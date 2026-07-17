AMINA diventa la prima banca regolamentata a integrare la rete leader di pagamenti in criptovalute Mesh

ZUG, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--AMINA Bank AG (“AMINA”), una banca specializzata in criptovalute dalla presenza globale autorizzata dall'Autorità di supervisione svizzera dei mercati finanziari (FINMA), è diventata oggi la prima banca regolamentata a integrare Mesh, la rete leader di pagamenti in criptovalute. L'integrazione inserisce la tecnologia di deposito verificata di Mesh direttamente nella piattaforma di online banking di AMINA. In tal mondo ai clienti è consentito di verificare la proprietà dei wallet e di depositare stablecoin e asset digitali in un unico flusso ottimizzato tra oltre 300 fornitori di wallet. Non è più necessario copiare manualmente indirizzi di wallet, passando tra strumenti esterni o completando la verifica in più passaggi solitamente richiesta dal processo.

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