Garvan Institute of Medical Research加入Parse Biosciences的认证服务商网络

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- QIAGEN旗下公司、可扩展及普及型单细胞测序领域的领军企业Parse Biosciences今日宣布，Garvan Institute of Medical Research旗下的基因组学平台核心设施已加入其认证服务商（CSP）计划。这一合作伙伴关系将拓宽澳大利亚、整个亚太地区及其他地区获取高质量、可扩展单细胞测序技术的渠道。

Garvan位居澳大利亚最杰出医学研究机构之列，其基因组学平台在细胞分选、捕获和测序方面拥有深厚的专业经验。作为认证服务商，Garvan将为该地区的科研人员提Parse的Evercode WT试剂盒。Garvan Institute细胞基因组学负责人Chris O'Keeffe表示，“我们看到针对Parse项目的需求不断增长，并且发现该技术易于实施和运行，能够产生极佳的数据。”

Parse Biosciences联合创始人兼首席技术官Charlie Roco表示，”Garvan是全球最受推崇的生物医学研究机构，我们非常荣幸地欢迎他们加入我们的认证服务商网络。我们的CSP 计划将研究人员与值得信赖的合作伙伴联系起来，让他们能够根据需要灵活地将资源分配到其他地方。Garvan是实现这一目标的理想合作伙伴，我们非常期待携手支持亚太地区更多的单细胞项目。”

关于Garvan基因组学平台

作为享誉全球的Garvan Institute of Medical Research的组成部分，该基因组学平台致力于通过前沿的基因组技术推动医学研究的发展。该平台通过精简高效的架构提供广泛的服务组合，涵盖研发、流式细胞术、细胞与空间基因组学以及测序服务。Garvan因其在改善人类健康方面所做出的探索性发现而享誉全球。该平台的核心目标是提供对细胞功能和组织架构无与伦比的洞察，深化对复杂生物系统的理解并推动新的科学发现。

关于Parse Biosciences

QIAGEN旗下的Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以提速人类健康和科学研究为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

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