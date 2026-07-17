Tridiagonal.ai (T.AI) se asocia con TriCipta AI de PETRONAS Carigali e IBM para impulsar soluciones de IA basadas en el ámbito de la ingeniería para operaciones de exploración y producción

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Tridiagonal.ai Pvt. Ltd. (T.AI), la división especializada en IA del Grupo Tridiagonal, anunció su participación en el tercer Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA, por sus siglas en inglés) entre PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. e IBM Malaysia Sdn. Bhd. para impulsar TriCipta AI, la solución insignia de PETRONAS Carigali, a lo largo de toda la cadena de valor del sector de exploración y producción.

TriCipta AI es el modelo de asociación de PETRONAS Carigali que combina una experiencia técnica superior en el sector con expertos en tecnología avanzada de IA para acelerar el desarrollo y la implementación de soluciones de IA para el sector de exploración y producción.

A través de esta colaboración, las soluciones de IA impulsadas por el conocimiento técnico de la ingeniería de Tridiagonal.ai respaldarán las capacidades del sector de exploración y producción para la optimización de equipos de superficie con IA. La iniciativa está orientada a la optimización de la producción, la confiabilidad del mantenimiento y los flujos de trabajo de toma de decisiones sobre la integridad de los activos, lo que ayuda a acercar los datos operativos, el contexto de ingeniería y la inteligencia de decisión a las decisiones críticas en el campo.

Esta asociación supone un hito que se celebró en una ceremonia de firma a la que asistieron Hazli Sham Kassim, director ejecutivo de PETRONAS Carigali; Ina Czarina Arief Tham, directora de TriCipta AI; Deva K Theyventheran, socio director de IBM Consulting Malasia; Pravin Jain, director ejecutivo de T.AI; Praveen Kapse, cofundador y director de operaciones de T.AI; y Dickson Woo, director general y líder de tecnología de IBM Malasia.

“Nos enorgullece unirnos a PETRONAS Carigali e IBM en este tercer JDA para impulsar TriCipta AI de PETRONAS Carigali. T.AI ofrece soluciones de IA impulsadas por el ámbito de la ingeniería que combinan conocimientos de ingeniería de procesos, modelos basados en la física, IA industrial y tecnologías de inteligencia de decisión para convertir datos operativos y de ingeniería complejos en apoyo a la toma de decisiones prácticas. Para las operaciones de exploración y producción, las ventajas provendrán de una IA que comprenda el comportamiento de los equipos, las restricciones operativas, los riesgos de confiabilidad, el contexto de integridad y las compensaciones en la producción”, declaró Pravin Jain, director ejecutivo de Tridiagonal.ai.

Para Tridiagonal.ai, este acuerdo JDA refuerza el papel del conocimiento del ámbito de la ingeniería, la IA basada en la física y la inteligencia de decisión a la hora de acercar la IA industrial a las decisiones operativas que generan valor cuantificable.

Acerca de Tridiagonal.ai

Tridiagonal.ai, una empresa que forma parte del Grupo Tridiagonal, se dedica a la optimización de decisiones industriales y ayuda a las industrias con gran cantidad de activos a transformar el conocimiento de ingeniería, los datos operativos y la IA en decisiones operativas de alto valor. Sus soluciones combinan experiencia en el campo de la ingeniería, inteligencia de decisión, inteligencia artificial con bases físicas y flujos de trabajo de toma de decisiones para mejorar la optimización de la producción, la confiabilidad del mantenimiento, la integridad de los activos, la eficiencia energética y la excelencia operativa.

Lea el anuncio completo en Tridiagonal.ai.

www.tridiagonal.ai

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