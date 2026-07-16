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O Garvan Institute of Medical Research passa a integrar a rede de prestadores de serviços certificados da Parse Biosciences

Pesquisadores de toda a região Ásia-Pacífico ganham uma nova opção para sequenciamento de célula única de alta qualidade por meio dos serviços Evercode WT do Garvan

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Parse Biosciences, empresa da QIAGEN e líder em sequenciamento de célula única escalável e acessível, anunciou hoje que o Laboratório Central da Plataforma de Genômica, do Garvan Institute of Medical Research, aderiu ao seu Programa de Prestadores de Serviços Certificados (CSP). A parceria amplia o acesso ao sequenciamento de células únicas de alta qualidade e escalável na Austrália, na região da Ásia-Pacífico e em outras localidades.

O Garvan é uma das instituições de pesquisa médica mais proeminentes da Austrália e sua Plataforma de Genômica possui ampla experiência em triagem, captura e sequenciamento de células. Como provedor de serviços certificado, o Garvan oferecerá os kits Evercode WT da Parse a pesquisadores de toda a região. “Temos observado um número crescente de solicitações para projetos da Parse, e consideramos sua tecnologia fácil de implementar e operar, capaz de gerar dados excelentes”, disse Chris O'Keeffe, líder de Genômica Celular do instituto.

“O Garvan é uma das instituições de pesquisa biomédica mais respeitadas do mundo, e temos a honra de recebê-los em nossa rede de Prestadores de Serviços Certificados”, disse Charlie Roco, cofundador e diretor de tecnologia (CTO) da Parse Biosciences. “Nosso programa de Prestadores de Serviços Certificados (CSP) conecta pesquisadores a parceiros de confiança, permitindo que direcionem seus recursos para outras necessidades, conforme necessário. O Garvan é o parceiro ideal para isso, e estamos entusiasmados em apoiar, juntos, um número ainda maior de projetos de célula única em toda a região da Ásia-Pacífico.”

Sobre a Plataforma de Genômica do Garvan

Como parte do renomado Garvan Institute of Medical Research, a Plataforma de Genômica dedica-se a promover a pesquisa médica por meio de tecnologias genômicas de ponta. Ela oferece um amplo portfólio de serviços por meio de uma estrutura ágil, abrangendo pesquisa e desenvolvimento (P&D), citometria de fluxo, genômica celular e espacial, além de serviços de sequenciamento. O Garvan é reconhecido mundialmente por suas descobertas pioneiras, que melhoram a saúde humana. Um de seus objetivos centrais é fornecer insights inigualáveis sobre a função celular e a arquitetura tecidual, ampliando a compreensão de sistemas biológicos complexos e impulsionando novas descobertas.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences, uma empresa da QIAGEN, é uma empresa global de ciências da vida cuja missão é acelerar o progresso na saúde humana e na pesquisa científica. Capacitando pesquisadores a realizar o sequenciamento de células individuais com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento cerebral e sistema imunológico.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

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