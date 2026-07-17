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AMINA se convierte en el primer banco regulado en integrar Mesh, la red líder en pagos con criptomonedas

Gracias a su conectividad con más de 300 proveedores, la tecnología de depósitos verificados de Mesh elimina las dificultades en los depósitos de activos digitales para los clientes de AMINA.

original AMINA is the first regulated bank on Mesh.

AMINA is the first regulated bank on Mesh.

ZUG, Suiza--(BUSINESS WIRE)--AMINA Bank AG («AMINA»), un criptobanco con alcance internacional regulado por la Autoridad Suiza de supervisión de los mercados financieros (FINMA), se convierte hoy en el primer banco regulado en integrar Mesh, la red líder de pagos con criptomonedas. La integración incorpora la tecnología de depósito verificado de Mesh directamente en la plataforma de banca en línea de AMINA. Esto permite a los clientes verificar la titularidad de sus monederos y depositar stablecoins y activos digitales en un único proceso optimizado a través de más de 300 proveedores de monederos. Ya no es necesario copiar direcciones de monederos a mano, cambiar entre herramientas externas ni completar el proceso de verificación de varios pasos que se requería anteriormente.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Correo electrónico: aminabank@wachsman.com
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