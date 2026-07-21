Entergy y el Grupo MHI definen una alianza colaborativa diseñada para acelerar la comercialización y la rentabilidad de las soluciones CCS

LAKE MARY (Florida) y NUEVA ORLEANS--(BUSINESS WIRE)--Entergy, una empresa de energía integrada que se dedica a operaciones de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica, y empresas del Grupo Mitsubishi Heavy Industries (MHI), entre ellas Mitsubishi Heavy Industries America (MHIA) y Mitsubishi Power Americas, han firmado un memorando de entendimiento (MOU) con el objetivo de desarrollar una hoja de ruta en el corto plazo para una reducción del 50 % en los costos totales. Este MOU va en el sentido de los objetivos de los clientes de Entergy en cuanto a tener energía confiable, accesible y baja en carbono. Los proyectos de CCS beneficiarán a las centrales eléctricas de Entergy.

Por otra parte, el MOU posiciona a las empresas entre los líderes pioneros del sector en implementación y comercialización de tecnología GTCC y CCS integrada. De forma conjunta, Entergy y el Grupo MHI utilizarán sus respectivos conocimientos con el objetivo de impulsar la adopción de CSS y ayudar a descarbonizar energía, con el beneficio agregado de reducir los costos a largo plazo relacionados para la industria de energía en general.

Entergy está en una posición ideal para impulsar estos proyectos de almacenamiento de dióxido de carbono. Las operaciones de Entergy se encuentran cerca de la mayor red de gasoductos de dióxido de carbono existente en los Estados Unidos, y su región ofrece una de las geologías del subsuelo más adecuadas del país para almacenar de forma segura y permanente el dióxido de carbono capturado en el subsuelo profundo.

La solución CCS integrada del Grupo MHI incluye las turbinas de gas M501JAC de Mitsubishi Power Americas y tecnología de captura de carbono de MHIA, con el objetivo de ofrecer un enfoque holístico y estandarizado para mejorar la economía de los proyectos. El Grupo MHI está en una posición ideal como proveedor líder tanto de turbinas de gas como de tecnologías de captura de carbono en un mismo grupo corporativo. El MOU es resultado de una prolongada colaboración entre Entergy y Mitsubishi Power Americas, que se basa en el éxito compartido de la ampliación de un programa de GTCC y allana el camino para avances en la captura de carbono.

“Estamos orgullosos de continuar nuestra sólida alianza con el Grupo MHI”, afirmó Kimberly Cook-Nelson, directora de operaciones de Entergy. “Somos una empresa orientada al usuario y crecemos para satisfacer la demanda de nuestros clientes. La escala, las alianzas sólidas y la estandarización son claves para el éxito. Nos dedicamos a ofrecer energía limpia confiable y accesible para nuestros clientes y comunidades porque eso es lo que nos piden. El Grupo MHI ha sido un socio comercial increíble, y esperamos con ansias las oportunidades que depare el futuro”.

"Lograr una descarbonización importante requerirá más que tecnologías revolucionarias: también se necesitarán alianzas sólidas para que esas tecnologías sean comercialmente viables", señaló Bill Newsom, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas. “Esta colaboración refleja nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones de descarbonización prácticas que faciliten tanto la confiabilidad energética como el crecimiento económico. Al ampliar nuestra histórica relación con Entergy y combinar nuestros conocimientos en generación de energía, desarrollo de proyectos e innovación, estamos trabajando para crear un modelo repetible que pueda acelerar la comercialización de soluciones de turbinas de gas integradas y CCS, además de ayudar a ofrecer energía accesible y sostenible”.

"La tecnología de captura de carbono de MHI está diseñada para ofrecer resultados demostrados y escalables con la economía requerida para satisfacer la demanda cada vez mayor de energía limpia y confiable”, indicó Yusuke Yoshida, vicepresidente ejecutivo y presidente de la división de sistemas de ingeniería de Mitsubishi Heavy Industries America Inc. “Nuestra colaboración con Entergy acelera la misión de MHIA de ofrecer soluciones de descarbonización integradas y comercialmente viables a los clientes en el continente americano, y no vemos la hora de impulsar juntos este importante espacio".

Acerca del Grupo Mitsubishi Heavy Industries

El Grupo Mitsubishi Heavy Industries (MHI) es uno de los conglomerados industriales líderes a nivel mundial, y abarca los sectores de energía, infraestructura inteligente, maquinaria industrial, aeroespacio y defensa.

El Grupo MHI combina tecnología de última generación con una profunda experiencia para ofrecer soluciones innovadoras e integradas que ayudan a hacer realidad un mundo neutro en carbono, mejorar la calidad de vida y garantizar un mundo más seguro.

Para más información, visite www.mhi.com o siga nuestras perspectivas e historias en spectra.mhi.com.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) está creando un futuro que funciona para las personas y el planeta a través de innovadoras soluciones y tecnologías de generación de energía. Nuestros más de 3500 empleados se dedican a brindar herramientas de generación de energía y ofrecer soluciones innovadoras a los clientes en América del Norte, América Central y América del Sur. Las soluciones de generación de energía de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivadas, trenes de potencia e islas de potencia, sistemas geotérmicos, controles ambientales y servicios. También ofrecemos soluciones que se valen de tecnología de IA para la operación autónoma de centrales eléctricas.

Mitsubishi Power es una marca de soluciones de energía de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada del mundo, con negocios de ingeniería y fabricación que abarcan energía, infraestructura, transporte, aeroespacio y defensa. Para más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de Entergy

Entergy (NYSE: ETR) genera, transmite y distribuye electricidad para alimentar la vida de más de tres millones de clientes a través de sus empresas operadoras en Arkansas, Luisiana, Misisipi y Texas. Nos dedicamos a mantener los costos más bajos posibles para nuestros clientes y a ofrecer energía confiable con la que nuestras comunidades puedan contar. También invertimos en crecimiento para el futuro con un sistema de energía más limpia y resiliente que incluye generación de gas natural moderno, energía nuclear y renovable. Como líder en sostenibilidad y ciudadanía corporativa reconocido a nivel nacional, ofrecemos más de 100 millones de dólares en beneficios económicos todos los años a las comunidades donde prestamos servicios a través de iniciativas de filantropía, voluntariado y promoción de causas. Entergy es una empresa incluida en el listado Fortune 500 con sede en Nueva Orleans (Luisiana) y tiene aproximadamente 12.000 empleados. Para obtener más información, visite Entergy.com y conéctese con @Entergy en redes sociales.

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