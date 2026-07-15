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Thredd aderisce al programma Visa Agentic Ready, portando la preparazione della rete agentica agli emittenti di tutta Europa, a partire da Zilch

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la piattaforma di elaborazione delle emissioni basata sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato la sua adesione al programma Visa Agentic Ready, permettendo agli emittenti di tutta Europa di partecipare a pagamenti avviati da agenti senza ricostruire la loro infrastruttura dei pagamenti. La piattaforma di pagamento per consumatori Zilch sarà tra i primi emittenti sulla piattaforma a consentire pagamenti avviati da agenti per i suoi titolari di carta.

In qualità di elaboratore e facilitatore Thredd opera a livello di fiducia dell'ecosistema di pagamenti. Aderendo al programma, Thredd è pronta a supportare Visa e i suoi clienti mentre il mercato passa al commercio agentico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Simeon Lando
Direttore del marketing
press@thredd.com

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