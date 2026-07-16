El Garvan Institute of Medical Research se incorpora a la red de proveedores de servicios certificados de Parse Biosciences

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, una empresa de QIAGEN y líder en secuenciación unicelular escalable y accesible, anunció hoy la incorporación de la Genomics Platform Core Facility del Garvan Institute of Medical Research a su programa de proveedores de servicios certificados (Certified Service Provider, CSP). Esta alianza amplía el acceso a servicios de secuenciación unicelular escalables y de alta calidad en Australia, la región de Asia-Pacífico y otros mercados.

El Garvan Institute es una de las instituciones de investigación médica más prestigiosas de Australia, y su Genomics Platform cuenta con una amplia experiencia en separación, aislamiento y secuenciación de células. Como proveedor de servicios certificado, ofrecerá los kits Evercode WT de Parse a investigadores de toda la región. "Recibimos cada vez más solicitudes para desarrollar proyectos con Parse y comprobamos que la tecnología es fácil de implementar y utilizar, además de ofrecer datos de excelente calidad", afirmó Chris O'Keeffe, responsable de Genómica Celular del Garvan Institute.

"El Garvan Institute es una de las principales instituciones de investigación biomédica del mundo y nos enorgullece darle la bienvenida a nuestra red de proveedores de servicios certificados", señaló Charlie Roco, cofundador y director de tecnología de Parse Biosciences. "Nuestro programa CSP pone en contacto a los investigadores con socios de confianza, lo que les permite concentrar sus recursos en otras prioridades. Garvan es el aliado ideal para lograrlo y nos entusiasma colaborar para impulsar más proyectos de secuenciación unicelular en toda la región de Asia-Pacífico".

Acerca de Garvan Genomics Platform

Como parte del prestigioso Garvan Institute of Medical Research, reconocido mundialmente, Garvan Genomics Platform impulsa la investigación médica mediante tecnologías genómicas de vanguardia. Ofrece una amplia cartera de servicios mediante una estructura integrada que abarca investigación y desarrollo (I+D), citometría de flujo, genómica celular y espacial, y servicios de secuenciación. Garvan goza de reconocimiento internacional por sus descubrimientos pioneros, que contribuyen a mejorar la salud humana. Uno de los principales objetivos de la plataforma es ofrecer conocimientos sin precedentes sobre la función celular y la arquitectura de los tejidos, para ampliar la comprensión de sistemas biológicos complejos e impulsar nuevos descubrimientos.

Acerca de Parse Biosciences

Parse Biosciences, una empresa de QIAGEN, es una empresa global de ciencias de la vida cuya misión es acelerar los avances en la salud humana y la investigación científica. Su enfoque pionero permite a los investigadores realizar secuenciación unicelular a una escala sin precedentes y con una facilidad inédita. Gracias a ello, ha contribuido a descubrimientos revolucionarios en áreas como el tratamiento del cáncer, la reparación de tejidos, las terapias con células madre, la investigación de enfermedades renales y hepáticas, y el estudio del desarrollo cerebral y del sistema inmunitario.

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