-

SEMCO Technologies : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté auprès de PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS

CASTRIES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd’hui le bilan du premier semestre 2026, au titre de son contrat de liquidité confié à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SEMCO TECHNOLOGIES à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 5 053 titres SEMCO TECHNOLOGIES
  • 372.601,41 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 7 353 titres SEMCO TECHNOLOGIES
  • 241.779,69 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat initial le 29 juillet 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 titres SEMCO TECHNOLOGIES
  • 400.000,00 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

 

Titres

Capitaux

Transactions

Achats

63 270

2 154 667,10 €

1 749

Ventes

65 570

2 285 488,83 €

1 870

À propos de SEMCO Technologies

SEMCO Technologies est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de composants essentiels à la production de semi-conducteurs de nouvelle génération, les chucks électrostatiques (eChucks). Forte de 30 ans d’expertise et d’un savoir-faire technologique unique, SEMCO Technologies conçoit des eChucks de haute technologie et sur-mesure, se distinguant des fabricants généralistes par sa capacité à répondre aux exigences les plus pointues du marché. Fondée en 1986 à Montpellier, elle est devenue en 2016 une filiale à 100 % de ECM Group, groupe familial et leader mondial de la fabrication de biens d’équipement pour le traitement et la transformation des matériaux. SEMCO Technologies a réalisé au 31 décembre 2025 un chiffre d’affaires de 34,7 M€.

Pour en savoir plus : https://www.semco-tech.com/fr/

Annexe

ACHATS

 

VENTES

 

Nombre de

transactions

Nombre de

titres

Capitaux en

euros

 

 

Nombre de

transactions

Nombre de

titres

Capitaux en

euros

TOTAL

1 749

63 270

2 154 667,10

 

TOTAL

1 870

65 570

2 285 488,83

02/01/2026

22

1270

35621,09

 

02/01/2026

20

459

12898,27

05/01/2026

1

4

113,04

 

05/01/2026

29

827

23627,89

06/01/2026

9

599

17247,31

 

06/01/2026

38

1165

33886,01

07/01/2026

4

129

4058,87

 

07/01/2026

24

758

23492,32

08/01/2026

37

1815

58033,72

 

08/01/2026

48

1565

50262,79

09/01/2026

1

50

1664,75

 

09/01/2026

31

926

30472,72

12/01/2026

8

145

4765,05

 

12/01/2026

25

945

31871,54

13/01/2026

52

1747

57474,55

 

13/01/2026

6

175

5932,5

14/01/2026

39

1900

61420,35

 

14/01/2026

17

937

30555,01

15/01/2026

14

495

15925,54

 

15/01/2026

47

2209

72531,19

16/01/2026

13

401

14017,64

 

16/01/2026

32

872

31064,83

19/01/2026

15

993

35714,24

 

19/01/2026

26

756

27411,88

20/01/2026

42

1548

53989,75

 

20/01/2026

5

140

4746,7

21/01/2026

28

784

26162,32

 

21/01/2026

16

371

12505,74

22/01/2026

6

309

10553,03

 

22/01/2026

62

2348

80306,3

23/01/2026

25

697

24481,08

 

23/01/2026

39

1442

51322,8

26/01/2026

31

690

25156,57

 

26/01/2026

77

1413

51750,84

27/01/2026

72

1633

58688,06

 

27/01/2026

26

599

21395,14

28/01/2026

39

1041

37642,04

 

28/01/2026

67

1445

52504,08

29/01/2026

53

1330

50209,5

 

29/01/2026

73

1233

46327,26

30/01/2026

46

1150

42311,72

 

30/01/2026

22

593

21722,72

02/02/2026

28

578

21106,88

 

02/02/2026

19

718

26394,61

03/02/2026

61

1505

54065,77

 

03/02/2026

21

824

30630,72

04/02/2026

31

1000

33709,1

 

04/02/2026

15

580

19683

05/02/2026

35

1312

43826,44

 

05/02/2026

48

1851

62310,21

06/02/2026

48

2446

81583,15

 

