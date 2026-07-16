Garvan Institute of Medical Research rejoint le réseau de prestataires de services certifiés de Parse Biosciences

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, une société QIAGEN et le chef de file du séquençage monocellulaire évolutif et accessible, annonce aujourd'hui que le site central de la plateforme génomique au sein du Garvan Institute of Medical Research a rejoint son programme de prestataires de services certifiés (CSP). Le partenariat élargit l'accès à un séquençage monocellulaire évolutif de haute qualité en Australie, dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique et au-delà.

Garvan est l'une des institutions de recherche médicale de premier plan en Australie, avec la plateforme génomique ayant une expérience approfondie dans le tri, la captation et le séquençage cellulaire. En tant que prestataire de services certifié, Garvan offrira les kits Evercode WT de Parse aux chercheurs de la région. « Nous constatons un nombre croissant de demandes pour des projets Parse et trouvons la technologie facile à déployer, facile à exécuter et générant d'excellentes données », déclare Chris O'Keeffe, responsable de la génomique cellulaire au Garvan Institute.

« Garvan est l'une des institutions de recherche biomédicale les plus respectées au monde, et nous sommes honorés de les accueillir dans notre réseau de fournisseurs de services certifiés », déclare Charlie Roco, cofondateur et CTO de Parse Biosciences. « Notre programme CSP met les chercheurs en contact avec des partenaires de confiance, ce qui leur donne la liberté d'utiliser leurs ressources ailleurs au besoin. Garvan est un partenaire idéal pour cela, et nous sommes ravis de soutenir ensemble plus de projets monocellulaires en Asie-Pacifique. »

À propos de la plateforme génomique de Garvan

En tant que membre du Garvan Institute of Medical Research, la plateforme génomique se consacre à l'avancement de la recherche médicale grâce à des technologies génomiques de pointe. La plateforme de génomique offre un large portefeuille de services grâce à une structure rationalisée, englobant la R&D, la cytométrie de flux, la génomique cellulaire et spatiale et les services de séquençage. Garvan est mondialement reconnu pour ses découvertes pionnières qui améliorent la santé humaine. L'un des principaux objectifs de la plateforme est de fournir des informations inégalées sur la fonction cellulaire et l'architecture tissulaire, de faire progresser la compréhension des systèmes biologiques complexes et de réaliser de nouvelles découvertes.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences, une filiale de QIAGEN, est une société internationale spécialisée dans les sciences de la vie qui œuvre à accélérer les progrès dans les domaines de la santé humaine et de la recherche scientifique. Grâce à ses solutions pionnières, Parse donne aux chercheurs les moyens d’effectuer des activités de séquençage unicellulaire à une échelle et avec une simplicité inégalées, permettant ainsi des avancées dans le traitement du cancer, la réparation des tissus, la thérapie par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

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