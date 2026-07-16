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Il Garvan Institute of Medical Research entra a far parte della rete di fornitori di servizi certificati di Parse Biosciences

I ricercatori nella regione Asia-Pacifico ottengono una nuova opzione per il sequenziamento di singole cellule di alta qualità attraverso i servizi Evercode WT di Garvan

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, un'azienda QIAGEN e il fornitore leader di soluzioni di sequenziamento di singole cellule scalabile e accessibile, oggi ha annunciato che la Genomics Platform Core Facility nel Garvan Institute of Medical Research ha aderito al suo Programma di Fornitori certificati di servizi (CSP). La collaborazione estende l'accesso al sequenziamento di singole cellule di alta qualità e scalabile in Australia, nella più ampia regione Asia-Pacifico e oltre.

Garvan è un'eccellenza tra gli istituti di ricerca medica australiani, e la Genomics Platform si distingue per la vasta esperienza nella separazione, cattura e sequenziamento delle cellule.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Kaitie Kramer
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