Tridiagonal.ai (T.AI) 與PETRONAS Carigali的TriCipta及IBM合作推動上游業務的工程驅動人工智慧解決方案

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Tridiagonal Group專事人工智慧的機構Tridiagonal.ai Pvt. Ltd. (T.AI) 宣布該公司在與PETRONAS Carigali Sdn和IBM Malaysia Sdn. Bhd.簽訂的第三份聯合開發協議 (JDA) 中扮演的角色，目標是推動PETRONAS Carigali的旗艦TriCipta AI跨越上游價值鏈。

TriCipta AI是PETRONAS Carigali的合作模式，結合深厚的領域技術專長與先進人工智慧技術專家，加速上游人工智慧解決方案的開發與佈署。

透過這次合作，Tridiagonal.ai工程驅動的人工智慧解決方案將運用人工智慧提供上游能力支援優化地面設備。這項行動聚焦於生產優化、維護可靠性及資產完整性決策工作流，旨在將營運資料、工程脈絡資訊與決策智慧緊密融入重要的現場決策過程中。

各參與方舉行了簽約儀式紀念這一里程碑式的成就，出席嘉賓包括：PETRONAS Carigali執行長Hazli Sham Kassim、TriCipta AI負責人Ina Czarina Arief Tham、IBM Consulting Malaysia管理合夥人Deva K Theyventheran、T.AI執行長Pravin Jain、T.AI共同創辦人兼營運長Praveen Kapse以及IBM Malaysia總經理兼科技主管Dickson Woo。

「我們很榮幸能與PETRONAS Carigali及IBM簽署第三份聯合開發協議，共同促進PETRONAS Carigali旗下TriCipta AI的發展。T.AI提供的工程驅動人工智慧解決方案融合了製程工程知識、物理資訊模型、產業人工智慧及決策智慧技術，目的是將複雜的營運與工程資料轉化為可付諸行動的決策支援。對於上游業務而言，價值將來自於能夠理解設備運作特性、操作限制、可靠性風險、完整性脈絡及生產權衡考量的人工智慧。」Tridiagonal.ai執行長Pravin Jain說。

對Tridiagonal.ai來說，這項聯合開發協議進一步強化工程領域知識、物理資訊驅動的人工智慧以及決策智慧的作用，使產業人工智慧更進一步融入能夠創造具體價值的營運決策中。

關於Tridiagonal.ai

Tridiagonal.ai是Tridiagonal集團旗下的工業決策優化公司，致力協助資產密集型產業將工程知識、營運資料和人工智慧轉化為高價值的營運決策。其解決方案整合工程領域專業知識、決策情報、物理資訊人工智慧以及決策工作流，進而提升生產優化、維護可靠性、資產完整性、能源效率水準及營運表現。

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