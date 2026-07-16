Tridiagonal.ai (T.AI) werkt met PETRONAS Carigali’s TriCipta AI en IBM samen om engineering van domeingestuurde AI-oplossingen voor upstream operaties te bevorderen
Tridiagonal.ai (T.AI) werkt met PETRONAS Carigali’s TriCipta AI en IBM samen om engineering van domeingestuurde AI-oplossingen voor upstream operaties te bevorderen
Tridiagonal.ai zal engineering van domeingestuurde AI-oplossingen, door fysica geïnformeerde modellen en 'Decision Intelligence'-capaciteiten aanbrengen om optimalisatie van bovengrondse upstream-apparatuur, betrouwbaarheid van het onderhoud en besluitvormingsworkflows omtrent asset-integriteit te ondersteunen.
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Tridiagonal.ai Pvt. Ltd. (T.AI), de specifieke AI-tak van Tridiagonal Group, kondigde zijn rol aan in de derde JDA (Joint Development Agreement) met PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. en IBM Malaysia Sdn. Bhd. om TriCipta AI, het vlaggenschip van PETRONAS Carigali, in de hele upstream-waardeketen te bevorderen.
TriCipta AI is PETRONAS Carigali’s partnerschapsmodel dat grondige technische domeinexpertise combineert met experts in geavanceerde AI-technologie om de ontwikkeling en de integratie van upstream AI-oplossingen te versnellen.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Mediacontact
Tridiagonal.ai Pvt. Ltd.
marketing@tridiagonal.ai