Thredd rejoint le programme Visa Agentic Ready, offrant aux émetteurs partout en Europe une préparation au réseau agentique, en commençant par Zilch

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plateforme de traitement des émetteurs axée sur l'IA, a annoncé aujourd'hui son adhésion au programme Visa Agentic Ready , permettant aux émetteurs dans toute l'Europe d'offrir des paiements initiés par des agents sans avoir à reconstruire leur infrastructure de paiement. Zilch, une plateforme de paiements destinée aux consommateurs sera l'un des premiers émetteurs de la plateforme à offrir à ses titulaires de carte des paiements initiés par des agents.

En tant que processeur et facilitateur, Thredd se situe dans la couche de confiance de l'écosystème des paiements. En rejoignant ce programme, Thredd est prête à accompagner Visa et ses clients pour suivre l'évolution du marché vers le commerce agentique.

Le commerce agentique intègre un nouveau type d'initiateur de paiement : un agent IA agissant pour le compte du titulaire de la carte. Les principes fondamentaux des paiements restent inchangés : autorisation du titulaire, approbation de l'émetteur, authentification et surveillance des fraudes. Ce qui change, c'est la manière d'instaurer la confiance et de la garantir lorsque l'agent effectue des transactions.

Prenons l'exemple d'un client de Zilch : un titulaire de carte peut demander à un agent virtuel de trouver un produit correspondant à son budget. L'agent lui fait une proposition, et après simple confirmation, le titulaire de la carte l'autorise à finaliser l'achat avec sa carte Zilch. Un code de paiement Visa (Visa Payment Passkey) authentifie l'intention du titulaire grâce à la biométrie, et l'agent lance la transaction auprès du commerçant en son nom.

« Le commerce agentique marque une profonde transformation dans le fonctionnement des paiements, et il est essentiel de mettre d'emblée en place une infrastructure adéquate », a déclaré Philip Belamant, CEO de Zilch. « En nous associant à Thredd et en rejoignant le programme Agentic Ready de Visa, nous garantissons que, même si les agents IA s'intègrent naturellement aux habitudes d'achat de nos clients, la confiance, la sécurité et le contrôle qui caractérisent l'expérience Zilch restent intacts. En fin de compte, il s'agit d'offrir aux clients davantage de contrôle sur leurs dépenses, et non le contraire. C'est le principe qui se trouve au cœur de du développement de Zilch. »

Préparation au réseau agentique, fondé sur l'infrastructure existante

L'approche de Thredd élargit les capacités déjà à la disposition des émetteurs, au lieu de leur demander de repartir de zéro. Les bases nécessaires à la mise en service du réseau dès le premier jour sont déjà en place.

Tokenisation : la tokenisation du système s'effectue via Visa Token Service (VTS), de sorte qu'un agent ne voit qu'un seul jeton, mais jamais les informations d'identification sous-jacentes.

la tokenisation du système s'effectue via Visa Token Service (VTS), de sorte qu'un agent ne voit qu'un seul jeton, mais jamais les informations d'identification sous-jacentes. Liaison des appareils : liaison des jetons à des appareils de confiance

liaison des jetons à des appareils de confiance Codes de paiement Visa : authentification biométrique sécurisée, permettant au titulaire d'une carte d'autoriser une transaction effectuée en son nom

Grâce à cette base, Thredd développe des capacités agentiques spécifiques capables de différencier les transactions agentiques des transactions effectuées par des personnes :

Tokenisation des agents : des jetons spécialisés destinés aux agents, avec les autorisations et les contrôles nécessaires à une transaction agentique

des jetons spécialisés destinés aux agents, avec les autorisations et les contrôles nécessaires à une transaction agentique Surveillance des fraudes liées aux agents : des règles de transaction conçues pour surveiller le comportement des agents, afin d'identifier des schémas que la conception des modèles conventionnels ne permet pas de détecter, tels que la dérive d'exécution et la vitesse anormale

Cette structure est directement basée sur les capacités de tokenisation existantes de Thredd et sur sa solution de surveillance des transactions frauduleuses, toutes deux déjà opérationnelles à grande échelle sur la plateforme.

Une solution permettant à tous les émetteurs de se préparer

En activant les services Thredd, les émetteurs peuvent rapidement devenir opérationnels pour les paiements agentiques, sans avoir à reconstruire leur infrastructure de paiement.

« Chaque grande transformation des paiements exige une couche de confiance capable de convertir la complexité de l'écosystème en une capacité évolutive. Le commerce agentique ne fait pas exception. À mesure que des agents IA sont intégrés dans le parcours de paiement, les émetteurs doivent pouvoir adopter cette innovation sans compromettre la sécurité, le contrôle client ni la rapidité de mise sur le marché », a déclaré Jim McCarthy, CEO de Thredd. « Grâce à notre participation au programme Visa Agentic Ready, Thredd fait office de lien en permettant aux émetteurs européens de se préparer à l'intégration d'agents via la plateforme qu'ils utilisent déjà en toute confiance. En collaboration avec Visa, nous contribuons à définir comment cette nouvelle ère du commerce peut évoluer de manière sûre et sécurisée, dans le meilleur intérêt des titulaires de carte. »

Thredd se réjouit de soutenir Visa, Zilch et les émetteurs de toute l'Europe dans leur transition vers le commerce agentique.

À propos de Zilch

Zilch est une plateforme de paiement intelligente, conçue pour faire gagner du temps et de l'argent à ses clients. Notre solution tout-en-un fonctionne comme une alternative plus intelligente aux cartes traditionnelles, combinant débit, crédit, paiement en plusieurs fois, accès au salaire perçu, constitution d'un historique de crédit, offres et récompenses pour optimiser la trésorerie et maximiser la valeur de chaque livre sterling dépensée. Plus de 6 millions de clients ont économisé plus de 750 millions de livres sterling en frais et intérêts. Fondée en 2019, Zilch génère plus de 2,5 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires annuel pour ses commerçants partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.zilch.com.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout et considèrent l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour plus de détails, rendez-vous sur : Visa.com.

À propos de Thredd

Thredd est une plateforme de traitement des émetteurs fiable, axée sur l’IA et basée sur le cloud, qui alimente la prochaine génération de paiements mondiaux. Grâce à une API unique et à une plateforme unifiée, Thredd fournit des fonctionnalités de débit, de crédit, de portefeuille numérique et de registre à plus de 100 société de technologie financière, banques numériques et fournisseurs de services financiers intégrés, dans plus de 50 pays, traitant des milliards de transactions chaque année. Avec une présence mondiale, une expertise locale et une IA intégrée à chaque couche de sa plateforme, Thredd a été spécialement conçue pour offrir rapidité, évolutivité et modèles d’émission modernes, établissant ainsi la norme en matière d’entrée sur le marché, d’expérience client, de sécurité, de rigueur réglementaire et de résilience opérationnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thredd.ai

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