer dermed sine kapaciteter inden for data og analyse samt digitale transformationstjenester.

Smartbridge blev grundlagt i 2003 og hjælper organisationer med at accelerere deres digitale transformation og modernisere driften gennem digital innovation, AI, data og analyse samt applikationsmoderniseringstjenester. Firmaet arbejder med kunder inden for olie- og gas-, medtech- og restaurationsbranchen og kombinerer rådgivnings- og teknologitjenester for at muliggøre erhvervsvirksomheders transformation og vækst. Ved at udnytte strategiske relationer med førende teknologileverandører hjælper Smartbridge organisationer med at forbinde data, forbedre beslutningstagning og accelerere forretningsresultater.

"I dag ønsker organisationer at accelerere deres digitale omstilling og AI-transformation og søger praktiske måder at omsætte innovation til målbar forretningsværdi," udtaler Sri Raju, CEO for Smartbridge. "Vores team fokuserer på at hjælpe kunder med at modernisere og opbygge de kapaciteter, de har brug for til at levere en enestående oplevelse til deres kunder og skabe økonomisk vækst for deres aktionærer. Gennem vores samarbejde med Andersen Consulting udvider og uddyber vi vores kapaciteter, hvilket gør det muligt for Smartbridge at levere integrerede end-to-end-tjenester til vores kunder, hvoraf mange opererer på globalt plan."

"Smartbridge har altid fokuseret på at hjælpe kunder med at løse komplekse driftsudfordringer med praktiske, skalerbare løsninger, samtidig med at man har drevet en udvikling, der leverer målbare resultater," udtaler Steve Senterfit, præsident for Smartbridge. "Dette samarbejde udvikler denne evne og giver vores kunder adgang til bredere kapaciteter, efterhånden som de skalerer."

"Teknologisk transformation er mest effektiv, når innovation, data og udførelse er i overensstemmelse med hinanden," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Smartbridge kommer med en praktisk tilgang til at hjælpe organisationer med at modernisere kritiske funktioner, anvende nye teknologier og accelerere forretningsresultater."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende pakke af tjenester, der spænder over virksomhedsstrategi, forretning, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for menneskelig kapital. Andersen Consulting integreres med Andersen Global's multidimensionelle servicemodel og leverer ekspertise inden for rådgivning, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og rådgivning i verdensklasse på en global platform med mere end 50.000 fagfolk verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem medlemsfirmaer og samarbejdende firmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der leverer konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdende firmaer verden over.

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