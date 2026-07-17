Tridiagonal.ai (T.AI) تُبرم شراكة مع TriCipta AI التابعة لشركة PETRONAS Carigali، وبالتعاون مع IBM، لتطوير حلول ذكاء اصطناعي متخصصة تستند إلى الخبرات الهندسية، بهدف الارتقاء بعمليات التنقيب والإنتاج

--(BUSINESS WIRE)--هيوستنأعلنت Tridiagonal.ai Pvt. Ltd. (T.AI)، الذراع المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التابعة لـ Tridiagonal Group، عن مشاركتها في اتفاقية التطوير المشتركة الثالثة (JDA)، التي تجمع بين .PETRONAS Carigali Sdn. Bhd و.IBM Malaysia Sdn. Bhd، بهدف الارتقاء بمنصة TriCipta AI الرائدة التابعة لـ PETRONAS Carigali وتوسيع نطاق تطبيقها عبر سلسلة القيمة الكاملة لعمليات التنقيب والإنتاج.

تمثل TriCipta AI نموذج الشراكة الذي تتبناه PETRONAS Carigali، حيث يجمع بين الخبرات التقنية العميقة في المجال والاختصاصيين في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بهدف تسريع تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة لعمليات التنقيب والإنتاج.

ومن خلال هذا التعاون، ستسهم حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة القائمة على الخبرات الهندسية التي تقدمها Tridiagonal.ai في تعزيز قدرات عمليات التنقيب والإنتاج، وذلك عبر تحسين أداء معدات السطح باستخدام الذكاء الاصطناعي. تركّز هذه المبادرة على تحسين الإنتاج، وتعزيز موثوقية أعمال الصيانة، ودعم سير عمل اتخاذ القرارات المتعلقة بسلامة الأصول، بما يسهم في توظيف البيانات التشغيلية والسياق الهندسي وقدرات ذكاء اتخاذ القرار بصورة أكثر تكاملاً، لتوفير دعم مباشر للقرارات الميدانية الحيوية.

وتم الاحتفاء بهذه المحطة البارزة خلال مراسم توقيع حضرها كلٌّ من Hazli Sham Kassim، الرئيس التنفيذي لشركة PETRONAS Carigali؛ وIna Czarina Arief Tham، رئيسة TriCipta AI؛ وDeva K. Theyventheran، الشريك الإداري لشركة IBM Consulting Malaysia؛ وPravin Jain، الرئيس التنفيذي لشركة T.AI؛ وPraveen Kapse، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في T.AI؛ وDickson Woo، المدير العام ورئيس التكنولوجيا في IBM Malaysia.

"يشرّفنا الانضمام إلى PETRONAS Carigali وIBM في اتفاقية التطوير المشتركة الثالثة (JDA) هذه للمضي قدمًا في تطوير منصة TriCipta AI التابعة لشركة PETRONAS Carigali. وتقدم T.AI حلول ذكاء اصطناعي متخصصة تستند إلى الخبرات الهندسية، تجمع بين المعرفة في مجال هندسة العمليات، والنماذج القائمة على المبادئ الفيزيائية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي الصناعي، وتقنيات ذكاء اتخاذ القرار، لتحويل البيانات التشغيلية والهندسية المعقدة إلى رؤى عملية تدعم اتخاذ القرارات. وفي عمليات التنقيب والإنتاج، تتحقق القيمة الحقيقية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي القادرة على فهم سلوك المعدات، والقيود التشغيلية، ومخاطر الموثوقية، وسياق سلامة الأصول، والمفاضلات المرتبطة بالإنتاج"، حسبما قال Pravin Jain، الرئيس التنفيذي لشركة Tridiagonal.ai.

وبالنسبة إلى Tridiagonal.ai، تعزِّز اتفاقية التطوير المشتركة (JDA) هذه الدور المحوري الذي تؤديه المعارف الهندسية المتخصصة، والذكاء الاصطناعي القائم على المبادئ الفيزيائية، وتقنيات ذكاء اتخاذ القرار في تقريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصناعي من صميم القرارات التشغيلية، بما يحقق قيمة تشغيلية ملموسة وقابلة للقياس.

نبذة عن Tridiagonal.ai

تُعدّ Tridiagonal.ai شركة متخصصة في تحسين القرارات الصناعية ضمن Tridiagonal Group، حيث تساعد الصناعات كثيفة الأصول على توظيف الخبرات الهندسية والبيانات التشغيلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويلها إلى قرارات تشغيلية عالية القيمة. وتجمع حلولها بين الخبرات الهندسية المتخصصة، وتقنيات ذكاء اتخاذ القرار، والذكاء الاصطناعي القائم على المبادئ الفيزيائية، وسير عمل اتخاذ القرار، بما يسهم في تحسين الإنتاج، وتعزيز موثوقية أعمال الصيانة، والمحافظة على سلامة الأصول، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتحقيق التميُّز التشغيلي.

اقرأ الإعلان الكامل على موقع Tridiagonal.ai.

www.tridiagonal.ai

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