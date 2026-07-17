شركة Thredd تنضم إلى برنامج Visa Agentic Ready، مما يوفر جاهزية شبكة الوكلاء للمُصدِرين في جميع أنحاء أوروبا، بدءاً من Zilch

--(BUSINESS WIRE)--لندنتُعلن شركة Thredd، وهي منصة إصدار البطاقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، اليوم عن انضمامها إلى برنامج Visa Agentic Ready، مما يُمكّن جهات الإصدار في جميع أنحاء أوروبا من المشاركة في المدفوعات التي تبدأ عن طريق الوكلاء دون الحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بهم. ستكون منصة مدفوعات المستهلكين Zilch من بين أوائل جهات الإصدار على المنصة التي تُتيح المدفوعات التي تبدأ عن طريق الوكلاء لحاملي بطاقاتها.

بصفتها جهة مُعالجة ومُمكِّنة، تقع شركة Thredd ضمن طبقة الثقة في منظومة المدفوعات. من خلال الانضمام إلى البرنامج، فإن Thredd مستعدة لدعم Visa وعملائها مع انتقال السوق إلى تجارة الوكلاء.

تُقدِّم التجارة الوكيلية نوعًا جديدًا من مُبادِري الدفع: وكيل ذكاء اصطناعي يتصرف نيابة عن حامل البطاقة. لا تتغير مبادئ المدفوعات الأساسية. لا يزال إذن حامل البطاقة وموافقة جهة الإصدار والمصادقة ومراقبة الاحتيال سارية. ما يتغير هو كيفية إنشاء الثقة وإنفاذها في النقطة التي يتعامل فيها الوكيل.

إذا أخذنا عميل Zilch كمثال، فقد يطلب حامل البطاقة من وكيل الذكاء الاصطناعي العثور على منتج ضمن ميزانية محددة. يقوم الوكيل بإرجاع توصية، ومع تأكيد واحد، يطلب منه حامل البطاقة إكمال عملية الشراء باستخدام بطاقة Zilch الخاصة به. يؤكد مفتاح Visa Payment Passkey نية حامل البطاقة من خلال المصادقة البيومترية، ويبدأ الوكيل عملية الشراء مع التاجر نيابة عن حامل البطاقة.

قال Philip Belamant، الرئيس التنفيذي لشركة Zilch: "تُمثِّل التجارة الوكيلية تحوُّلًا جذريًا في كيفية عمل المدفوعات، ويُعدُّ الحصول على البنية التحتية الصحيحة منذ البداية أمرًا بالغ الأهمية. من خلال الشراكة مع Thredd والانضمام إلى برنامج Visa Agentic Ready، فإننا نضمن أنه مع تحوُّل وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى جزءٍ طبيعيٍّ من كيفية تسوُّق عملائنا وإنفاقهم، تظل الثقة والأمان والتحكُّم التي تُميِّز تجربة Zilch سليمةً. في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بمنح العملاء تحكُّمًا أكبر في كيفية إنفاقهم، وليس أقل، وهذا يقع في صميم كل ما تبنيه Zilch".

جاهزية شبكة الوكلاء، القائمة على البنية التحتية الحالية

يُوسِّع نَهج Thredd القدرات التي تعتمد عليها جهات الإصدار بالفعل، بدلًا من مطالبتهم بالبدء من الصفر. أساس تمكين شبكة اليوم الأول موجود اليوم:

الترميز : ترميز المخطط عبر خدمة Visa Token Service (VTS)، بحيث لا يرى الوكيل سوى رمزٍ فقط، ولا يرى أبدًا بيانات الاعتماد الأساسية.

