Thredd adere ao programa Visa Agentic Ready, levando a prontidão da rede de agentes para emissores em toda a Europa, começando com a Zilch

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--O Thredd, plataforma de processamento de emissores com foco em IA, anunciou hoje sua adesão ao programa Visa Agentic Ready, permitindo que emissores em toda a Europa participem de pagamentos iniciados por agentes sem precisar reconstruir sua infraestrutura de pagamentos. A plataforma de pagamentos ao consumidor Zilch estará entre os primeiros emissores da plataforma a habilitar pagamentos iniciados por agentes para seus portadores de cartão.

Como processador e facilitador, o Thredd atua na camada de confiança do ecossistema de pagamentos. Ao aderir ao programa, o Thredd está pronto para apoiar a Visa e seus clientes à medida que o mercado avança para o comércio com agentes.

O comércio com agentes introduz um novo tipo de iniciador de pagamento: um agente de IA que atua em nome do portador do cartão. Os princípios básicos de pagamento não mudam. A permissão do titular do cartão, a aprovação da emissora, a autenticação e o monitoramento de fraudes continuam sendo aplicáveis. O que muda é a forma como a confiança é estabelecida e mantida no momento da transação.

Tomando como exemplo um cliente da Zilch, o titular do cartão pode solicitar a um agente de IA que encontre um produto dentro de um orçamento definido. O agente retorna uma recomendação e, com uma única confirmação, o titular do cartão instrui o agente a concluir a compra usando seu cartão Zilch. Uma chave de pagamento Visa confirma a intenção do titular do cartão por meio de autenticação biométrica, e o agente inicia a compra com o comerciante em nome do titular do cartão.

“O comércio por agentes representa uma mudança fundamental na forma como os pagamentos funcionarão, e acertar a infraestrutura desde o início é crucial”, disse Philip Belamant, CEO da Zilch. “Ao firmarmos parceria com o Thredd e participarmos do programa Agentic Ready da Visa, garantimos que, à medida que os agentes de IA se tornam parte integrante da forma como nossos clientes compram e gastam, a confiança, a segurança e o controle que definem a experiência Zilch permaneçam intactos. Em última análise, trata-se de dar aos clientes mais controle sobre como gastam, e não menos, e isso está no centro de tudo o que a Zilch está construindo.”

Rede de agentes pronta para uso, construída sobre infraestrutura existente

A abordagem do Thredd amplia as funcionalidades que os emissores já utilizam, em vez de exigir que comecem do zero. A base para a ativação da rede desde o primeiro dia já está estabelecida:

Tokenização: Tokenização do esquema por meio do Visa Token Service (VTS), de forma que o agente veja apenas o token, e nunca a credencial subjacente

Tokenização do esquema por meio do Visa Token Service (VTS), de forma que o agente veja apenas o token, e nunca a credencial subjacente Vinculação de dispositivo: Vinculação de tokens a dispositivos confiáveis

Vinculação de tokens a dispositivos confiáveis Chaves de acesso de pagamento Visa: Autenticação biométrica segura, permitindo que o titular do cartão autorize uma transação realizada em seu nome

Com base nessa fundação, o Thredd está desenvolvendo recursos específicos para agentes que reconhecem as diferenças entre transações realizadas por agentes e transações realizadas por humanos:

Tokenização de agente: Tokens especializados com escopo para agentes, com as permissões e controles necessários para uma transação realizada por um agente

Tokens especializados com escopo para agentes, com as permissões e controles necessários para uma transação realizada por um agente Monitoramento de fraudes por agentes: Regras de transação criadas para o comportamento do agente, abordando padrões que os modelos tradicionais não foram projetados para detectar, como desvio de execução e velocidade anormal

Isso se baseia diretamente na capacidade de tokenização existente do Thredd e em sua solução de monitoramento de transações fraudulentas, ambas já operando em escala na plataforma.

Um caminho para a prontidão para qualquer emissor

Ao habilitar os serviços do Thredd, os emissores podem se preparar para a adoção de agentes rapidamente, sem precisar reconstruir sua infraestrutura de pagamentos.

“Toda grande mudança nos pagamentos exige uma camada confiável que possa transformar a complexidade do ecossistema em capacidade escalável. O comércio com agentes não é diferente. À medida que os agentes de IA se tornam um novo participante na jornada de pagamentos, os emissores precisam de uma maneira de abraçar a inovação sem comprometer a segurança, o controle do cliente ou a velocidade de lançamento no mercado”, disse Jim McCarthy, CEO do Thredd. “Por meio de nossa participação no programa Visa Agentic Ready, o Thredd está fornecendo essa ponte, permitindo que emissores em toda a Europa se tornem aptos para o uso de agentes por meio da plataforma em que já confiam. Juntamente com a Visa, estamos ajudando a definir como essa nova era do comércio pode ser escalada de forma segura, protegida e no melhor interesse dos portadores de cartão.”

O Thredd está ansioso para apoiar a Visa, a Zilch e os emissores em toda a Europa em sua transição para o comércio com agentes.

Sobre a Zilch

A Zilch é uma plataforma de pagamentos inteligente, projetada para economizar tempo e dinheiro para os clientes. Nossa solução completa funciona como uma alternativa mais inteligente aos cartões tradicionais, combinando débito, crédito, parcelamento, acesso ao salário já ganho, construção de crédito, ofertas e recompensas para otimizar o fluxo de caixa e maximizar o valor de cada libra gasta. Mais de 6 milhões de clientes economizaram mais de £750 milhões em taxas e juros. Fundada em 2019, a Zilch gera mais de £2,5 bilhões para seus parceiros comerciais anualmente. Saiba mais em www.zilch.com.

Sobre a Visa

A Visa (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais, facilitando transações entre consumidores, comerciantes, instituições financeiras e entidades governamentais em mais de 200 países e territórios. Nossa missão é conectar o mundo por meio da rede de pagamentos mais inovadora, conveniente, confiável e segura, permitindo que indivíduos, empresas e economias prosperem. Acreditamos que economias inclusivas, em todos os lugares, beneficiam a todos e consideramos o acesso fundamental para o futuro da movimentação de dinheiro. Saiba mais em Visa.com.

Sobre o Thredd

Thredd é a plataforma de processamento de emissores confiável, com foco em IA e habilitada para nuvem, que impulsiona a próxima geração de pagamentos globais. Por meio de uma API única e plataforma unificada, o Thredd oferece recursos de débito, crédito, carteira digital e registro contábil para mais de 100 fintechs, bancos digitais e provedores de serviços financeiros integrados, em mais de 50 países, processando bilhões de transações anualmente. Com presença global, conhecimento local e inteligência artificial integrada em todas as camadas de sua plataforma, o Thredd foi criado especificamente para oferecer velocidade, escalabilidade e modelos de emissão modernos, estabelecendo o padrão para entrada no mercado, experiência do cliente, segurança, rigor regulatório e resiliência operacional. Saiba mais em www.thredd.ai

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