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Tridiagonal.ai (T.AI) collabora con TriCipta AI di PETRONAS Carigali e con IBM per promuovere soluzioni AI di ingegneria specifiche per il settore delle operazioni upstream

Tridiagonal.ai contribuirà con soluzioni AI specifiche per il settore, modelli basati sulla fisica e capacità di intelligence decisionale a supporto dell'ottimizzazione dei macchinari di superficie upstream, dell'affidabilità della manutenzione e dei flussi di lavoro decisionali per l'integrità degli asset.

original Signing ceremony for the third TriCipta AI Joint Development Agreement, attended by executives from Tridiagonal.ai (T.AI), PETRONAS Carigali, and IBM Malaysia.

Signing ceremony for the third TriCipta AI Joint Development Agreement, attended by executives from Tridiagonal.ai (T.AI), PETRONAS Carigali, and IBM Malaysia.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Tridiagonal.ai Pvt. Ltd. (T.AI), il ramo di Tridiagonal Group specializzato nell'AI, ha annunciato la propria partecipazione al terzo Accordo di sviluppo congiunto (JDA) siglato tra PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. e IBM Malaysia Sdn. Bhd., che si pone come obiettivo la diffusione di TriCipta AI, il fiore all'occhiello di PETRONAS, in tutta la catena di valore upstream.

TriCipta AI è il modello di partnership targato PETRONAS Carigali che coniuga un'approfondita competenza tecnica nel settore con l'apporto di esperti di tecnologie AI avanzate per velocizzare lo sviluppo e l'implementazione delle soluzioni AI upstream.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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