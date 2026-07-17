AMINA se convierte en el primer banco regulado en integrar Mesh, la red líder en pagos con criptomonedas

ZUG, Suiza--(BUSINESS WIRE)--AMINA Bank AG («AMINA»), un criptobanco con alcance internacional regulado por la Autoridad Suiza de supervisión de los mercados financieros (FINMA), se convierte hoy en el primer banco regulado en integrar Mesh, la red líder de pagos con criptomonedas. La integración incorpora la tecnología de depósito verificado de Mesh directamente en la plataforma de banca en línea de AMINA. Esto permite a los clientes verificar la titularidad de sus monederos y depositar stablecoins y activos digitales en un único proceso optimizado a través de más de 300 proveedores de monederos. Ya no es necesario copiar direcciones de monederos a mano, cambiar entre herramientas externas ni completar el proceso de verificación de varios pasos que se requería anteriormente.

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