AMINA成為第一家整合領先加密支付網路Mesh的受監管銀行

瑞士楚格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 受瑞士金融市場監管局(FINMA)監管、業務遍及全球的加密銀行AMINA Bank AG (“AMINA”)今日成為第一家整合領先加密支付網路Mesh的受監管銀行。此次整合將Mesh的驗證存款技術直接內建到AMINA的線上銀行平台中。這使得客戶能夠在單一且簡化的流程中，透過超過300家錢包服務商驗證錢包所有權，並存入穩定幣和數位資產。從此，客戶無需再人工複製錢包地址、在外部工具間切換，或完成以往所需的多步驟驗證流程。

AMINA產品長Myles Harrison表示：「儘管產業在機構採用方面取得了長足進步，但在不同平台和受監管的金融機構之間安全高效地轉移加密資產仍然十分困難。向銀行存款以往要求客戶在外部平台上完成錢包簽名，並透過多步驟人工流程來驗證地址。AMINA與Mesh的整合消除了這一摩擦。我們的客戶只需在AMINA平台內點選幾下，即可選擇其錢包服務商、驗證所有權並完成存款，使數位資產存款體驗達到了客戶在傳統金融中所期望的標準。驗證存款是第一步。未來，我們計畫將Mesh的互通連線能力擴充到提款和支付，同時建構能夠讓穩定幣和數位資產大規模流動的基礎架構。」

根據Bessemer Venture Partners的資料，儘管更廣泛的加密市場出現下滑，但真實世界中的穩定幣支付額在2025年實現倍增，達到4000億美元，其中60%的交易量由B2B資金流驅動——包括企業財務管理、跨境結算以及為客戶結算交易的支付服務提供者。市場需求客觀存在，但支援它的受監管銀行基礎架構卻未能跟上步伐。AMINA對Mesh的整合填補了這一空白，在瑞士受監管的銀行環境中，將客戶與其現有的錢包和交易所帳戶直接互通連線。

Mesh共同創辦人兼執行長Bam Azizi表示：「身為第一家整合Mesh的FINMA受監管銀行，AMINA正在證明數位資產如何透過受監管的金融體系流動——驗證和法規遵循在原生層級得到處理。我們很驕傲能提供達成這一目標的互通連線能力。」

該整合功能將很快向AMINA客戶開放。今年稍晚可望推出更多功能，包括簡化客戶開戶時的錢包驗證流程。

AMINA全球B2B2C業務主管兼董事總經理Sebastian Preil博士表示：「除了為我們的專業投資人和企業客戶帶來直接利益外，此次合作對於任何進入加密領域的受監管機構都至關重要。探索穩定幣服務的銀行面臨一個實際挑戰：如何在對客戶的傳統金融背景進行審查的同時，驗證其鏈上足跡？透過我們的B2B2C平台，金融機構可以透過AMINA的受監管銀行架構接取Mesh的互通連線能力，並且法規遵循和鏈上篩查基礎架構已經到位。」

免責聲明：本市場通訊稿由AMINA Bank AG (“AMINA”)向您提供。AMINA是一家瑞士銀行和證券交易商，辦公及法定住所地位於Kolinplatz 15, 6300 Zug, Switzerland，受瑞士金融市場監督管理局(FINMA)授權和監管。AMINA未在任何其他司法管轄區獲得銀行經營授權。本市場通訊稿僅作資訊和行銷用途，符合《瑞士金融服務法》(FinSA)第68條定義的行銷資料範疇；本內容屬於廣告性質，不構成招攬、推薦、投資建議，也不構成任何金融工具的買賣要約、意向要約或參與特定投資策略的邀約。本市場通訊稿僅供參考，在AMINA未獲經營授權、不得展開相關產品買賣及業務活動的司法管轄區內，不對公眾構成任何要約或招攬行為。根據法律和監管方面的考量，某些產品和服務可能無法向所有客戶提供。

關於 AMINA — 加密金融，化繁為簡

AMINA Bank AG成立於2018年4月，總部位於瑞士楚格，是加密貨幣銀行業的先驅。2019年8月，AMINA Bank AG獲得瑞士金融市場監督管理局(FINMA)頒發的瑞士銀行及證券交易商牌照。2022年2月，AMINA Bank AG阿布達比全球市場(ADGM)分行獲得ADGM金融服務監管局(FSRA)頒發的金融服務授權。2023年11月，AMINA (Hong Kong) Limited獲得香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)頒發的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）牌照。2025年10月，公司根據香港數位資產監管架構，進一步獲准將第1類牌照範圍擴充至為專業投資人提供數位資產交易服務。2025年10月，AMINA (Austria) AG (“AMINA EU”)依據《加密資產市場法》(MiCAR)架構，獲得奧地利金融市場管理局(FMA)頒發的加密資產服務提供者(CASP)牌照。

《CVVC全球報告》和CB Insights將AMINA評選為區塊鏈生態系統50大企業之一。2025年，AMINA在2025年Hedgeweek®全球數位資產獎評選中榮獲「年度機構數位資產創新獎」。AMINA最近還被FT Live的PWM財富科技獎評選為「最佳數位挑戰者——私人銀行」。

如欲瞭解更多關於AMINA的資訊，請造訪 www.aminagroup.com

關於Mesh

Mesh成立於2020年，正在建構第一個全球加密支付網路，連結數百個交易所、錢包和金融服務平台，以實現順暢的數位資產支付和兌換。透過將這些平台統一到一個網路中，Mesh正在開創一個互連互通、安全可靠的數位金融生態系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.meshpay.com

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