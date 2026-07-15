IMPLANET annonce l’installation de la solution 8i Robotics au CHU Amiens-Picardie

BORDEAUX, France & MEMPHIS, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui l’installation au CHU Amiens-Picardie, au sein du centre de pédagogie active SimuSanté®, du robot Multi Bras d’8i Robotics Inc.

Le premier jalon de cet accord concerne la recherche clinique visant à obtenir la conformité réglementaire européenne d’un robot assisté par le chirurgien destiné à la chirurgie du rachis. Cette collaboration associe l'expertise clinique, universitaire et de recherche du CHU Amiens-Picardie, mobilisant les équipes hospitalo-universitaires spécialisées en chirurgie robotisée au sein de SimUSanté®, au savoir-faire industriel d'Implanet et de 8i Robotics afin d’évaluer les apports potentiels d’un robot chirurgical multi bras dans la planification et la réalisation des procédures de chirurgie du rachis.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Dans le cadre de notre plan stratégique, la mise en place de cet accord de partenariat tripartite entre Implanet, 8i Robotics et le CHU Amiens-Picardie positionne Implanet au cœur de l’évaluation clinique d’une solution robotique unique au monde. Les solutions techniques développées par 8i Robotics Inc. préfigurent les prochaines étapes à venir des technologies d’assistance chirurgicale supervisées par le praticien, permettant des interventions robotisées plus efficaces et une sécurité accrue pour le patient. Ce partenariat clinique dans un premier temps devrait nous permettre de conclure rapidement de nouveaux accords de recherche clinique avec des centres hospitaliers de premier ordre en France afin de finaliser l’enregistrement réglementaire de solutions implantables dédiées à la robotique sur le marché européen. »

« L’installation du robot 8i représente une opportunité importante pour nos équipes de recherche et de formation. Grâce à ce partenariat avec Implanet et 8i Robotics, nous comptons approfondir l’évaluation de solutions technologiques innovantes susceptibles de contribuer à l’amélioration des pratiques en chirurgie du rachis », déclare Dr François Deroussen.

Cette installation est le premier maillon du partenariat clinique et réglementaire entre IMPLANET et 8i Robotics. Il permettra de conduire des recherches avec des hôpitaux français de premier plan et de préparer le marquage CE d’une solution robotique inédite en Europe. Il s’inscrit dans la stratégie à long terme d’IMPLANET visant à intégrer les dernières avancées et innovations en matière de chirurgie du rachis (systèmes de correction de déformation, gammes mini-invasives, robotique, intelligence artificielle, etc.) dans son offre commerciale.

Principales caractéristiques technologiques :

Intelligence multi-bras : trois bras robotisés travaillant de concert – une tête d’imagerie optique intégrant un microscope numérique et deux bras chirurgicaux (gauche et droit) – offrent une couverture complète du champ opératoire, bien au-delà du simple guidage pour le placement des vis ;

Microscope numérique avancé : un microscope chirurgical intégré de dernière génération offre une visualisation haute résolution avec grossissement optique et large distance de travail, supprimant la nécessité d’un équipement de microscopie séparé. Cette technologie distingue 8i Robotics des autres systèmes multi-bras concurrents dépourvus de microscopie intégrée.

Prochain communiqué financier

Résultats semestriels 2026, le 15 septembre 2026 après bourse

À propos de 8i Robotics Inc.

8i Robotics™ a dévoilé en mai 2024, lors du congrès annuel de l’American Association of Neurological Surgeons à Chicago, le premier robot chirurgical humanoïde multi-bras au monde destiné à la chirurgie du rachis et à la chirurgie orthopédique. 8i Robotics redéfinit la précision chirurgicale grâce à l’intégration de technologies de robotique avancée, de navigation électromagnétique et d’imagerie optique numérique. Le système phare de la société constitue une avancée révolutionnaire : le premier robot chirurgical humanoïde multi-bras au monde combinant navigation électromagnétique et microscope numérique intégré. Basée au Canada, la société collabore avec des partenaires en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. 8i Robotics poursuit actuellement ses soumissions réglementaires et mène des essais précliniques et cliniques approfondis. Le dispositif n’est pas encore commercialisé au Canada, aux États-Unis ou en Europe, en attente des autorisations réglementaires.

