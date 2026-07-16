Das Garvan Institute of Medical Research tritt dem Netzwerk zertifizierter Dienstleister von Parse Biosciences bei

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, ein Unternehmen der QIAGEN-Gruppe und Marktführer im Bereich skalierbarer und zugänglicher Einzelzellsequenzierung, gab heute bekannt, dass die Genomics Platform Core Facility am Garvan Institute of Medical Research seinem Certified Service Provider (CSP)-Programm beigetreten ist. Die Partnerschaft erweitert den Zugang zu hochwertiger, skalierbarer Einzelzellsequenzierung in ganz Australien, im gesamten asiatisch-pazifischen Raum und darüber hinaus.

Garvan ist eine der führenden medizinischen Forschungseinrichtungen Australiens, deren Genomik-Plattform über umfassende Erfahrung in den Bereichen Zellsortierung, Zellabscheidung und Sequenzierung verfügt. Als zertifizierter Dienstleister wird Garvan Forschern in der gesamten Region die „Evercode WT“-Kits von Parse anbieten. „Wir verzeichnen eine steigende Zahl von Anfragen zu Parse-Projekten und stellen fest, dass sich die Technologie leicht implementieren und betreiben lässt und wertvolle Daten liefert“, sagte Chris O’Keeffe, Cellular Genomics Lead am Garvan Institute.

„Garvan ist eine der weltweit angesehensten Einrichtungen für biomedizinische Forschung, und es ist uns eine Ehre, sie in unserem Netzwerk zertifizierter Dienstleister willkommen zu heißen“, sagte Charlie Roco, Mitbegründer und CTO von Parse Biosciences. „Unser CSP-Programm bringt Forscher mit vertrauenswürdigen Partnern zusammen und ermöglicht es ihnen so, ihre Ressourcen bei Bedarf anderweitig einzusetzen. Garvan ist hierfür ein idealer Partner, und wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere Einzelzellprojekte im asiatisch-pazifischen Raum zu unterstützen.“

Über die Garvan Genomics Platform

Als Teil des weltbekannten Garvan Institute of Medical Research hat sich die Genomik-Plattform zum Ziel gesetzt, die medizinische Forschung durch modernste Genomik-Technologien voranzutreiben. Die Genomics Platform bietet dank einer schlanken Struktur ein breites Leistungsportfolio, das Forschung und Entwicklung, Durchflusszytometrie, zelluläre und räumliche Genomik sowie Sequenzierungsdienstleistungen umfasst. Garvan ist weltweit für bahnbrechende Entdeckungen zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit anerkannt. Ein Kernziel der Plattform ist es, beispiellose Einblicke in die Zellfunktion und die Gewebearchitektur zu gewinnen, um das Verständnis komplexer biologischer Systeme zu vertiefen und neue Entdeckungen voranzutreiben.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences, ein Unternehmen von QIAGEN, ist ein globales Life-Science-Unternehmen, dessen Mission es ist, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Durch die Befähigung von Forschern, Einzelzellsequenzierung in beispiellosem Umfang und mit beispielloser Einfachheit durchzuführen, hat sein bahnbrechender Ansatz wegweisende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Gewebereparatur, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem ermöglicht.

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