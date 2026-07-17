Tridiagonal.ai (T.AI) geht eine Partnerschaft mit PETRONAS Carigali für dessen TriCipta-KI-Lösung in Zusammenarbeit mit IBM ein, um domänenspezifische KI-Lösungen für den Upstream-Bereich weiterzuentwickeln

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Tridiagonal.ai Pvt. Ltd. (T.AI), der auf KI spezialisierte Geschäftsbereich der Tridiagonal Group, gab seine Beteiligung an der dritten gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung (Joint Development Agrement - JDA) zwischen PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. und IBM Malaysia Sdn. Bhd. bekannt. Deren Ziel ist es, das Flaggschiff-KI-Projekt „TriCipta“ von PETRONAS Carigali entlang der gesamten Upstream-Wertschöpfungskette voranzutreiben.

TriCipta AI ist das mit Partnern entwickelte Modell von PETRONAS Carigali, das fundiertes Fachwissen mit dem Know-how von Experten für fortschrittliche KI-Technologie verbindet, um die Entwicklung und Einführung von KI-Lösungen im Upstream-Bereich zu beschleunigen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die auf Engineering-Domains basierenden KI-Lösungen von Tridiagonal.ai die Upstream-Prozesse zur Optimierung von Oberflächenausrüstung mithilfe von KI unterstützen. Die Initiative konzentriert sich auf Entscheidungsabläufe in den Bereichen Produktionsoptimierung, Wartungszuverlässigkeit und Anlagenintegrität und trägt dazu bei, Betriebsdaten, Engineering-Kontext und Entscheidungsintelligenz enger mit kritischen Entscheidungen vor Ort zu verknüpfen.

Dieser Meilenstein wurde bei einer Feier anlässlich der Unterzeichnung gewürdigt, an der Hazli Sham Kassim, Geschäftsführerin von PETRONAS Carigali sowie Ina Czarina Arief Tham, Leiterin von TriCipta AI, teilnahmen; Deva K Theyventheran, geschäftsführender Gesellschafter von IBM Consulting Malaysia; Pravin Jain, Geschäftsführer von T.AI; Praveen Kapse, Mitgründer und Chief Operating Officer von T.AI sowie Dickson Woo, General Manager und Technology Leader bei IBM Malaysia.

„Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit PETRONAS Carigali und IBM an dieser dritten JDA mitzuwirken, um die TriCipta-KI von PETRONAS Carigali weiterzuentwickeln. T.AI bietet ingenieurwissenschaftlich ausgerichtete KI-Lösungen, die Wissen aus der Verfahrenstechnik, physikalisch fundierte Modelle, industrielle KI und Decision-Intelligence-Technologien kombinieren, um komplexe Betriebs- und Engineering-Daten in umsetzbare Entscheidungshilfen zu verwandeln. Für den Upstream-Bereich wird der Mehrwert durch eine KI resultieren, die das Verhalten von Anlagen, betriebliche Einschränkungen, Zuverlässigkeitsrisiken, den Kontext für die Integrität und Kompromisse für die Produktion abwägt“, sagte Pravin Jain, Chief Executive Officer, Tridiagonal.ai .

Für Tridiagonal.ai macht die JDA die Bedeutung von ingenieurwissenschaftlichem Fachwissen, physikgestützter KI und Decision Intelligence deutlich, um industrielle KI näher an operative Entscheidungen heranzuführen, die messbaren Mehrwert schaffen.

Über Tridiagonal.ai

Tridiagonal.ai ist ein auf die Optimierung industrieller Entscheidungsprozesse spezialisiertes Unternehmen der Tridiagonal Group, das anlagenintensiven Branchen dabei hilft, technisches Fachwissen, Betriebsdaten und KI in hochwertige operative Entscheidungen umzusetzen. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technisches Fachwissen, Decision Intelligence, physikgestützte KI und Entscheidungsworkflows, um die Produktionsoptimierung, die Zuverlässigkeit der Instandhaltung, die Anlagenintegrität, die Energieeffizienz und die operative Exzellenz zu verbessern.

Die gesamte Mitteilung finden Sie auf Tridiagonal.ai.

www.tridiagonal.ai

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