Plus d’informations sur : www.8irobotics.com

À propos d’IMPLANET

IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique et distribuant du matériel médical technologique. Son activité se décline autour d’une solution innovante destinée à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ®), complétée par la gamme de produits proposée par la société Orthopaedic & Spine Development (OSD) acquise en mai 2021 (vis thoraco-lombaire, cages et plaques cervicales). La plateforme d’orthopédie d’IMPLANET repose notamment sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET a conclu en 2022 un partenariat commercial, technologique et financier avec le groupe SANYOU MEDICAL, deuxième fabricant chinois de dispositifs médicaux. IMPLANET emploie 46 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 9,4 millions d’euros en 2024. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

Plus d’informations sur www.Implanet.com.

A propos du CHUAP, de SimUSanté® et de GRECO EXPER

Pôle d’excellence en santé, le Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie (CHUAP) assure 4 missions principales : soin, recherche-innovation, enseignement-formation et gestion de la démographie médicale. Il est l’un des deux CHU de la Région Hauts-de-France et le premier employeur de Picardie. Animé par 6 500 professionnels, doté d’un plateau technique moderne et étoffé, le CHU Amiens-Picardie est l’établissement de référence du Sud de la Région des Hauts-de-France. Il déploie ses activités tant au bénéfice du bassin de population de proximité que du territoire de recours picard (greffes, cancérologie, chirurgie conventionnelle et ambulatoire, maternité de niveau 3, urgences…). Le CHU Amiens-Picardie est également fier de ses nombreuses reconnaissances nationales et internationales, grâce à ses équipes dynamiques et innovantes.

Acteur majeur de l’enseignement en santé, il participe activement en lien avec l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) au cursus des étudiants en Médecine et Pharmacie, avec également la montée en charge de la formation des étudiants en Odontologie. Il bénéficie de 14 Instituts et Ecoles de formation pour les professions paramédicales et de SimUSanté®, Centre de simulation en santé de réputation européenne.

Doté d’un programme ambitieux de recherche et d’innovation, le CHU Amiens-Picardie déploie une politique dynamique d’investissement pour développer une prise en charge sécurisée et de qualité au bénéfice de chaque patient. Pleinement investi dans le Plan « Santé Ville-Hôpital » et établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire « Somme Littoral Sud » » rassemblant 10 établissements publics de santé, le CHU Amiens-Picardie favorise l’innovation et les synergies territoriales.

Le CHU Amiens-Picardie, « l’Excellence à taille humaine pour chaque patient » animé par des valeurs cardinales : Hospitalité, Partage, Excellence, Engagement, Créativité.

Lauréat de l’appel à projets de l’Agence Nationale de la Recherche consacré aux Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes (IDEFI), SimUSanté® est aujourd’hui reconnu comme l’un des deux plus grands centres européens polyvalents de simulation en santé. Au-delà de sa mission pédagogique, SimUSanté® constitue un outil stratégique de recherche et d’innovation grâce à ses environnements professionnels reconstitués à l’identique, favorisant l’évaluation, la validation et l’industrialisation de nouvelles pratiques et technologies de santé. Cette infrastructure unique a notamment permis le développement du processus PICAR (Process to Innovate in Care Assisted by Robots) qui place la simulation au service de l’innovation en chirurgie robotisée grâce à un bloc opératoire miroir doté de technologies avancées de captation et d’analyse audio-vidéo. Ce concept original a contribué à l’obtention de résultats remarquables, dont huit premières mondiales au CHU Amiens-Picardie en moins de dix ans.

Lauréat 2024 de l’Appel à projets porté par la Banque des territoires pour le compte de l’Etat dans le cadre la stratégie d’accélération « Santé Numérique » de France 2030 annoncée par le Président de la République, pour préparer l’avenir et faire de la France un leader en santé numérique, GRECO EXPER est un Tiers-Lieu d’Expérimentation dédié à la santé numérique, à l’Intelligence Artificielle et à la médecine interventionnelle. GRECO EXPER est porté par un Consortium dont le Chef de file est le CHU Amiens-Picardie (CHUAP) associant l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV), la Société d'Accélération du Transfert de Technologies (SATT Nord), Numih France, et innov’a, avec le soutien de France Assos Santé.

Plus d’informations sur www.chu-amiens.fr & www.simusante.fr