Thredd se incorpora al programa Visa Agentic Ready; Zilch será uno de los primeros emisores de Europa en habilitar pagos iniciados por agentes

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plataforma de procesamiento para emisores basada en IA, anunció hoy su incorporación al programa Visa Agentic Ready. Gracias a esta iniciativa, los emisores de toda Europa podrán ofrecer pagos iniciados por agentes sin necesidad de modificar su infraestructura. Zilch, la plataforma de pagos para consumidores, será uno de los primeros emisores de la plataforma en habilitar esta funcionalidad para los titulares de sus tarjetas.

Como procesador y facilitador, Thredd aporta la base de confianza sobre la que se sustenta el ecosistema de pagos. Con su incorporación al programa, la empresa refuerza su capacidad para acompañar a Visa y a sus clientes a medida que el mercado avanza hacia el comercio agéntico.

El comercio agéntico incorpora un nuevo participante al proceso de pago: un agente de IA que opera en nombre del titular de una tarjeta. Aunque el modo de iniciar la transacción cambia, los principios fundamentales de los pagos permanecen intactos. El consentimiento del titular, la aprobación del emisor, la autenticación y el monitoreo del fraude siguen siendo esenciales. La diferencia está en cómo se establece y protege la confianza cuando un agente interviene en una transacción.

Por ejemplo, un cliente de Zilch podría pedirle a un agente de IA que encontrara un producto dentro de un presupuesto determinado. El agente le propone una opción y, tras una única confirmación, el titular autoriza la compra con su tarjeta Zilch. Una Visa Payment Passkey valida esa autorización mediante autenticación biométrica y el agente completa la transacción ante el comercio en nombre del titular.

“El comercio agéntico representa un cambio fundamental en la forma en que funcionarán los pagos, y contar con la infraestructura adecuada desde el principio es esencial”, afirmó Philip Belamant, director ejecutivo de Zilch. “Al asociarnos con Thredd y sumarnos al programa Visa Agentic Ready, queremos garantizar que, a medida que los agentes de IA pasen a formar parte de la experiencia de compra de nuestros clientes, la confianza, la seguridad y el control que distinguen a Zilch se mantengan intactos. En definitiva, buscamos que los clientes tengan un mayor control sobre la forma en que administran su dinero, no menos. Ese es el principio que guía todo lo que hacemos en Zilch”.

Comercio agéntico con la infraestructura existente

La propuesta de Thredd amplía las capacidades con las que ya cuentan los emisores, sin exigir cambios en su infraestructura actual. La base necesaria para habilitar esta funcionalidad desde el primer día ya está disponible:

Tokenización: tokenización mediante Visa Token Service (VTS), para que un agente solo vea un token y nunca las credenciales subyacentes

tokenización mediante Visa Token Service (VTS), para que un agente solo vea un token y nunca las credenciales subyacentes Vinculación con dispositivos de confianza: asociación de los tokens con dispositivos de confianza

asociación de los tokens con dispositivos de confianza Visa Payment Passkeys: autenticación biométrica segura para que el titular autorice una transacción realizada en su nombre

Sobre esa base, Thredd desarrolla capacidades específicas para agentes que contemplan las diferencias entre las transacciones iniciadas por agentes y las realizadas por personas:

Tokenización para agentes: tokens específicos para agentes, con los permisos y controles que requiere este tipo de transacciones

tokens específicos para agentes, con los permisos y controles que requiere este tipo de transacciones Monitoreo de fraude para agentes: reglas de transacción diseñadas para el comportamiento de los agentes, capaces de detectar patrones que los modelos tradicionales no fueron concebidos para identificar, como las desviaciones en la ejecución y los volúmenes de transacciones inusuales

Estas capacidades amplían las funciones de tokenización y monitoreo de fraude que Thredd ya ofrece a gran escala a través de su plataforma.

Preparación ágil para cualquier emisor

Al incorporar los servicios de Thredd, los emisores pueden adoptar rápidamente el comercio agéntico sin necesidad de modificar su infraestructura de pagos.

“Toda transformación importante en el ámbito de los pagos requiere una infraestructura de confianza capaz de transformar la complejidad del ecosistema en soluciones escalables. El comercio agéntico no es la excepción. A medida que los agentes de IA se incorporan al proceso de pago, los emisores necesitan una forma de adoptar esta innovación sin comprometer la seguridad, el control de los clientes ni la rapidez para llegar al mercado”, afirmó Jim McCarthy, director ejecutivo de Thredd. “Con nuestra participación en el programa Visa Agentic Ready, Thredd facilita esa transición para que los emisores de toda Europa estén en condiciones de operar con agentes a través de la plataforma en la que ya confían. Junto con Visa, contribuimos a definir cómo esta nueva etapa del comercio puede desarrollarse de manera segura y siempre en beneficio de los titulares de tarjetas”.

Thredd espera acompañar a Visa, Zilch y a los emisores de toda Europa a medida que avanzan hacia el comercio agéntico.

Acerca de Zilch

Zilch es una plataforma inteligente de pagos diseñada para ayudar a los clientes a ahorrar tiempo y dinero. Su solución integral ofrece una alternativa más inteligente a las tarjetas tradicionales, ya que combina débito, crédito, pagos en cuotas, acceso al salario devengado, desarrollo del historial crediticio, ofertas y recompensas para optimizar el flujo de caja y maximizar el valor de cada libra gastada. Más de 6 millones de clientes ahorraron más de 750 millones de libras esterlinas en comisiones e intereses. Desde su fundación en 2019, Zilch genera más de 2500 millones de libras esterlinas al año para sus comercios asociados. Más información en www.zilch.com.

Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es líder mundial en pagos digitales y facilita transacciones entre consumidores, comercios, instituciones financieras y organismos gubernamentales en más de 200 países y territorios. Su misión es conectar al mundo a través de la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura para que las personas, las empresas y las economías prosperen. Visa cree que las economías inclusivas generan beneficios para todos y que el acceso constituye un pilar fundamental para el futuro del movimiento del dinero. Más información en Visa.com.

Acerca de Thredd

Thredd es una plataforma de procesamiento para emisores basada en IA y habilitada para la nube que impulsa la próxima generación de pagos globales. A través de una única API y una plataforma unificada, ofrece capacidades de débito, crédito, billeteras digitales y libro mayor a más de 100 empresas de tecnología financiera, bancos digitales y proveedores de finanzas integradas en más de 50 países, donde procesa miles de millones de transacciones al año. Con presencia operativa global, experiencia local e IA integrada en toda su plataforma, Thredd fue concebida para ofrecer velocidad, escalabilidad y compatibilidad con los modelos de emisión más modernos. Además, establece el estándar del mercado en rapidez de implementación, experiencia del cliente, seguridad, rigor regulatorio y resiliencia operativa. Más información en www.thredd.ai.

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