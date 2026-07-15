SEMCO Technologies : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté auprès de PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS
SEMCO Technologies : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté auprès de PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS
CASTRIES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd’hui le bilan du premier semestre 2026, au titre de son contrat de liquidité confié à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SEMCO TECHNOLOGIES à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 5 053 titres SEMCO TECHNOLOGIES
- 372.601,41 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 353 titres SEMCO TECHNOLOGIES
- 241.779,69 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat initial le 29 juillet 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres SEMCO TECHNOLOGIES
- 400.000,00 euros
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|
|
Titres
|
Capitaux
|
Transactions
|
Achats
|
63 270
|
2 154 667,10 €
|
1 749
|
Ventes
|
65 570
|
2 285 488,83 €
|
1 870
À propos de SEMCO Technologies
SEMCO Technologies est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de composants essentiels à la production de semi-conducteurs de nouvelle génération, les chucks électrostatiques (eChucks). Forte de 30 ans d’expertise et d’un savoir-faire technologique unique, SEMCO Technologies conçoit des eChucks de haute technologie et sur-mesure, se distinguant des fabricants généralistes par sa capacité à répondre aux exigences les plus pointues du marché. Fondée en 1986 à Montpellier, elle est devenue en 2016 une filiale à 100 % de ECM Group, groupe familial et leader mondial de la fabrication de biens d’équipement pour le traitement et la transformation des matériaux. SEMCO Technologies a réalisé au 31 décembre 2025 un chiffre d’affaires de 34,7 M€.
Pour en savoir plus : https://www.semco-tech.com/fr/
Annexe
|
ACHATS
|
|
VENTES
|
|
Nombre de
transactions
|
Nombre de
titres
|
Capitaux en
euros
|
|
|
Nombre de
transactions
|
Nombre de
titres
|
Capitaux en
euros
|
TOTAL
|
1 749
|
63 270
|
2 154 667,10
|
|
TOTAL
|
1 870
|
65 570
|
2 285 488,83
|
02/01/2026
|
22
|
1270
|
35621,09
|
|
02/01/2026
|
20
|
459
|
12898,27
|
05/01/2026
|
1
|
4
|
113,04
|
|
05/01/2026
|
29
|
827
|
23627,89
|
06/01/2026
|
9
|
599
|
17247,31
|
|
06/01/2026
|
38
|
1165
|
33886,01
|
07/01/2026
|
4
|
129
|
4058,87
|
|
07/01/2026
|
24
|
758
|
23492,32
|
08/01/2026
|
37
|
1815
|
58033,72
|
|
08/01/2026
|
48
|
1565
|
50262,79
|
09/01/2026
|
1
|
50
|
1664,75
|
|
09/01/2026
|
31
|
926
|
30472,72
|
12/01/2026
|
8
|
145
|
4765,05
|
|
12/01/2026
|
25
|
945
|
31871,54
|
13/01/2026
|
52
|
1747
|
57474,55
|
|
13/01/2026
|
6
|
175
|
5932,5
|
14/01/2026
|
39
|
1900
|
61420,35
|
|
14/01/2026
|
17
|
937
|
30555,01
|
15/01/2026
|
14
|
495
|
15925,54
|
|
15/01/2026
|
47
|
2209
|
72531,19
|
16/01/2026
|
13
|
401
|
14017,64
|
|
16/01/2026
