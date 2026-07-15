-

Thredd sluit zich aan bij het Visa Agentic Ready-programma en biedt daarmee uitgevers in heel Europa de mogelijkheid om hun agentnetwerk klaar te maken voor gebruik, te beginnen met Zilch

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het AI-gestuurde verwerkingsplatform voor kaartuitgevers, heeft vandaag bekendgemaakt dat het zich aansluit bij het Visa Agentic Ready-programma. Dit programma stelt kaartuitgevers in heel Europa in staat om deel te nemen aan door agents geïnitieerde betalingen zonder dat zij hun betalingsinfrastructuur hoeven aan te passen. Het consumentenbetalingsplatform Zilch zal een van de eerste kaartuitgevers op het platform zijn die door agents geïnitieerde betalingen voor zijn kaarthouders mogelijk maakt.

Als verwerker en facilitator bevindt Thredd zich op het vertrouwensniveau van het betalingsecosysteem. Door deel te nemen aan het programma staat Thredd klaar om Visa en zijn klanten te ondersteunen nu het marktsegment steeds meer de richting van agentic commerce inslaat.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

Industry:

Thredd

NYSE:V
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

More News From Thredd

Samenvatting: Thredd en Sutton Bank gaan samenwerken om de uitbreiding van kaartprogramma’s in de VS voor internationale merken te ondersteunen

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het AI-gedreven platform voor de verwerking van betaalkaarten, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Sutton Bank. Dit is een toonaangevende sponsorbank en kaartuitgever voor fintechbedrijven en toepassingen op het gebied van embedded finance. In het kader van dit partnerschap treedt Sutton Bank op als BIN-sponsor voor klanten van Thredd die in de Verenigde Staten prepaid- en debetkaartprogramma’s willen lanceren en opschalen. De same...

Samenvatting: Thredd breidt samenwerking met ID DISTRIBUTION uit om de volgende fase van innovatie op het gebied van personeelsvoordelen en -uitgaven te stimuleren

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het AI-gedreven platform voor de verwerking van kaartuitgiften, heeft vandaag een uitgebreide samenwerking aangekondigd met ID DISTRIBUTION via zijn vlaggenschipprogramma Vaziva, een toonaangevend platform voor personeelsvoordelen en betalingen. Deze samenwerking is bedoeld om de groei van het bedrijf te ondersteunen, niet alleen op het gebied van consumentenbetalingen, maar ook op het gebied van zakelijke betalingen. Ook willen ze hiermee internationaal uitbrei...

Samenvatting: Thredd verlengt zijn samenwerking met Caxton en breidt verder uit

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het op AI gebaseerde verwerkingsplatform voor kaartuitgevers, heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn samenwerking met Caxton, de toonaangevende aanbieder van betaaloplossingen, met vijf jaar heeft verlengd en het strategische programma heeft uitgebreid. De verlenging versterkt de rol van Thredd nog verder als de belangrijkste verwerker voor zowel consumenten- als zakelijke kaarten van het bedrijf. Caxton, een toonaangevende betalingsprovider in het Verenigd Ko...
Back to Newsroom