: ترميز المخطط عبر خدمة Visa Token Service (VTS)، بحيث لا يرى الوكيل سوى رمزٍ فقط، ولا يرى أبدًا بيانات الاعتماد الأساسية. ربط الجهاز: ربط الرموز المميزة بالأجهزة الموثوقة

ربط الرموز المميزة بالأجهزة الموثوقة مفاتيح مرور الدفع من Visa: المصادقة البيومترية الآمنة، مما يسمح لحامل البطاقة بتفويض معاملة مكتملة نيابة عنه

بناءً على هذا الأساس، تقوم Thredd بتطوير قدرات خاصة بالوكيل تدرك كيف تختلف المعاملات الوكيلة عن المعاملات البشرية:

ترميز الوكيل: الرموز المميزة المتخصصة التي يتم تحديدها للوكلاء، مع الأذونات والضوابط التي تتطلبها معاملة الوكيل

الرموز المميزة المتخصصة التي يتم تحديدها للوكلاء، مع الأذونات والضوابط التي تتطلبها معاملة الوكيل مراقبة الاحتيال على الوكلاء: قواعد المعاملات المصممة لسلوك الوكلاء، والتي تعالج الأنماط التي لم تُصمَّم النماذج التقليدية لاكتشافها، مثل انحراف التنفيذ والسرعة غير الطبيعية.

يعتمد هذا مباشرة على قدرة Thredd الحالية على الترميز وحلول مراقبة معاملات الاحتيال، وكلاهما يعمل بالفعل على نطاق واسع عبر المنصة.

الطريق إلى الجاهزية لأي جهة إصدار

من خلال تمكين خدمات Thredd، يمكن لجهات الإصدار أن تصبح جاهزةً للوكلاء بسرعة، دون إعادة بناء البنية التحتية للمدفوعات الخاصة بهم.

قال Jim McCarthy، الرئيس التنفيذي لشركة Thredd: "يتطلب كل تحول كبير في المدفوعات طبقة موثوقة يمكنها تحويل تعقيد النظام البيئي إلى قدرة قابلة للتطوير. لا تختلف تجارة الوكلاء. بينما يصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي مشاركًا جديدًا في رحلة المدفوعات، يحتاج المصدرون إلى طريقة لاحتضان الابتكار دون المساس بالأمان أو التحكم في العملاء أو السرعة في السوق. من خلال مشاركتنا في برنامج Visa Agentic Ready، توفر Thredd هذا الجسر، مما يمكّن المصدرين في جميع أنحاء أوروبا من أن يصبحوا جاهزين للوكيل من خلال المنصة التي يثقون بها بالفعل. بالتعاون مع Visa، نُساعد في تحديد كيفية توسيع نطاق هذا العصر الجديد من التجارة بأمان وفاعلية وبما يخدم مصلحة حاملي البطاقات بشكلٍ أفضل".

تتطلع Thredd إلى دعم Visa وZilch والمصدرين في جميع أنحاء أوروبا أثناء انتقالهم إلى تجارة الوكلاء.

حول Zilch

Zilchهي منصة دفع ذكية، مصممة لتوفير الوقت والمال للعملاء. يعمل حلنا الشامل كبديلٍ أكثر ذكاءً للبطاقات التقليدية، إذ يجمع بين السحب على المكشوف والائتمان والتقسيط والوصول إلى الأجر المكتسب وبناء الائتمان والعروض والمكافآت لتحسين التدفق النقدي وتعظيم قيمة كل جنيهٍ يتم إنفاقه. وفر أكثر من 6 ملايين عميل أكثر من 750 مليون جنيه إسترليني من الرسوم والفوائد. تأسست Zilch في عام 2019، وهي تدفع أكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني إلى تجارها الشركاء سنويًا. اعرف المزيد على www.zilch.com.

حول Visa

Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة Visa.com.

حول Thredd

Threddهي منصة معالجة جهات الإصدار الموثوقة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تدعم الجيل التالي من المدفوعات العالمية. من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة ومنصة موحدة، توفر Thredd إمكانات الخصم والائتمان والمحفظة الرقمية ودفتر الأستاذ لأكثر من 100 بنك للتكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية ومقدمي الخدمات المالية المدمجة، عبر أكثر من 50 دولة، وتعالج مليارات المعاملات سنويًا. مع وجود بصمة تشغيل عالمية وخبرة محلية وذكاء اصطناعي مدمجة في كل طبقة من منصتها، تم تصميم Thredd خصوصًا لنماذج السرعة والحجم والإصدار الحديثة، مما وضع معيارًا لدخول السوق وتجربة العميل والأمن والصرامة التنظيمية والمرونة التشغيلية. اعرف المزيد على www.thredd.ai

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