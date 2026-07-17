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AMINA is de eerste gereguleerde bank die het toonaangevende cryptobetalingsnetwerk Mesh integreert

Dankzij de koppeling met meer dan 300 aanbieders biedt de geverifieerde stortingstechnologie van Mesh AMINA-klanten een soepel proces bij het storten van digitale activa

original AMINA is the first regulated bank on Mesh.

AMINA is the first regulated bank on Mesh.

ZUG, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--AMINA Bank AG ("AMINA"), een door de Zwitserse financiële toezichthouder (FINMA) gereguleerde cryptobank met wereldwijd bereik, is vandaag de eerste gereguleerde bank die Mesh, het toonaangevende netwerk voor cryptobetalingen, integreert. Door deze integratie wordt de technologie voor geverifieerde stortingen van Mesh rechtstreeks in het online bankplatform van AMINA ingebouwd. Hierdoor kunnen klanten het eigendom van de inhoud in hun wallet verifiëren en stablecoins en digitale activa in één gestroomlijnd proces storten via meer dan 300 wallet-aanbieders. Handmatig wallet-adressen kopiëren, schakelen tussen externe tools of een meerstapsverificatieproces doorlopen behoren daarmee tot het verleden.

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Contacts

E-mail: aminabank@wachsman.com
Bedrijf: Wachsman

Industry:

AMINA Bank AG

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Contacts

E-mail: aminabank@wachsman.com
Bedrijf: Wachsman

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