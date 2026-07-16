Universiapolis — Université Internationale d’Agadir وEarn2Trade تعلنان عن شراكة استراتيجية لدمج تعليم التداول الاحترافي باستخدام رأس المال المملوك ضمن برنامج الماجستير

--(BUSINESS WIRE)--أغادير، المغرب، دبي، الإمارات العربية المتحدةأعلنت اليوم Universiapolis — Université Internationale d’Agadir (كلية ISIAM لإدارة الأعمال) وشركة Bahia Education Services L.L.C.، المزود المعتمد لمنتجات Earn2Trade في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرام شراكة تعليمية رسمية. يدمج هذا التعاون الحصري برامج Earn2Trade التعليمية المنظمة في مجال التداول، ومسارات تقييم المتداولين، ومفاهيم التداول باستخدام رأس المال المملوك ضمن برنامج الماجستير في مجال الهندسة المالية والتداول الذي تقدمه الجامعة.

تهدف هذه الشراكة إلى رأب الفجوة بين الدراسة الأكاديمية في مجال التمويل والأسواق المالية الفعلية، من خلال تزويد الطلاب ببرامج تدريبية منظمة تتيح لهم اكتساب خبرة عملية في تداول العقود الآجلة، وتعزيز الانضباط في التداول، واستكشاف المسارات المهنية المتاحة في قطاع التداول المالي.

صرَّحت حبيبة البرداعي، عميدة جامعة Universiapolis، قائلةً: "تمثل هذه الشراكة محطةً استراتيجية في جهودنا الرامية إلى تزويد طلابنا بتعليم مالي تطبيقي يواكب متطلبات أسواق المال الحديثة واحتياجات القطاع". "ومن خلال دمج المنظومة التعليمية المتكاملة التي تقدمها Earn2Trade ضمن مناهجنا الأكاديمية، نتيح لطلاب برنامج الماجستير اكتساب الأدوات العملية وآليات التقييم المتخصصة التي تؤهلهم للتميُّز والنجاح في مجال التداول باستخدام رأس المال المملوك، أحد أكثر مجالات التداول المالي تنافسية".

أبرز محاور الشراكة:

دمج المحتوى التعليمي في المناهج الدراسية: سيتم دمج المحتوى التعليمي الذي تقدمه Earn2Trade، بما في ذلك الدورة التمهيدية المكثفة للمبتدئين، رسميًا ضمن السنة الأكاديمية الخامسة من برنامج الماجستير المعتمد الذي تقدمه الجامعة.

سيتم دمج المحتوى التعليمي الذي تقدمه Earn2Trade، بما في ذلك الدورة التمهيدية المكثفة للمبتدئين، رسميًا ضمن السنة الأكاديمية الخامسة من برنامج الماجستير المعتمد الذي تقدمه الجامعة. شهادة معتمدة مشتركة: سيحصل الطلاب الذين يكملون بنجاح المقررات الدراسية المطلوبة ويجتازون عملية التحقق من استيفاء متطلبات البرنامج التي تجريها الجامعة، على شهادة مشتركة صادرة عن Universiapolis وEarn2Trade.

سيحصل الطلاب الذين يكملون بنجاح المقررات الدراسية المطلوبة ويجتازون عملية التحقق من استيفاء متطلبات البرنامج التي تجريها الجامعة، على شهادة مشتركة صادرة عن Universiapolis وEarn2Trade. محاكاة واقعية: سيحصل طلاب برنامج الماجستير المستوفون لشروط الأهلية على وصول مجاني لمدة لا تقل عن شهرين إلى الحسابات التجريبية الخاصة بـ Earn2Trade، والتي توفر بيانات سوق مباشرة أو مماثلة للبيانات المباشرة، بما يتيح لهم اختبار استراتيجيات التداول وصقل مهاراتهم في بيئة محاكاة خالية من المخاطر.

