SEMCO Technologies : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté auprès de PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS

CASTRIES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd’hui le bilan du premier semestre 2026, au titre de son contrat de liquidité confié à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SEMCO TECHNOLOGIES à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 053 titres SEMCO TECHNOLOGIES

372.601,41 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 353 titres SEMCO TECHNOLOGIES

241.779,69 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat initial le 29 juillet 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titres SEMCO TECHNOLOGIES

400.000,00 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 63 270 2 154 667,10 € 1 749 Ventes 65 570 2 285 488,83 € 1 870 Expand

À propos de SEMCO Technologies

SEMCO Technologies est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de composants essentiels à la production de semi-conducteurs de nouvelle génération, les chucks électrostatiques (eChucks). Forte de 30 ans d’expertise et d’un savoir-faire technologique unique, SEMCO Technologies conçoit des eChucks de haute technologie et sur-mesure, se distinguant des fabricants généralistes par sa capacité à répondre aux exigences les plus pointues du marché. Fondée en 1986 à Montpellier, elle est devenue en 2016 une filiale à 100 % de ECM Group, groupe familial et leader mondial de la fabrication de biens d’équipement pour le traitement et la transformation des matériaux. SEMCO Technologies a réalisé au 31 décembre 2025 un chiffre d’affaires de 34,7 M€.

Pour en savoir plus : https://www.semco-tech.com/fr/

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