|
32
|
872
|
31064,83
|
19/01/2026
|
15
|
993
|
35714,24
|
|
19/01/2026
|
26
|
756
|
27411,88
|
20/01/2026
|
42
|
1548
|
53989,75
|
|
20/01/2026
|
5
|
140
|
4746,7
|
21/01/2026
|
28
|
784
|
26162,32
|
|
21/01/2026
|
16
|
371
|
12505,74
|
22/01/2026
|
6
|
309
|
10553,03
|
|
22/01/2026
|
62
|
2348
|
80306,3
|
23/01/2026
|
25
|
697
|
24481,08
|
|
23/01/2026
|
39
|
1442
|
51322,8
|
26/01/2026
|
31
|
690
|
25156,57
|
|
26/01/2026
|
77
|
1413
|
51750,84
|
27/01/2026
|
72
|
1633
|
58688,06
|
|
27/01/2026
|
26
|
599
|
21395,14
|
28/01/2026
|
39
|
1041
|
37642,04
|
|
28/01/2026
|
67
|
1445
|
52504,08
|
29/01/2026
|
53
|
1330
|
50209,5
|
|
29/01/2026
|
73
|
1233
|
46327,26
|
30/01/2026
|
46
|
1150
|
42311,72
|
|
30/01/2026
|
22
|
593
|
21722,72
|
02/02/2026
|
28
|
578
|
21106,88
|
|
02/02/2026
|
19
|
718
|
26394,61
|
03/02/2026
|
61
|
1505
|
54065,77
|
|
03/02/2026
|
21
|
824
|
30630,72
|
04/02/2026
|
31
|
1000
|
33709,1
|
|
04/02/2026
|
15
|
580
|
19683
|
05/02/2026
|
35
|
1312
|
43826,44
|
|
05/02/2026
|
48
|
1851
|
62310,21
|
06/02/2026
|
48
|
2446
|
81583,15
|
|
09/02/2026
|
42
|
1248
|
41233,17
|
09/02/2026
|
14
|
420
|
13802,75
|
|
10/02/2026
|
34
|
1325
|
43675,18
|
10/02/2026
|
39
|
989
|
32375,71
|
|
11/02/2026
|
24
|
1124
|
37239,47
|
11/02/2026
|
49
|
1696
|
55745,48
|
|
12/02/2026
|
19
|
510
|
16696,99
|
12/02/2026
|
28
|
925
|
29992,48
|
|
16/02/2026
|
67
|
3050
|
97888,84
|
13/02/2026
|
29
|
1218
|
38527,9
|
|
17/02/2026
|
38
|
972
|
31978,41
|
19/02/2026
|
21
|
1489
|
52074,8
|
|
18/02/2026
|
16
|
464
|
15915,71
|
20/02/2026
|
14
|
784
|
27326,48
|
|
19/02/2026
|
16
|
409
|
14390,01
|
23/02/2026
|
44
|
1469
|
50565,92
|
|
20/02/2026
|
18
|
562
|
19743,06
|
24/02/2026
|
22
|
616
|
21135,21
|
|
23/02/2026
|
23
|
1191
|
41339,85
|
25/02/2026
|
30
|
1154
|
40196,82
|
|
24/02/2026
|
51
|
2035
|
70528,62
|
26/02/2026
|
43
|
1775
|
60943,38
|
|
25/02/2026
|
38
|
1045
|
36721,61
|
27/02/2026
|
31
|
1648
|
54987,33
|
|
26/02/2026
|
8
|
207
|
7289,9
|
02/03/2026
|
30
|
1079
|
34728,69
|
|
27/02/2026
|
7
|
290
|
9758,5
|
03/03/2026
|
43
|
1555
|
49523,17
|
|
02/03/2026
|
43
|
1581
|
51520,52
|
04/03/2026
|
4
|
88
|
2796,31
|
|
04/03/2026
|
44
|
2172
|
70119,11
|
05/03/2026
|
27
|
1365
|
45078,99
|
|
05/03/2026
|
23
|
775
|
25823,39
|
06/03/2026
|
71
|
2453
|
79228,96
|
|
06/03/2026
|
40
|
1582
|
51359,16
|
09/03/2026
|
65
|
922
|
28642,85
|
|
09/03/2026
|
28
|
1190
|
37026,26
|
10/03/2026
|
5
|
151
|
4842
|
|
10/03/2026
|
33
|
1206
|
38779,41
|
11/03/2026
|
38
|
1536
|
49626,93
|
|
11/03/2026
|
25
|
1100
|
35800,93
|
12/03/2026
|
55
|
2131
|
67463,41
|
|
12/03/2026
|
25
|
1701
|
54279,25
|
13/03/2026
|
24
|
386
|
12136,69
|
|
13/03/2026
|
1
|
35
|
1102,5
|
16/03/2026
|
16
|
725
|
22408,45
|
|
16/03/2026
|
39
|
1379
|
42809,4
|
17/03/2026
|
22
|
715
|
22283,33
|
|
17/03/2026
|
40
|
1797
|
56286,35
|
18/03/2026
|
7
|
141
|
4516,3
|
|
18/03/2026
|
22
|
469
|
14969,17
|
19/03/2026
|
22
|
1127
|
36258,97
|
|
19/03/2026
|
16
|
909
|
29397,97
|
