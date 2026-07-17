トリダイアゴナル.ai、ペトロナス・カリガリのTriCipta AIを通じたIBMとの提携により、上流事業向けエンジニアリング領域特化型AIソリューションを推進

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- トリダイアゴナル・グループのAI専業部門であるトリダイアゴナル.ai（以下、T.AI）は、ペトロナス・カリガリおよびIBMマレーシアとの間で締結された第3回共同開発協定（JDA）に参画し、ペトロナス・カリガリのフラッグシップAIプラットフォーム「TriCipta AI」を上流事業バリューチェーン全体へ展開する取り組みに参加すると発表しました。

TriCipta AIは、ペトロナス・カリガリが推進するパートナーシップモデルであり、専門分野における高度な技術知見とAI技術の専門性を組み合わせることで、上流事業向けAIソリューションの開発および導入を加速することを目的としています。

今回の協業により、T.AIはエンジニアリング領域に特化したAIソリューションを提供し、AIを活用した上流事業向け地上設備の最適化を支援します。本取り組みでは、生産最適化、保守信頼性、および資産健全性に関する意思決定ワークフローに重点を置き、運用データ、エンジニアリング上の知見、Decision Intelligenceを現場における重要な意思決定へより密接に結び付けることを目指します。

この節目を記念して署名式が開催され、ペトロナス・カリガリ最高経営責任者のHazli Sham Kassim氏、TriCipta AI責任者のIna Czarina Arief Tham氏、IBMコンサルティング・マレーシアのマネージング・パートナーのDeva K Theyventheran氏、IBMマレーシアのゼネラルマネージャー兼テクノロジーリーダーのDickson Woo氏、T.AI最高経営責任者のPravin Jain氏、T.AI共同創業者兼最高執行責任者のPraveen Kapse氏らが出席しました。

「ペトロナス・カリガリおよびIBMとともに、第3回JDAを通じてペトロナス・カリガリのTriCipta AIをさらに発展させる取り組みに参画できることを大変光栄に思います。T.AIは、プロセスエンジニアリングの知見、物理法則に基づくモデル、産業向けAI、Decision Intelligence技術を組み合わせたエンジニアリング領域に特化したAIソリューションを提供し、複雑な運用データやエンジニアリングデータを実用的な意思決定支援へと変換します。上流事業では、設備の挙動、運転上の制約、信頼性リスク、資産健全性、生産におけるトレードオフを理解できるAIこそが価値を生み出します」と、T.AIの最高経営責任者であるPravin Jain氏は述べています。

今回のJDAは、T.AIにとってエンジニアリング分野の専門知識、物理法則に基づくAI、Decision Intelligenceが、産業向けAIを実際の運用現場における意思決定へと近づけ、定量的な価値創出を実現するうえで重要な役割を果たすことを改めて示すものとなります。

トリダイアゴナル.aiについて

トリダイアゴナル.aiは、トリダイアゴナル・グループ傘下の産業向け意思決定最適化企業です。設備集約型産業に対し、エンジニアリングの知見、運用データ、AIを活用して高付加価値な運用上の意思決定を実現する支援を行っています。同社のソリューションは、エンジニアリング分野の専門知識、Decision Intelligence、物理法則に基づくAI、および意思決定ワークフローを組み合わせることで、生産最適化、保守信頼性、資産健全性、エネルギー効率、およびオペレーショナル・エクセレンスの向上を支援しています。

T.AIに関する発表の詳細は以下をご覧ください。

www.tridiagonal.ai

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