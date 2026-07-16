Universiapolis — Université Internationale d’Agadir et Earn2Trade annoncent un partenariat stratégique visant à intégrer la formation au prop trading dans le cursus Master

AGADIR, Maroc et DUBAI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Universiapolis — Université Internationale d’Agadir (ISIAM Business School) et Bahia Education Services L.L.C., fournisseur agréé des produits Earn2Trade dans la région MENA, ont annoncé aujourd’hui un partenariat pédagogique officiel. Cette collaboration exclusive intègre la formation structurée au trading d’Earn2Trade, ses parcours d’évaluation des traders et ses concepts de prop trading au sein du cursus Master Ingénierie Financière et Trading de l’Université.

Ce partenariat vise à réduire l'écart entre la finance académique et les marchés financiers du monde réel en offrant aux étudiants une initiation structurée au trading de contrats à terme, à la discipline du trading et aux perspectives de carrière dans le secteur du trading financier.

« Ce partenariat représente une avancée majeure permettant de proposer à nos étudiants une formation financière pratique et adaptée au secteur », a déclaré Habiba Elbardai, doyenne d'Universiapolis. « En intégrant les ressources complètes d'Earn2Trade à notre cursus, nous dotons nos étudiants en master des outils et évaluations nécessaires à leur réussite dans le domaine concurrentiel du prop trading. »

Points forts du partenariat :

Intégration au cursus : le contenu pédagogique d'Earn2Trade, y compris le cours intensif débutants, sera officiellement intégré à la cinquième année universitaire du cursus Master accrédité de l'université.

le contenu pédagogique d'Earn2Trade, y compris le cours intensif débutants, sera officiellement intégré à la cinquième année universitaire du cursus Master accrédité de l'université. Certification délivrée conjointement : les étudiants qui réussissent la formation requise et obtiennent la validation de l'Université recevront un certificat délivré conjointement par Universiapolis et Earn2Trade.

les étudiants qui réussissent la formation requise et obtiennent la validation de l'Université recevront un certificat délivré conjointement par Universiapolis et Earn2Trade. Simulation en conditions réelles : les étudiants en master éligibles bénéficieront d'au moins deux mois d'accès gratuit aux comptes de démonstration d'Earn2Trade qui proposent des données de marché en direct ou équivalentes, leur permettant de pratiquer des stratégies de trading sans s'exposer aux risques financiers.

les étudiants en master éligibles bénéficieront d'au moins deux mois d'accès gratuit aux comptes de démonstration d'Earn2Trade qui proposent des données de marché en direct ou équivalentes, leur permettant de pratiquer des stratégies de trading sans s'exposer aux risques financiers. Débouchés professionnels pour les diplômés : à l'issue du cursus Master, les diplômés éligibles bénéficieront d'une inscription gratuite à l'examen Earn2Trade Trader Career Path 50K. Ceux qui réussiront cette évaluation rigoureuse pourront obtenir un compte de trading financé auprès d'une société de prop trading agréée.

à l'issue du cursus Master, les diplômés éligibles bénéficieront d'une inscription gratuite à l'examen Earn2Trade Trader Career Path 50K. Ceux qui réussiront cette évaluation rigoureuse pourront obtenir un compte de trading financé auprès d'une société de prop trading agréée. Engagement et accompagnement des étudiants : ce partenariat comprend des événements annuels d'orientation des étudiants, des visites de campus et l'attribution de vingt comptes Trader Career Path 50K aux étudiants éligibles chaque année en janvier.

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec une institution aussi prestigieuse qu'Universiapolis », a déclaré Osvaldo Dos Santos, propriétaire de Bahia Education Services L.L.C. « Chez Earn2Trade, notre mission est de proposer une formation et une évaluation de trading accessibles et de haute qualité. Cette intégration académique exclusive garantit aux étudiants marocains un parcours direct et structuré pour se former au prop trading et avoir la possibilité d'obtenir des comptes de trading financés après l'obtention de leur diplôme. »

Aux termes de l’accord, Earn2Trade est le partenaire exclusif de l’Université pour les programmes structurés de formation au trading et les parcours d’évaluation des traders liés au cursus Master.

Pour plus d'informations sur le cursus Master Ingénierie Financière et Trading, veuillez consulter le site web d'Universiapolis. Pour plus d'informations sur les programmes pédagogiques et les évaluations des traders d'Earn2Trade, rendez-vous sur Earn2Trade.com.

À propos d'Universiapolis — Université Internationale d’Agadir Universiapolis (ISIAM Business School) est un établissement d'enseignement supérieur de premier plan situé à Agadir, au Maroc. L'université propose un large éventail de cursus académiques, notamment en finance, ingénierie et gestion, et vise à promouvoir l'innovation, l'excellence académique et les débouchés professionnels pour ses étudiants.

À propos de Bahia Education Services L.L.C. et Earn2Trade Bahia Education Services L.L.C., basée à Dubaï (Émirats arabes unis), est le fournisseur agréé des produits et services d'Earn2Trade LLC dans toute la région MENA. Earn2Trade, à la fois marque et plateforme de formation au trading de premier plan, qui propose des supports pédagogiques complets, des programmes d'évaluation des traders et des parcours de trading financés pour les futurs prop traders du monde entier.

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