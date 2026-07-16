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Garvan Institute of Medical Research加入Parse Biosciences的認證服務供應商網路

Garvan透過Evercode WT服務，為亞太地區研究人員提供高品質單細胞定序新選擇

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 可擴充且易於使用的單細胞定序領導廠商、QIAGEN旗下公司Parse Biosciences今日宣布，Garvan Institute of Medical Research的Genomics Platform Core Facility已加入其認證服務供應商(CSP)計畫。此次合作將擴大澳洲、整個亞太地區及其他地區獲取高品質、可擴充單細胞定序服務的管道。

Garvan是澳洲最頂尖的醫學研究機構之一，其Genomics Platform在細胞分選、細胞捕捉及定序方面擁有深厚經驗。成為認證服務供應商後，Garvan將為該地區研究人員提供Parse的Evercode WT試劑套組相關服務。Garvan Institute細胞基因體學負責人Chris O'Keeffe表示：「越來越多研究人員提出使用Parse平台的專案需求，而這項技術不僅容易導入與操作，更能產出高品質的資料。」

Parse Biosciences共同創辦人暨技術長Charlie Roco表示：「Garvan是全球最受推崇的生物醫學研究機構之一，我們非常榮幸歡迎他們加入我們的認證服務供應商網路。我們的CSP計畫讓研究人員能與值得信賴的合作夥伴攜手合作，將更多資源投入其他關鍵研究工作。Garvan是這項計畫的理想合作夥伴，我們期待共同支持亞太地區更多單細胞研究專案。」

關於Garvan Genomics Platform

作為享譽全球的Garvan Institute of Medical Research一部分，Genomics Platform致力於透過尖端基因體技術推動醫學研究。Genomics Platform以精簡架構提供多元服務，涵蓋研發、流式細胞術、細胞與空間基因體學，以及定序服務等領域。Garvan以開創性的研究成果聞名國際，長期致力於改善人類健康。該平台的核心目標之一，是提供對細胞功能與組織結構前所未有的洞察，進一步深化對複雜生物系統的理解，並推動新的科學發現。

關於Parse Biosciences

QIAGEN旗下的Parse Biosciences是一家全球性的生命科學公司，以加快人類健康和科學研究為使命。公司讓研究人員能夠以前所未見的規模和便利進行單細胞定序，藉助創新性的實驗方法在癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統領域實現了突破性的進展。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

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