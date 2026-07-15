Thredd 加入 Visa Agentic Ready 计划，率先携手 Zilch，为欧洲发卡机构提供 Agent 网络就绪能力

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Thredd——以 AI 为核心的发卡处理平台——今日宣布加入 Visa Agentic Ready 计划，使欧洲各地的发卡机构无需重构现有支付基础设施，即可支持智能代理发起支付。消费者支付平台 Zilch 将成为首批依托 Thredd 平台为持卡人开通智能代理发起支付功能的发卡机构之一。

作为支付处理平台及支付能力赋能者，Thredd 位于支付生态系统的信任层。加入 Visa Agentic Ready 计划后，随着市场迈向智能代理商业新时代，Thredd 已做好充分准备，为 Visa 及其客户提供支持。

智能代理商业引入了一种全新的支付发起主体——代表持卡人执行支付交易的 AI 智能代理。然而，支付体系的核心原则并未发生改变。持卡人授权、发卡机构审批、身份认证以及欺诈监测等关键机制依然适用。真正发生变化的是，当交易由智能代理发起时，信任关系将以全新的方式建立，并在交易过程中得到有效验证与保障。

以 Zilch 用户为例，持卡人可以让 AI 智能代理在预设预算范围内筛选心仪商品。智能代理完成推荐后，持卡人只需进行一次确认，即可授权其使用 Zilch 卡完成购买。随后，Visa Payment Passkey 通过生物识别认证确认持卡人的支付意愿，智能代理便可代表持卡人与商户发起支付交易并完成购买。

Zilch 首席执行官 Philip Belamant 表示：“智能代理商业代表着支付方式的一次根本性变革，而从一开始就夯实底层基础设施至关重要。通过与 Thredd 携手合作并加入 Visa Agentic Ready 计划，我们确保随着 AI 智能代理逐步成为客户购物和消费体验中的自然组成部分，Zilch 所始终坚持的信任、安全与自主掌控体验依然能够得到充分保障。归根结底，这一切都是为了让客户在消费过程中拥有更多而非更少的自主权，而这也正是 Zilch 一切创新与发展的核心所在。”

基于现有基础设施打造 Agent 网络就绪能力

Thredd 的方案并非要求发卡机构推倒重来，而是在其现有基础设施之上扩展既有能力。目前，支持网络首日上线所需的核心基础能力均已具备，包括：

令牌化 ：通过 Visa Token Service（VTS） 提供银行卡组织级令牌化服务，使 AI 智能代理仅能接触支付令牌，而无法获取底层支付凭证

：通过 Visa Token Service（VTS） 提供银行卡组织级令牌化服务，使 AI 智能代理仅能接触支付令牌，而无法获取底层支付凭证 设备绑定 ：将支付令牌与可信设备绑定，进一步强化交易安全

：将支付令牌与可信设备绑定，进一步强化交易安全 Visa Payment passkeys：通过安全的生物识别认证确认持卡人授权，使持卡人能够授权 AI 智能代理代表其发起并完成交易

在上述基础能力之上，Thredd 正持续开发面向智能代理场景的专属能力，以适配智能代理交易区别于人工交易的特点，包括：

智能代理令牌化 ：为 AI 智能代理生成专属支付令牌，并配套符合智能代理交易需求的权限管理与控制机制

：为 AI 智能代理生成专属支付令牌，并配套符合智能代理交易需求的权限管理与控制机制 智能代理欺诈监测：针对智能代理交易行为构建专门的交易规则，识别传统风控模型并非针对的风险模式，例如执行偏移及异常交易频率等

这些新能力直接建立在 Thredd 现有的令牌化能力及欺诈交易监测解决方案之上。上述两项核心能力目前已在 Thredd 平台实现规模化应用，为智能代理支付场景的落地提供了坚实基础。

为各类发卡机构提供迈向 Agent 网络就绪的便捷路径

通过启用 Thredd 的相关服务，发卡机构无需重构现有支付基础设施，即可快速具备支持智能代理商业的能力。

Thredd 首席执行官 Jim McCarthy 表示：“支付行业的每一次重大变革，都离不开一个值得信赖的底层平台，将复杂的生态体系转化为可规模化落地的能力。智能代理商业亦不例外。随着 AI 智能代理成为支付链路中的新参与者，发卡机构需要一种解决方案，在拥抱创新的同时，不必在安全性、客户自主掌控权或产品上市速度之间作出取舍。通过参与 Visa Agentic Ready 计划，Thredd 正是在发挥这样的桥梁作用，使欧洲各地的发卡机构能够依托其已经信赖的平台，快速实现 Agent 网络就绪。我们正携手 Visa，共同探索并塑造这一全新商业时代的发展模式，推动智能代理商业以安全、可靠，并始终符合持卡人最佳利益的方式实现规模化发展。”

Thredd 期待继续支持 Visa、Zilch 以及欧洲各地的发卡机构，共同迈向智能代理商业新时代。

关于 Zilch

Zilch 是一家智能支付平台，致力于帮助用户节省时间与资金。其一体化支付解决方案可作为传统银行卡的智能替代方案，集借记支付、信贷服务、分期付款、已赚工资预支、信用建设、优惠活动及奖励机制于一体，帮助用户优化现金流，并最大化每一英镑消费所创造的价值。目前，Zilch 已帮助超过 600 万名用户累计节省逾 7.5 亿英镑的各类费用和利息支出。自 2019 年成立以来，公司每年为合作商户带来的交易额超过 25 亿英镑。更多信息，请访问 www.zilch.com。

关于Visa

Visa（NYSE: V）是全球领先的数字支付公司，为全球200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构和政府实体提供交易支持。我们以通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促使个人、企业和经济活动蓬勃发展为使命。我们深信，经济与每个人、每一地息息相关，能够提升每个人、每一地的生活，并认为提供支付渠道是未来货币流动的根本。欲了解更多详情，请访问 Visa.com.

关于Thredd

Thredd 是一家值得信赖、以 AI 为核心、基于云原生架构的发卡处理平台，为新一代全球支付生态提供强大支撑。依托统一平台和单一 API，Thredd 为遍布 50 多个国家的 100 余家金融科技公司、数字银行及嵌入式金融服务提供商提供借记卡、信用卡、数字钱包及账本管理等核心能力，每年处理数十亿笔交易。凭借覆盖全球的运营网络、本地化专业能力，以及贯穿平台各层的 AI 技术，Thredd 专为满足高速发展、规模化扩展和现代发卡模式而打造，在市场准入、客户体验、安全保障、监管合规和运营韧性等方面树立了行业标杆。欲了解更多信息，请访问 www.thredd.ai

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