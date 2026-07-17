Tridiagonal.ai (T.AI) s'associe à TriCipta AI de PETRONAS Carigali et à IBM pour faire progresser les solutions d'IA fondées sur l'expertise en ingénierie destinées aux opérations en amont

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Tridiagonal.ai Pvt. Ltd. (T.AI), la branche dédiée à l’IA du groupe Tridiagonal, a annoncé sa participation au troisième accord de développement conjoint (JDA) conclu entre PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. et IBM Malaysia Sdn. Bhd., visant à faire progresser TriCipta AI, le produit phare de PETRONAS Carigali, tout au long de la chaîne de valeur en amont.

TriCipta AI est le modèle de partenariat de PETRONAS Carigali qui associe une expertise technique approfondie du domaine à des experts en technologies d’IA de pointe afin d’accélérer le développement et le déploiement de solutions d’IA en amont.

Grâce à cette collaboration, les solutions d’IA de Tridiagonal.ai, axées sur l’ingénierie et l’expertise métier, viendront renforcer les capacités en amont en matière d’optimisation par IA des équipements de surface. Cette initiative se concentre sur l’optimisation de la production, la fiabilité de la maintenance et les flux de travail décisionnels relatifs à l’intégrité des actifs, en mettant les données opérationnelles et le contexte technique directement au service des décisions critiques prises sur le terrain.

Cette étape importante a été célébrée lors d’une cérémonie de signature à laquelle ont assisté Hazli Sham Kassim, PDG de PETRONAS Carigali ; Ina Czarina Arief Tham, responsable de TriCipta AI ; Deva K Theyventheran, associé gérant d’IBM Consulting Malaysia ; Pravin Jain, PDG de T.AI ; Praveen Kapse, cofondateur et directeur des opérations de T.AI ; et Dickson Woo, directeur général et responsable technologique d’IBM Malaysia.

« Nous sommes honorés de nous associer à PETRONAS Carigali et à IBM dans le cadre de ce troisième accord de développement conjoint (JDA) visant à faire progresser la solution TriCipta AI de PETRONAS Carigali. T.AI propose des solutions d'IA fondées sur l'expertise en ingénierie qui combinent des connaissances en génie des procédés, des modèles fondés sur la physique, l’IA industrielle et les technologies de Decision Intelligence afin de transformer des données opérationnelles et d’ingénierie complexes en informations directement exploitables pour la prise de décision. Pour les opérations en amont, la valeur proviendra d’une IA capable de comprendre le comportement des équipements, les contraintes d’exploitation, les risques liés à la fiabilité, le contexte d’intégrité et les compromis opérationnels », a déclaré Pravin Jain, PDG de Tridiagonal.ai.

Pour Tridiagonal.ai, cet accord de développement conjoint (JDA) renforce le rôle des connaissances techniques, de l’IA fondée sur la physique et de l’intelligence décisionnelle pour intégrer davantage l'IA industrielle aux décisions opérationnelles qui créent une valeur mesurable.

À propos de Tridiagonal.ai

Tridiagonal.ai est une société spécialisée dans l'aide à la décision industrielle au sein du groupe Tridiagonal. Elle aide les secteurs à forte intensité d'actifs à transformer les connaissances techniques, les données opérationnelles et l'IA en décisions opérationnelles à forte valeur ajoutée. Ses solutions associent une expertise technique, l'intelligence décisionnelle, une IA fondée sur la physique et des flux de travail décisionnels afin d'améliorer l'optimisation de la production, la fiabilité de la maintenance, l'intégrité des actifs, l'efficacité énergétique et l'excellence opérationnelle.

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