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Thredd加入Visa Agentic Ready計畫，率先與Zilch攜手合作，為歐洲發卡機構提供代理網路就緒能力

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 以AI為核心的發卡處理平台Thredd今日宣布加入Visa Agentic Ready計畫，使歐洲各地的發卡機構無需重構現有支付基礎架構，即可參與由代理發起的支付。消費者支付平台Zilch將成為首批憑藉Thredd平台為持卡人開通代理發起支付功能的發卡機構之一。

身為支付處理平台及支付能力賦能者，Thredd位於支付生態系統的信任層。加入Visa Agentic Ready計畫後，隨著市場邁向代理式商業新時代，Thredd已做好充分準備，為Visa及其客戶提供支援。

代理式商業引進了一種全新的支付發起主體：代表持卡人執行支付交易的AI代理。然而，支付體系的核心原則並未發生改變。持卡人授權、發卡機構批准、身分認證以及詐騙監測等關鍵機制依然適用。真正發生變化的是，當交易由代理發起時如何建立和維護信任。

以Zilch使用者為例，持卡人可以讓AI代理在預設預算範圍內篩選心儀商品。代理完成推薦後，持卡人只需進行一次確認，即可授權其使用Zilch卡完成購買。隨後，Visa Payment Passkey透過生物辨識認證確認持卡人的支付意願，代理便可代表持卡人與商家發起支付交易並完成購買。

Zilch執行長Philip Belamant表示：「代理式商業代表著支付方式的一次根本性變革，而從一開始就鞏固底層基礎架構至關重要。透過與Thredd攜手合作並加入Visa的Agentic Ready計畫，我們將確保隨著AI代理逐步成為客戶購物和消費體驗中的自然組成部分，Zilch所始終堅持的信任、安全與自主掌控體驗依然能夠得到充分保障。歸根結底，這一切都是為了讓客戶在消費過程中擁有更多而非更少的自主權，而這也正是Zilch一切工作的核心所在。」

以現有基礎架構為基礎打造代理網路就緒能力

Thredd的方案並非要求發卡機構推倒重來，而是在其現有基礎架構之上擴充既有能力。目前，支援網路首日上線所需的核心基礎能力均已具備，包括：

  • 權杖化透過Visa Token Service (VTS)提供方案權杖化服務，使代理僅能接觸支付權杖，而無法取得底層支付憑證
  • 裝置綁定：將支付權杖與可信裝置綁定，進一步強化交易安全
  • Visa支付通行金鑰：透過安全的生物辨識身分驗證，使持卡人能夠授權代理代表其發起並完成交易

在上述基礎能力之上，Thredd正持續開發針對代理場景的專屬能力，以適配代理式交易區別於人工交易的特點，包括：

  • 代理權杖化：為代理生成專屬支付權杖，並配套符合代理交易需求的許可權管理與控制機制
  • 代理詐騙監測針對代理交易行為建構專門的交易規則，辨識傳統風控模型無法捕捉的風險模式，例如執行偏移及異常交易頻率等

這些新能力直接建立在Thredd現有的權杖化能力及詐騙交易監測解決方案之上，這兩項核心能力目前已在Thredd平台實現規模化應用。

為各類發卡機構提供實現就緒的路徑

透過啟用Thredd的相關服務，發卡機構無需重構現有支付基礎架構，即可快速具備支援代理式商業的能力。

Thredd執行長Jim McCarthy表示：「支付產業的每一次重大變革，都離不開一個值得信賴的底層平台，將複雜的生態體系轉化為可規模化落地的能力。代理式商業也不例外。隨著AI代理成為支付鏈路中的新參與者，發卡機構需要一種解決方案，在擁抱創新的同時，不必在安全性、客戶自主掌控權或產品上市速度之間做出取捨。透過參與Visa Agentic Ready計畫，Thredd正在發揮這樣的橋樑作用，使歐洲各地的發卡機構能夠憑藉其已經信賴的平台，快速實現代理網路就緒。我們正攜手Visa，共同探索並塑造這一全新商業時代的發展模式，推動代理式商業以安全、可靠，並始終符合持卡人最佳利益的方式實現規模化發展。」

Thredd期待繼續支援Visa、Zilch以及歐洲各地的發卡機構，共同邁向代理式商業新時代。

關於Zilch

Zilch是一家智慧支付平台，致力於協助使用者節省時間與資金。其整合式支付解決方案可做為傳統銀行卡的智慧替代方案，集簽帳支付、信用服務、分期付款、已賺工資預支、信用建設、優惠活動及獎勵機制於一體，協助使用者實現現金流最佳化，並最大化每一英鎊消費所創造的價值。目前，Zilch已協助超過600萬名使用者累計節省逾7.5億英鎊的各類費用和利息支出。自2019年成立以來，公司每年為合作商家帶來的交易額超過25億英鎊。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zilch.com

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，便利200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的支付交易。我們的使命是透過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網絡來串連世界，從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關，能夠改善每個人、每一地的生活，並認為可及性是未來財富流動的基礎。欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com.

關於Thredd

Thredd是值得信賴的AI優先、雲端原生發卡處理平台，致力於為下一代全球支付的發展賦能。透過單一API與統一平台，Thredd向50多個國家的100多家金融科技公司、數位銀行和內建式金融服務商提供簽帳金融卡、信用卡、數位錢包和帳本管理功能，每年處理數十億筆交易。憑藉全球營運布局、本地專長以及深度整合於平台各層級的AI技術，Thredd專為速度、規模和現代發卡模式量身打造，在市場准入、客戶體驗、安全性、嚴格監管和營運韌性方面樹立了產業標竿。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.thredd.ai

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行銷長
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