20/03/2026
|
32
|
827
|
26683,07
|
|
20/03/2026
|
15
|
329
|
10715,33
|
23/03/2026
|
10
|
370
|
11617
|
|
23/03/2026
|
10
|
500
|
15970,25
|
24/03/2026
|
5
|
250
|
7942,5
|
|
24/03/2026
|
7
|
350
|
11193,49
|
25/03/2026
|
4
|
274
|
8776,6
|
|
25/03/2026
|
8
|
370
|
12007,8
|
26/03/2026
|
13
|
1039
|
34227,98
|
|
26/03/2026
|
4
|
80
|
2701,9
|
27/03/2026
|
13
|
431
|
13896,56
|
|
30/03/2026
|
8
|
240
|
8073
|
30/03/2026
|
1
|
1
|
32,1
|
|
31/03/2026
|
6
|
120
|
4200
|
31/03/2026
|
2
|
100
|
3371,92
|
|
01/04/2026
|
1
|
20
|
736
|
01/04/2026
|
6
|
300
|
10927,5
|
|
07/04/2026
|
3
|
90
|
3294
|
02/04/2026
|
7
|
350
|
12432,49
|
|
08/04/2026
|
7
|
260
|
9466,99
|
07/04/2026
|
7
|
240
|
8595
|
|
09/04/2026
|
4
|
151
|
5506,4
|
08/04/2026
|
3
|
120
|
4329,5
|
|
10/04/2026
|
8
|
310
|
11617,99
|
09/04/2026
|
5
|
200
|
7218,5
|
|
13/04/2026
|
14
|
555
|
22139,01
|
10/04/2026
|
3
|
120
|
4383,5
|
|
14/04/2026
|
16
|
800
|
36645,04
|
13/04/2026
|
4
|
220
|
8272
|
|
15/04/2026
|
2
|
80
|
3758
|
14/04/2026
|
8
|
420
|
18499,99
|
|
16/04/2026
|
10
|
500
|
23225
|
15/04/2026
|
4
|
250
|
11155
|
|
17/04/2026
|
1
|
50
|
2300
|
17/04/2026
|
4
|
200
|
8965
|
|
20/04/2026
|
3
|
129
|
5924,8
|
20/04/2026
|
5
|
250
|
11175
|
|
21/04/2026
|
1
|
50
|
2280
|
21/04/2026
|
15
|
800
|
34992,48
|
|
22/04/2026
|
3
|
150
|
6607,5
|
22/04/2026
|
7
|
350
|
15247,51
|
|
27/04/2026
|
7
|
350
|
14579,99
|
23/04/2026
|
9
|
650
|
27955,01
|
|
28/04/2026
|
5
|
330
|
13692
|
24/04/2026
|
7
|
350
|
14460,01
|
|
29/04/2026
|
10
|
520
|
21731,01
|
27/04/2026
|
7
|
350
|
14350
|
|
30/04/2026
|
14
|
750
|
32937,53
|
28/04/2026
|
3
|
150
|
6170
|
|
04/05/2026
|
3
|
150
|
7410
|
29/04/2026
|
9
|
410
|
16904,01
|
|
05/05/2026
|
9
|
450
|
21275,01
|
30/04/2026
|
2
|
80
|
3372
|
|
06/05/2026
|
7
|
350
|
18889,99
|
04/05/2026
|
1
|
40
|
1964
|
|
08/05/2026
|
5
|
200
|
10528
|
|
|
|
|
|
11/05/2026
|
2
|
60
|
3225
|
|
|
|
|
|
13/05/2026
|
6
|
180
|
9576
|
|
|
|
|
|
20/05/2026
|
5
|
150
|
7545
|
|
|
|
|
|
21/05/2026
|
1
|
50
|
2450
|
|
|
|
|
|
22/05/2026
|
6
|
180
|
8622
|
|
|
|
|
|
25/05/2026
|
3
|
90
|
4470
|
|
|
|
|
|
26/05/2026
|
1
|
30
|
1512
|
|
|
|
|
|
27/05/2026
|
2
|
60
|
2976
|
|
|
|
|
|
28/05/2026
|
3
|
90
|
4635
|
|
|
|
|
|
29/05/2026
|
4
|
120
|
6540
|
|
|
|
|
|
02/06/2026
|
7
|
187
|
10205,99
|
|
|
|
|
|
03/06/2026
|
2
|
40
|
2250
|
|
|
|
|
|
08/06/2026
|
2
|
60
|
3030
|
|
|
|
|
|
09/06/2026
|
1
|
20
|
1040
|
|
|
|
|
|
10/06/2026
|
1
|
20
|
1014
|
|
|
|
|
|
11/06/2026
|
4
|
200
|
10290
|
|
|
|
|
|
12/06/2026
|
1
|
20
|
1060
|
|
|
|
|
|
15/06/2026
|
3
|
60
|
3240
|
|
|
|
|
|
16/06/2026
|
3
|
60
|
3438
|
|
|
|
|
|
17/06/2026
|
3
|
60
|
3492
|
|
|
|
|
|
19/06/2026
|
2
|
40
|
2192
|
|
|
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26/06/2026
|
1
|
20
|
980
|
|
|
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|
29/06/2026
|
2
|
40
|
2020
|
|
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30/06/2026
|
1
|
20
|
1000
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