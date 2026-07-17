AMINA devient la première banque réglementée à intégrer Mesh, le réseau leader de paiements en cryptomonnaies

ZOUG, Suisse--(BUSINESS WIRE)--AMINA Bank AG (« AMINA »), une cryptobanque réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et présente à l’échelle mondiale, devient aujourd’hui la première banque réglementée à intégrer Mesh, le réseau leader de paiements en cryptomonnaies. Cette intégration intègre directement la technologie de dépôt vérifié de Mesh dans la plateforme bancaire en ligne d’AMINA. Cela permet aux clients de vérifier la propriété de leur portefeuille et de déposer des cryptomonnaies stables et des actifs numériques en une seule étape simplifiée, auprès de plus de 300 fournisseurs de portefeuilles. Plus besoin de copier manuellement les adresses de portefeuille, de basculer entre des outils externes ou de suivre la procédure de vérification en plusieurs étapes que ce processus exigeait auparavant.

Myles Harrison, directeur des produits chez AMINA, déclare : « Malgré les progrès incroyables réalisés par le secteur en matière d’adoption institutionnelle, les cryptomonnaies restent difficiles à transférer de manière sûre et efficace entre les plateformes et les institutions financières réglementées. Pour effectuer un dépôt auprès d’une banque, les clients devaient jusqu’à présent signer leur portefeuille sur des plateformes externes et vérifier les adresses via des processus manuels en plusieurs étapes. L’intégration d’AMINA avec Mesh élimine ces obstacles. Nos clients choisissent leur fournisseur de portefeuille, vérifient leur propriété et effectuent leur dépôt au sein de la plateforme AMINA en quelques clics, alignant ainsi l’expérience de dépôt d’actifs numériques sur les normes auxquelles les clients s’attendent dans la finance traditionnelle. Les dépôts vérifiés constituent la première étape. Nous avons l’intention d’étendre la connectivité de Mesh aux retraits et aux paiements à l’avenir, à mesure que nous mettons en place l’infrastructure permettant aux cryptomonnaies stables et aux actifs numériques de circuler à grande échelle. »

Selon Bessemer Venture Partners, les paiements en cryptomonnaies stables dans le monde réel ont doublé en 2025 pour atteindre 400 milliards de dollars, alors même que les marchés des cryptomonnaies dans leur ensemble étaient en recul, 60 % de ce volume étant généré par les flux B2B : trésorerie d’entreprise, règlements transfrontaliers et prestataires de services de paiement effectuant la compensation des transactions pour leurs clients. La demande est bien là, mais l’infrastructure bancaire réglementée nécessaire pour la soutenir n’a pas suivi le rythme. L’intégration de Mesh par AMINA comble cette lacune, en connectant directement les clients à leurs portefeuilles et comptes d’échange existants au sein d’un environnement bancaire suisse réglementé.

Bam Azizi, cofondateur et directeur général de Mesh, déclare : « En tant que première banque réglementée par la FINMA à intégrer Mesh, AMINA démontre comment les actifs numériques peuvent circuler au sein du système financier réglementé, la vérification et la conformité étant gérées en natif. Nous sommes fiers de fournir la connectivité qui rend cela possible. »

Cette intégration sera bientôt disponible pour les clients d’AMINA. D’autres fonctionnalités sont attendues dans le courant de l’année, notamment la simplification de la vérification des portefeuilles lors de l’intégration des clients.

Sebastian Preil, responsable mondial B2B2C et directeur général chez AMINA, déclare : « Au-delà de l’avantage direct pour nos investisseurs professionnels et nos entreprises clientes, ce partenariat revêt une importance capitale pour toute institution réglementée qui se lance dans les cryptomonnaies. Les banques qui explorent les services liés aux cryptomonnaies stables sont confrontées à un défi pratique : comment vérifier l’empreinte sur la blockchain d’un client parallèlement à son profil financier traditionnel ? Grâce à notre plateforme B2B2C, les institutions financières peuvent accéder à la connectivité de Mesh via le cadre bancaire réglementé d’AMINA, dont les infrastructures de conformité et de filtrage sur la blockchain sont déjà en place. »

Avis de non-responsabilité : Cette communication marketing vous est adressée par AMINA Bank AG (« AMINA »), une banque et un négociant en valeurs mobilières suisse dont le siège social et le domicile légal se trouvent à Kolinplatz 15, 6300 Zoug, Suisse, agréée et réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). AMINA n’est agréée en tant que banque dans aucune autre juridiction. La présente communication marketing est établie uniquement à des fins d’information et de marketing et est destinée à servir de support marketing au sens de l’article 68 de la loi suisse sur les services financiers (LFINSA) ; il s’agit d’une publicité ; elle ne constitue ni une sollicitation, ni une recommandation, ni un conseil, ni une offre ou une intention de faire une offre d’achat ou de vente d’un instrument financier quelconque, ni une invitation à participer à une stratégie d’investissement particulière. Cette communication marketing est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation au public dans toute juridiction où AMINA n’est pas autorisée à acquérir, céder ou proposer un produit quelconque. Certains produits et services peuvent ne pas être disponibles pour tous les clients en raison de considérations juridiques et réglementaires.

À propos d'AMINA — Crypto. Banque. Simplifiées.

Fondée en avril 2018 et établie à Zoug (Suisse), AMINA Bank AG est un pionnier dans le secteur de la crypto-banque. En août 2019, AMINA Bank AG a obtenu la licence suisse de banque et de courtier en valeurs mobilières auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). En février 2022, la succursale d'AMINA Bank AG à Abu Dhabi Global Markets (« ADGM ») a obtenu l'autorisation de fournir des services financiers auprès de l'Autorité de régulation des services financiers (« FSRA ») de l'ADGM. En novembre 2023, AMINA (Hong Kong) Limited a obtenu les licences de type 1 (négociation de titres), de type 4 (conseil en matière de titres) et de type 9 (gestion d'actifs) de la Securities and Futures Commission (« SFC »). En octobre 2025, la licence de type 1 de la société a été étendue pour inclure les services de négociation d'actifs numériques pour les investisseurs professionnels dans le cadre réglementaire des actifs numériques de Hong Kong. En octobre 2025, AMINA (Austria) AG (« AMINA EU ») a obtenu sa licence CASP auprès de l'Autorité des marchés financiers (« FMA ») autrichienne dans le cadre du Markets in Crypto-Assets (MiCAR).

CVVC Global Report et CB Insights ont classé AMINA parmi les 50 meilleures entreprises de l’écosystème blockchain. En 2025, AMINA a remporté le prix « Institutional Digital Asset Innovation of the Year » lors des Hedgeweek® Global Digital Assets Awards 2025. AMINA a récemment été désignée « Best Digital Challenger — Private Banks » par les PWM Wealth Tech Awards de FT Live.

Pour en savoir plus sur AMINA, rendez-vous sur www.aminagroup.com

À propos de Mesh

Fondée en 2020, Mesh met en place le premier réseau mondial de paiements crypto, reliant des centaines de plateformes d’échange, de portefeuilles et de services financiers afin de permettre des paiements et des conversions d’actifs numériques en toute fluidité. En unifiant ces plateformes au sein d’un réseau unique, Mesh est à l’avant-garde d’un écosystème connecté et sécurisé pour la finance numérique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.meshpay.com

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