Tridiagonal.ai (T.AI) collabora con TriCipta AI di PETRONAS Carigali e con IBM per promuovere soluzioni AI di ingegneria specifiche per il settore delle operazioni upstream
Tridiagonal.ai (T.AI) collabora con TriCipta AI di PETRONAS Carigali e con IBM per promuovere soluzioni AI di ingegneria specifiche per il settore delle operazioni upstream
Tridiagonal.ai contribuirà con soluzioni AI specifiche per il settore, modelli basati sulla fisica e capacità di intelligence decisionale a supporto dell'ottimizzazione dei macchinari di superficie upstream, dell'affidabilità della manutenzione e dei flussi di lavoro decisionali per l'integrità degli asset.
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Tridiagonal.ai Pvt. Ltd. (T.AI), il ramo di Tridiagonal Group specializzato nell'AI, ha annunciato la propria partecipazione al terzo Accordo di sviluppo congiunto (JDA) siglato tra PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. e IBM Malaysia Sdn. Bhd., che si pone come obiettivo la diffusione di TriCipta AI, il fiore all'occhiello di PETRONAS, in tutta la catena di valore upstream.
TriCipta AI è il modello di partnership targato PETRONAS Carigali che coniuga un'approfondita competenza tecnica nel settore con l'apporto di esperti di tecnologie AI avanzate per velocizzare lo sviluppo e l'implementazione delle soluzioni AI upstream.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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