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Het Garvan Institute of Medical Research sluit zich aan bij het netwerk van gecertificeerde dienstverleners van Parse Biosciences

Onderzoekers in de hele Azië-Pacific-regio krijgen dankzij de Evercode WT-diensten van Garvan een nieuwe mogelijkheid voor hoogwaardige single-cell-sequencing

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, een dochteronderneming van QIAGEN en marktleider op het gebied van schaalbare en toegankelijke single-cell-sequencing, heeft vandaag bekendgemaakt dat de Genomics Platform Core Facility van het Garvan Institute of Medical Research zich heeft aangesloten bij het Certified Service Provider (CSP)-programma. Deze samenwerking vergroot de toegang tot hoogwaardige, schaalbare single-cell-sequencing in heel Australië, de bredere Aziatisch-Pacifische regio en daarbuiten.

Garvan is een van de meest vooraanstaande instellingen voor medisch onderzoek in Australië, waarbij het Genomics Platform uitgebreide ervaring heeft op het gebied van celsortering, cel-isolatie en sequencing.

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Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

Industry:

Parse Biosciences

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Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

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