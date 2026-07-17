Tridiagonal.ai（T.AI）携手 PETRONAS Carigali 的 TriCipta AI 与 IBM，共同推动面向油气上游业务的工程领域驱动型人工智能解决方案发展

美国休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Tridiagonal Group 旗下专注于人工智能业务的 Tridiagonal.ai Pvt. Ltd.（T.AI） 宣布，公司已加入由 PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. 与 IBM Malaysia Sdn. Bhd. 共同开展的第三阶段联合开发协议（Joint Development Agreement，简称 JDA），携手推进 PETRONAS Carigali 旗舰人工智能平台 TriCipta AI 在油气上游全价值链的开发与应用。

TriCipta AI 是 PETRONAS Carigali 推出的合作模式，旨在融合深厚的领域专业技术与领先的人工智能技术专长，加速油气上游人工智能解决方案的开发、部署及规模化应用。

通过此次合作，Tridiagonal.ai 将依托其工程领域驱动型人工智能解决方案，为油气上游业务中基于 AI 的地面设备优化提供支持。该合作将重点围绕生产优化、设备维护可靠性和资产完整性决策流程展开，推动运营数据、工程专业知识与决策智能的深度融合，为关键现场运营决策提供更有力的支撑。

各方通过举行签约仪式，共同见证这一重要里程碑。出席仪式的嘉宾包括：PETRONAS Carigali 首席执行官 Hazli Sham Kassim，TriCipta AI 负责人 Ina Czarina Arief Tham，IBM Consulting Malaysia 管理合伙人 Deva K Theyventheran，T.AI 首席执行官 Pravin Jain，T.AI 联合创始人兼首席运营官 Praveen Kapse，以及 IBM Malaysia 总经理兼技术平台主管 Dickson Woo。

Tridiagonal.ai 首席执行官 Pravin Jain 表示：“我们很荣幸能够携手 PETRONAS Carigali 与 IBM，共同参与第三阶段联合开发协议（JDA），推进 PETRONAS Carigali 的 TriCipta AI。T.AI 提供的工程领域驱动型人工智能解决方案，融合了过程工程专业知识、物理机理驱动模型、工业人工智能和决策智能技术，能够将复杂的运营与工程数据转化为可付诸实践的决策支持。对于油气上游业务而言，人工智能的价值在于能够真正理解设备运行特性、工况约束、可靠性风险、资产完整性状况以及生产优化中的各种权衡，从而为现场运营决策提供更精准的支持。”

对于 Tridiagonal.ai 而言，此次联合开发协议进一步印证了工程领域专业知识、物理机理驱动人工智能和决策智能在推动工业人工智能赋能运营决策、创造可衡量业务价值方面的关键作用。

关于 Tridiagonal.ai

Tridiagonal.ai 是 Tridiagonal Group 旗下专注于工业决策优化的人工智能企业，致力于帮助资产密集型行业将工程领域专业知识、运营数据与人工智能深度融合，转化为高价值的运营决策。公司提供的解决方案融合工程领域专业知识、决策智能、物理机理驱动人工智能及决策工作流，助力客户优化生产运营、提升设备维护可靠性、强化资产完整性管理、提高能源利用效率，并持续推进卓越运营。

完整公告请访问 Tridiagonal.ai 官方网站。

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