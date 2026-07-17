Tridiagonal.ai (T.AI) collabora con TriCipta AI di PETRONAS Carigali e con IBM per promuovere soluzioni AI di ingegneria specifiche per il settore delle operazioni upstream

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Tridiagonal.ai Pvt. Ltd. (T.AI), il ramo di Tridiagonal Group specializzato nell'AI, ha annunciato la propria partecipazione al terzo Accordo di sviluppo congiunto (JDA) siglato tra PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. e IBM Malaysia Sdn. Bhd., che si pone come obiettivo la diffusione di TriCipta AI, il fiore all'occhiello di PETRONAS, in tutta la catena di valore upstream.

TriCipta AI è il modello di partnership targato PETRONAS Carigali che coniuga un'approfondita competenza tecnica nel settore con l'apporto di esperti di tecnologie AI avanzate per velocizzare lo sviluppo e l'implementazione delle soluzioni AI upstream.

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