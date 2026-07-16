انضم معهد Garvan Institute of Medical Research إلى شبكة مزودي الخدمة المعتمدين لشركة Parse Biosciences

--(BUSINESS WIRE)--سياتلأعلنت اليوم شركةParse Biosciences، إحدى شركات QIAGEN والرائدة في مجال تسلسل الخلية الواحدة القابل للتوسع والمتاح، أن مرفق Genomics Platform Core Facility التابع لمعهد Garvan Institute of Medical Research قد انضم إلى برنامج مزودي الخدمة المعتمدين (CSP) الخاص بها. تُوسِّع هذه الشراكة إمكانية الوصول إلى تسلسل الخلية الواحدة عالي الجودة والقابل للتوسع في جميع أنحاء أستراليا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ على نطاقٍ أوسع، وما بعدها.

يُعد معهد Garvan أحد أبرز المؤسسات البحثية الطبية في أستراليا، حيث تتمتع منصة الجينوم بخبرةٍ عميقة في فرز الخلايا، والتقاطها، وتسلسلها. بصفته مزود خدمةٍ معتمداً، سيُقدِّم معهد Garvan مجموعات Evercode WT الخاصة بشركة Parse للباحثين في جميع أنحاء المنطقة. قال Chris O'Keeffe، رئيس قسم جينوميات الخلايا في معهد Garvan: "نرى عددًا متزايدًا من الطلبات على مشاريع Parse، ونجد أن التقنية سهلة التنفيذ والتشغيل، وتُنتِج بيانات رائعة".

وقال Charlie Roco، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Parse Biosciences: "يعد معهد Garvan أحد أكثر مؤسسات البحوث الطبية الحيوية احترامًا في العالم، ويشرفنا الترحيب بهم في شبكة مزودي الخدمة المعتمدين لدينا". "يربط برنامج مزودي الخدمة المعتمدين (CSP) الخاص بنا الباحثين بشركاء موثوقين، مما يتيح لهم حرية توجيه مواردهم إلى مجالاتٍ أخرى حسب الحاجة. يعد معهد Garvan شريكاً مثالياً لهذا، ونحن متحمسون لدعم المزيد من مشاريع الخلية الواحدة في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ معًا".

حول Garvan Genomics Platform

بصفتها جزءًا من معهد Garvan Institute of Medical Research ذي الشهرة العالمية، تكرس منصة Genomics Platform جهودها للنهوض بالبحوث الطبية من خلال تقنيات الجينوم المتطورة. تُوفِّر منصة Genomics Platform محفظة خدماتٍ واسعةً من خلال هيكلٍ مبسط، يشمل البحث والتطوير، وقياس التدفق الخلوي، وعلم الجينوم الخلوي والمكاني، وخدمات التسلسل. يُعرف Garvan عالميًا بالاكتشافات الرائدة التي تعمل على تحسين صحة الإنسان. يتمثل أحد الأهداف الأساسية للمنصة في تقديم رؤى لا مثيل لها في الوظيفة الخلوية وبنية الأنسجة، وتعزيز الفهم في الأنظمة البيولوجية المعقدة ودفع الاكتشافات الجديدة.

حول Parse Biosciences

شركة Parse Biosciences، وهي شركة تابعة لشركة QIAGEN، هي شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة وتتمثل مهمتها في تسريع التقدم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الباحثين من إجراء تحليل الخلايا المفردة بمقياس وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد ونمو الدماغ والجهاز المناعي.

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