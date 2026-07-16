Het Garvan Institute of Medical Research sluit zich aan bij het netwerk van gecertificeerde dienstverleners van Parse Biosciences

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, een dochteronderneming van QIAGEN en marktleider op het gebied van schaalbare en toegankelijke single-cell-sequencing, heeft vandaag bekendgemaakt dat de Genomics Platform Core Facility van het Garvan Institute of Medical Research zich heeft aangesloten bij het Certified Service Provider (CSP)-programma. Deze samenwerking vergroot de toegang tot hoogwaardige, schaalbare single-cell-sequencing in heel Australië, de bredere Aziatisch-Pacifische regio en daarbuiten.

Garvan is een van de meest vooraanstaande instellingen voor medisch onderzoek in Australië, waarbij het Genomics Platform uitgebreide ervaring heeft op het gebied van celsortering, cel-isolatie en sequencing.

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