09/02/2026

42

1248

41233,17

09/02/2026

14

420

13802,75

 

10/02/2026

34

1325

43675,18

10/02/2026

39

989

32375,71

 

11/02/2026

24

1124

37239,47

11/02/2026

49

1696

55745,48

 

12/02/2026

19

510

16696,99

12/02/2026

28

925

29992,48

 

16/02/2026

67

3050

97888,84

13/02/2026

29

1218

38527,9

 

17/02/2026

38

972

31978,41

19/02/2026

21

1489

52074,8

 

18/02/2026

16

464

15915,71

20/02/2026

14

784

27326,48

 

19/02/2026

16

409

14390,01

23/02/2026

44

1469

50565,92

 

20/02/2026

18

562

19743,06

24/02/2026

22

616

21135,21

 

23/02/2026

23

1191

41339,85

25/02/2026

30

1154

40196,82

 

24/02/2026

51

2035

70528,62

26/02/2026

43

1775

60943,38

 

25/02/2026

38

1045

36721,61

27/02/2026

31

1648

54987,33

 

26/02/2026

8

207

7289,9

02/03/2026

30

1079

34728,69

 

27/02/2026

7

290

9758,5

03/03/2026

43

1555

49523,17

 

02/03/2026

43

1581

51520,52

04/03/2026

4

88

2796,31

 

04/03/2026

44

2172

70119,11

05/03/2026

27

1365

45078,99

 

05/03/2026

23

775

25823,39

06/03/2026

71

2453

79228,96

 

06/03/2026

40

1582

51359,16

09/03/2026

65

922

28642,85

 

09/03/2026

28

1190

37026,26

10/03/2026

5

151

4842

 

10/03/2026

33

1206

38779,41

11/03/2026

38

1536

49626,93

 

11/03/2026

25

1100

35800,93

12/03/2026

55

2131

67463,41

 

12/03/2026

25

1701

54279,25

13/03/2026

24

386

12136,69

 

13/03/2026

1

35

1102,5

16/03/2026

16

725

22408,45

 

16/03/2026

39

1379

42809,4

17/03/2026

22

715

22283,33

 

17/03/2026

40

1797

56286,35

18/03/2026

7

141

4516,3

 

18/03/2026

22

469

14969,17

19/03/2026

22

1127

36258,97

 

19/03/2026

16

909

29397,97

20/03/2026

32

827

26683,07

 

20/03/2026

15

329

10715,33

23/03/2026

10

370

11617

 

23/03/2026

10

500

15970,25

24/03/2026

5

250

7942,5

 

24/03/2026

7

350

11193,49

25/03/2026

4

274

8776,6

 

25/03/2026

8

370

12007,8

26/03/2026

13

1039

34227,98

 

26/03/2026

4

80

2701,9

27/03/2026

13

431

13896,56

 

30/03/2026

8

240

8073

30/03/2026

1

1

32,1

 

31/03/2026

6

120

4200

31/03/2026

2

100

3371,92

 

01/04/2026

1

20

736

01/04/2026

6

300

10927,5

 

07/04/2026

3

90

3294

02/04/2026

7

350

12432,49

 

08/04/2026

7

260

9466,99

07/04/2026

7

240

8595

 

09/04/2026

4

151

5506,4

08/04/2026

3

120

4329,5

 

10/04/2026

8

310

11617,99

09/04/2026

5

200

7218,5

 

13/04/2026

14

555

22139,01

10/04/2026

3

120

4383,5

 

14/04/2026

16

800

36645,04

13/04/2026

4

220

8272

 

15/04/2026

2

80

3758

14/04/2026

8

420

18499,99

 

16/04/2026

10

500

23225

15/04/2026

4

250

11155

 

17/04/2026

1

50

2300

17/04/2026

4

200

8965

 

20/04/2026

3

129

5924,8

20/04/2026

5

250

11175

 

21/04/2026

1

50

2280

21/04/2026

15

800

34992,48

 

22/04/2026

3

150

6607,5

22/04/2026

7

350

15247,51

 