سيحصل طلاب برنامج الماجستير المستوفون لشروط الأهلية على وصول مجاني لمدة لا تقل عن شهرين إلى الحسابات التجريبية الخاصة بـ Earn2Trade، والتي توفر بيانات سوق مباشرة أو مماثلة للبيانات المباشرة، بما يتيح لهم اختبار استراتيجيات التداول وصقل مهاراتهم في بيئة محاكاة خالية من المخاطر. مسارات مهنية للخريجين: سيحصل خريجو برنامج الماجستير المستوفون لشروط الأهلية، عقب إتمامهم البرنامج بنجاح، على فرصة مجانية واحدة للتقدم إلى اختبار Earn2Trade Trader Career Path 50K. وسيُتاح للخريجين الذين يجتازون هذا التقييم المتقدم بنجاح فرصة الحصول على حساب تداول ممول من خلال إحدى شركات التداول باستخدام رأس المال المملوك المعتمدة.

سيحصل خريجو برنامج الماجستير المستوفون لشروط الأهلية، عقب إتمامهم البرنامج بنجاح، على فرصة مجانية واحدة للتقدم إلى اختبار Earn2Trade Trader Career Path 50K. وسيُتاح للخريجين الذين يجتازون هذا التقييم المتقدم بنجاح فرصة الحصول على حساب تداول ممول من خلال إحدى شركات التداول باستخدام رأس المال المملوك المعتمدة. دعم الطلاب وتعزيز مشاركتهم: تشمل الشراكة تنظيم فعاليات إرشادية سنوية للطلاب، وزيارات دورية إلى الحرم الجامعي، إلى جانب تقديم 20 حسابًا مجانيًا من برنامج Trader Career Path 50K سنويًا على هيئة جوائز تُمنح للطلاب المستوفين لشروط الأهلية خلال شهر يناير من كل عام.

صرَّح Osvaldo Dos Santos، مالك شركة Bahia Education Services L.L.C، قائلاً: "يسرُّنا إبرام هذه الشراكة مع مؤسسة أكاديمية مرموقة بحجم Universiapolis". "تتمثل رسالتنا في Earn2Trade في إتاحة تعليم عالي الجودة في مجال التداول، إلى جانب توفير منظومة تقييم احترافية يسهل الوصول إليها. ويضمن هذا الدمج الأكاديمي الحصري إتاحة مسار تعليمي واضح ومنظم لطلاب المغرب لاكتساب مهارات التداول باستخدام رأس المال المملوك، مع إمكانية التأهل للحصول على حسابات تداول ممولة بعد التخرج، عند استيفاء متطلبات التقييم".

وبموجب بنود الاتفاقية، ستكون Earn2Trade الشريك الحصري للجامعة في تقديم برامج التعليم المنظم في مجال التداول، ومسارات تقييم المتداولين المرتبطة ببرنامج الماجستير.

ولمزيد من المعلومات حول برنامج الماجستير في الهندسة المالية والتداول، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لجامعة Universiapolis. ولمزيد من المعلومات حول البرامج التعليمية ومسارات تقييم المتداولين التي تقدمها Earn2Trade، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: Earn2Trade.com.

نبذة عن Universiapolis — Université Internationale d’Agadir تُعدّ Universiapolis (كلية ISIAM لإدارة الأعمال) إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وتقع في مدينة أغادير بالمملكة المغربية. تقدم الجامعة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية في مجالات التمويل والهندسة والإدارة، وتلتزم بإعداد كوادر مؤهلة من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والتميُّز الأكاديمي، وتنمية المهارات المهنية التي تمكّن طلابها من مواكبة متطلبات سوق العمل.

نبذة عن Bahia Education Services L.L.C. وEarn2Trade شركة Bahia Education Services L.L.C.، ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة، هي المزود المعتمد والمرخَّص لتقديم منتجات وخدمات Earn2Trade LLC في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). تُعدّ Earn2Trade منصةً وعلامةً رائدة في مجال تعليم التداول، إذ توفر محتوى تعليميًا متكاملاً، وبرامج احترافية لتقييم المتداولين، ومسارات تؤهل المتداولين الطموحين للحصول على حسابات تداول ممولة في مجال التداول باستخدام رأس المال المملوك على مستوى العالم.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.