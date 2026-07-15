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Thredd 加入 Visa Agentic Ready 计划，率先携手 Zilch，为欧洲发卡机构提供 Agent 网络就绪能力

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Thredd——以 AI 为核心的发卡处理平台——今日宣布加入 Visa Agentic Ready 计划，使欧洲各地的发卡机构无需重构现有支付基础设施，即可支持智能代理发起支付。消费者支付平台 Zilch 将成为首批依托 Thredd 平台为持卡人开通智能代理发起支付功能的发卡机构之一。

作为支付处理平台及支付能力赋能者，Thredd 位于支付生态系统的信任层。加入 Visa Agentic Ready 计划后，随着市场迈向智能代理商业新时代，Thredd 已做好充分准备，为 Visa 及其客户提供支持。

智能代理商业引入了一种全新的支付发起主体——代表持卡人执行支付交易的 AI 智能代理。然而，支付体系的核心原则并未发生改变。持卡人授权、发卡机构审批、身份认证以及欺诈监测等关键机制依然适用。真正发生变化的是，当交易由智能代理发起时，信任关系将以全新的方式建立，并在交易过程中得到有效验证与保障。

以 Zilch 用户为例，持卡人可以让 AI 智能代理在预设预算范围内筛选心仪商品。智能代理完成推荐后，持卡人只需进行一次确认，即可授权其使用 Zilch 卡完成购买。随后，Visa Payment Passkey 通过生物识别认证确认持卡人的支付意愿，智能代理便可代表持卡人与商户发起支付交易并完成购买。

Zilch 首席执行官 Philip Belamant 表示：“智能代理商业代表着支付方式的一次根本性变革，而从一开始就夯实底层基础设施至关重要。通过与 Thredd 携手合作并加入 Visa Agentic Ready 计划，我们确保随着 AI 智能代理逐步成为客户购物和消费体验中的自然组成部分，Zilch 所始终坚持的信任、安全与自主掌控体验依然能够得到充分保障。归根结底，这一切都是为了让客户在消费过程中拥有更多而非更少的自主权，而这也正是 Zilch 一切创新与发展的核心所在。”

基于现有基础设施打造 Agent 网络就绪能力

Thredd 的方案并非要求发卡机构推倒重来，而是在其现有基础设施之上扩展既有能力。目前，支持网络首日上线所需的核心基础能力均已具备，包括：

  • 令牌化：通过 Visa Token Service（VTS） 提供银行卡组织级令牌化服务，使 AI 智能代理仅能接触支付令牌，而无法获取底层支付凭证
  • 设备绑定：将支付令牌与可信设备绑定，进一步强化交易安全
  • Visa Payment passkeys：通过安全的生物识别认证确认持卡人授权，使持卡人能够授权 AI 智能代理代表其发起并完成交易

在上述基础能力之上，Thredd 正持续开发面向智能代理场景的专属能力，以适配智能代理交易区别于人工交易的特点，包括：

  • 智能代理令牌化：为 AI 智能代理生成专属支付令牌，并配套符合智能代理交易需求的权限管理与控制机制
  • 智能代理欺诈监测：针对智能代理交易行为构建专门的交易规则，识别传统风控模型并非针对的风险模式，例如执行偏移及异常交易频率等

这些新能力直接建立在 Thredd 现有的令牌化能力及欺诈交易监测解决方案之上。上述两项核心能力目前已在 Thredd 平台实现规模化应用，为智能代理支付场景的落地提供了坚实基础。

为各类发卡机构提供迈向 Agent 网络就绪的便捷路径

通过启用 Thredd 的相关服务，发卡机构无需重构现有支付基础设施，即可快速具备支持智能代理商业的能力。

Thredd 首席执行官 Jim McCarthy 表示：“支付行业的每一次重大变革，都离不开一个值得信赖的底层平台，将复杂的生态体系转化为可规模化落地的能力。智能代理商业亦不例外。随着 AI 智能代理成为支付链路中的新参与者，发卡机构需要一种解决方案，在拥抱创新的同时，不必在安全性、客户自主掌控权或产品上市速度之间作出取舍。通过参与 Visa Agentic Ready 计划，Thredd 正是在发挥这样的桥梁作用，使欧洲各地的发卡机构能够依托其已经信赖的平台，快速实现 Agent 网络就绪。我们正携手 Visa，共同探索并塑造这一全新商业时代的发展模式，推动智能代理商业以安全、可靠，并始终符合持卡人最佳利益的方式实现规模化发展。”

Thredd 期待继续支持 Visa、Zilch 以及欧洲各地的发卡机构，共同迈向智能代理商业新时代。

关于 Zilch

Zilch 是一家智能支付平台，致力于帮助用户节省时间与资金。其一体化支付解决方案可作为传统银行卡的智能替代方案，集借记支付、信贷服务、分期付款、已赚工资预支、信用建设、优惠活动及奖励机制于一体，帮助用户优化现金流，并最大化每一英镑消费所创造的价值。目前，Zilch 已帮助超过 600 万名用户累计节省逾 7.5 亿英镑的各类费用和利息支出。自 2019 年成立以来，公司每年为合作商户带来的交易额超过 25 亿英镑。更多信息，请访问 www.zilch.com

关于Visa

Visa（NYSE: V）是全球领先的数字支付公司，为全球200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构和政府实体提供交易支持。我们以通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促使个人、企业和经济活动蓬勃发展为使命。我们深信，经济与每个人、每一地息息相关，能够提升每个人、每一地的生活，并认为提供支付渠道是未来货币流动的根本。欲了解更多详情，请访问 Visa.com.

关于Thredd

Thredd 是一家值得信赖、以 AI 为核心、基于云原生架构的发卡处理平台，为新一代全球支付生态提供强大支撑。依托统一平台和单一 API，Thredd 为遍布 50 多个国家的 100 余家金融科技公司、数字银行及嵌入式金融服务提供商提供借记卡、信用卡、数字钱包及账本管理等核心能力，每年处理数十亿笔交易。凭借覆盖全球的运营网络、本地化专业能力，以及贯穿平台各层的 AI 技术，Thredd 专为满足高速发展、规模化扩展和现代发卡模式而打造，在市场准入、客户体验、安全保障、监管合规和运营韧性等方面树立了行业标杆。欲了解更多信息，请访问 www.thredd.ai

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