27/04/2026

7

350

14579,99

23/04/2026

9

650

27955,01

 

28/04/2026

5

330

13692

24/04/2026

7

350

14460,01

 

29/04/2026

10

520

21731,01

27/04/2026

7

350

14350

 

30/04/2026

14

750

32937,53

28/04/2026

3

150

6170

 

04/05/2026

3

150

7410

29/04/2026

9

410

16904,01

 

05/05/2026

9

450

21275,01

30/04/2026

2

80

3372

 

06/05/2026

7

350

18889,99

04/05/2026

1

40

1964

 

08/05/2026

5

200

10528

 

 

 

 

 

11/05/2026

2

60

3225

 

 

 

 

 

13/05/2026

6

180

9576

 

 

 

 

 

20/05/2026

5

150

7545

 

 

 

 

 

21/05/2026

1

50

2450

 

 

 

 

 

22/05/2026

6

180

8622

 

 

 

 

 

25/05/2026

3

90

4470

 

 

 

 

 

26/05/2026

1

30

1512

 

 

 

 

 

27/05/2026

2

60

2976

 

 

 

 

 

28/05/2026

3

90

4635

 

 

 

 

 

29/05/2026

4

120

6540

 

 

 

 

 

02/06/2026

7

187

10205,99

 

 

 

 

 

03/06/2026

2

40

2250

 

 

 

 

 

08/06/2026

2

60

3030

 

 

 

 

 

09/06/2026

1

20

1040

 

 

 

 

 

10/06/2026

1

20

1014

 

 

 

 

 

11/06/2026

4

200

10290

 

 

 

 

 

12/06/2026

1

20

1060

 

 

 

 

 

15/06/2026

3

60

3240

 

 

 

 

 

16/06/2026

3

60

3438

 

 

 

 

 

17/06/2026

3

60

3492

 

 

 

 

 

19/06/2026

2

40

2192

 

 

 

 

 

26/06/2026

1

20

980

 

 

 

 

 

29/06/2026

2

40

2020

 

 

 

 

 

30/06/2026

1

20

1000

 

Contacts

SEMCO Technologies
Florian GIRAUDET
Tél : 04 67 99 47 47
presse@semco-tech.com

Relations Investisseurs
NewCap
Mathilde Bohin
Alban Dufumier
Louis-Victor Delouvrier
Tél : 01 44 71 94 94
semcotech@newcap.eu

Relations Médias
NewCap
Nicolas Mérigeau
Tél : 01 44 71 94 94
semcotech@newcap.eu

SEMCO Technologies

BOURSE:ALSEM
Release Versions
French

Contacts

SEMCO Technologies
Florian GIRAUDET
Tél : 04 67 99 47 47
presse@semco-tech.com

Relations Investisseurs
NewCap
Mathilde Bohin
Alban Dufumier
Louis-Victor Delouvrier
Tél : 01 44 71 94 94
semcotech@newcap.eu

Relations Médias
NewCap
Nicolas Mérigeau
Tél : 01 44 71 94 94
semcotech@newcap.eu

More News From SEMCO Technologies

ODDO BHF initie à l’achat la couverture de SEMCO Technologies

CASTRIES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd’hui l’initiation de son titre par ODDO BHF, société de bourse et banque d’affaires. Dans son étude d’initiation intitulée « La haute couture du semiconducteur », ODDO BHF initie le suivi du titre avec une recommandation Surperformance e...

SEMCO Technologies renouvelle son programme de rachat d'actions

CASTRIES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd’hui le renouvellement de son programme de rachat d'actions, pour un montant maximum de 5 millions d’euros, conformément à la décision du Conseil d'administration du 29 juin 2026. Ces opérations de rachat seront réalisées conformément à...

Compte rendu de l’Assemblée Générale mixte de SEMCO Technologies du 29 juin 2026

CASTRIES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce ce jour l’approbation par les actionnaires des résolutions proposées et agréées par le Conseil d’Administration et soumises à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire tenue le 29 juin 2026, sur première convocation au siège de...
Back to Newsroom