Tridiagonal.ai (T.AI) werkt met PETRONAS Carigali’s TriCipta AI en IBM samen om engineering van domeingestuurde AI-oplossingen voor upstream operaties te bevorderen

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Tridiagonal.ai Pvt. Ltd. (T.AI), de specifieke AI-tak van Tridiagonal Group, kondigde zijn rol aan in de derde JDA (Joint Development Agreement) met PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. en IBM Malaysia Sdn. Bhd. om TriCipta AI, het vlaggenschip van PETRONAS Carigali, in de hele upstream-waardeketen te bevorderen.

TriCipta AI is PETRONAS Carigali’s partnerschapsmodel dat grondige technische domeinexpertise combineert met experts in geavanceerde AI-technologie om de ontwikkeling en de integratie van upstream AI-oplossingen te versnellen.

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