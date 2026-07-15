Thredd sluit zich aan bij het Visa Agentic Ready-programma en biedt daarmee uitgevers in heel Europa de mogelijkheid om hun agentnetwerk klaar te maken voor gebruik, te beginnen met Zilch

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het AI-gestuurde verwerkingsplatform voor kaartuitgevers, heeft vandaag bekendgemaakt dat het zich aansluit bij het Visa Agentic Ready-programma. Dit programma stelt kaartuitgevers in heel Europa in staat om deel te nemen aan door agents geïnitieerde betalingen zonder dat zij hun betalingsinfrastructuur hoeven aan te passen. Het consumentenbetalingsplatform Zilch zal een van de eerste kaartuitgevers op het platform zijn die door agents geïnitieerde betalingen voor zijn kaarthouders mogelijk maakt.

Als verwerker en facilitator bevindt Thredd zich op het vertrouwensniveau van het betalingsecosysteem. Door deel te nemen aan het programma staat Thredd klaar om Visa en zijn klanten te ondersteunen nu het marktsegment steeds meer de richting van agentic commerce inslaat.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.