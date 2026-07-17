AMINA ist die erste regulierte Bank, die das führende Krypto-Zahlungsnetzwerk Mesh integriert

ZUG, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--AMINA Bank AG („AMINA“), eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) regulierte Kryptobank mit globaler Reichweite, ist heute die erste regulierte Bank, die Mesh, das führende Krypto-Zahlungsnetzwerk, integriert. Durch die Integration wird die Technologie für verifizierte Einzahlungen von Mesh direkt in die Online-Banking-Plattform von AMINA eingebunden. Dies ermöglicht es Kunden, die Inhaberschaft ihres Wallets zu verifizieren und Stablecoins sowie digitale Vermögenswerte in einem einzigen, optimierten Ablauf bei mehr als 300 Wallet-Anbietern einzuzahlen. Das manuelle Kopieren von Wallet-Adressen, das Wechseln zwischen externen Tools oder das Durchlaufen des bisher erforderlichen mehrstufigen Verifizierungsprozesses entfallen damit.

Myles Harrison, Chief Product Officer bei AMINA, sagte: „Trotz der unglaublichen Fortschritte, die die Branche bei der institutionellen Akzeptanz gemacht hat, ist es nach wie vor schwierig, Kryptowährungen sicher und effizient zwischen Plattformen und regulierten Finanzinstituten zu transferieren. Um Einzahlungen bei einer Bank vorzunehmen, mussten Kunden bisher die Wallet-Signatur auf externen Plattformen durchführen und Adressen in mehrstufigen manuellen Prozessen verifizieren. Die Integration von AMINA mit Mesh beseitigt diese Reibungsverluste. Unsere Kunden wählen ihren Wallet-Anbieter aus, verifizieren die Eigentumsverhältnisse und tätigen Einzahlungen innerhalb der AMINA-Plattform mit wenigen Klicks, wodurch das Einzahlungserlebnis für digitale Vermögenswerte den Standards entspricht, die Kunden aus dem traditionellen Finanzwesen erwarten. Verifizierte Einzahlungen sind der erste Schritt. Wir beabsichtigen, die Konnektivität von Mesh in Zukunft auf Auszahlungen und Überweisungen auszuweiten, während wir die Infrastruktur aufbauen, über die Stablecoins und digitale Vermögenswerte in großem Maßstab bewegt werden können.“

Laut Bessemer Venture Partners haben sich die Stablecoin-Zahlungen im realen Geschäftsleben 2025 auf 400 Milliarden US-Dollar verdoppelt, obwohl die Kryptomärkte insgesamt rückläufig waren. 60 % dieses Volumens entfielen auf B2B-Ströme – Unternehmensfinanzabteilungen, grenzüberschreitende Abwicklungen und Zahlungsdienstleister, die Transaktionen für ihre Kunden abwickeln. Die Nachfrage ist da, aber die regulierte Bankinfrastruktur, die dies unterstützen soll, hat nicht Schritt gehalten. Die Integration von Mesh durch AMINA schließt diese Lücke und verbindet Kunden direkt mit ihren bestehenden Wallets und Börsenkonten innerhalb eines von der FINMA regulierten Bankumfelds.

Bam Azizi, Mitbegründer und CEO von Mesh, sagte: „Als erste von der FINMA regulierte Bank, die Mesh integriert, beweist AMINA, wie digitale Vermögenswerte durch das regulierte Finanzsystem fließen können – wobei Verifizierung und Compliance nativ abgewickelt werden. Wir sind stolz darauf, die Konnektivität bereitzustellen, die dies ermöglicht.“

Die Integration wird in Kürze für AMINA-Kunden verfügbar sein. Weitere Funktionen werden im Laufe dieses Jahres erwartet, darunter die Optimierung der Wallet-Verifizierung während der Kundenanmeldung.

Dr. Sebastian Preil, Global Head of B2B2C und Geschäftsführer bei AMINA, sagte: „Über den direkten Nutzen für unsere professionellen Anleger und Firmenkunden hinaus ist diese Partnerschaft für jedes regulierte Institut von Bedeutung, das in den Kryptomarkt einsteigt. Banken, die Stablecoin-Dienstleistungen prüfen, stehen vor einer praktischen Herausforderung: Wie lässt sich der On-Chain-Fußabdruck eines Kunden neben seinem traditionellen Finanzprofil verifizieren? Über unsere B2B2C-Plattform können Finanzinstitute über das regulierte Bankrahmenwerk von AMINA auf die Konnektivität von Mesh zugreifen, wobei die Infrastrukturen für Compliance und On-Chain-Prüfung bereits vorhanden sind.“

Haftungsausschluss: Dies ist eine Marketingmitteilung der AMINA Bank AG („AMINA“), einer Schweizer Bank und Wertpapierhändlerin mit Geschäftsstelle und Rechtssitz am Kolinplatz 15, 6300 Zug, Schweiz, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) zugelassen und reguliert wird. AMINA verfügt in keiner anderen Rechtsordnung über eine Banklizenz. Diese Marketingmitteilung wurde ausschließlich zu Informations- und Marketingzwecken erstellt und ist als Marketingmaterial im Sinne von Artikel 68 des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes (FinSA) gedacht; sie stellt eine Werbung dar; sie ist keine Aufforderung, Empfehlung, Beratung oder ein Angebot bzw. die Absicht, ein Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments oder zur Teilnahme an einer bestimmten Anlagestrategie abzugeben. Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt in keiner Rechtsordnung, in der AMINA nicht zum Erwerb, zur Veräußerung oder zum Handel mit einem Produkt berechtigt ist, ein Angebot oder eine Aufforderung an die Öffentlichkeit dar. Bestimmte Produkte und Dienstleistungen stehen aufgrund rechtlicher und regulatorischer Erwägungen möglicherweise nicht allen Kunden zur Verfügung.

Über AMINA — Crypto. Banking. Simplified.

Die AMINA Bank AG wurde im April 2018 gegründet und hat ihren Sitz in Zug (Schweiz). Sie ist ein Pionier in der Krypto-Banking-Branche. Im August 2019 erhielt die AMINA Bank AG die Schweizer Bank- und Wertpapierhändlerlizenz von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“). Im Februar 2022 erhielt die AMINA Bank AG, Abu Dhabi Global Markets („ADGM“) Branch, die Finanzdienstleistungsgenehmigung von der Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde („FSRA“) der ADGM. Im November 2023 erhielt AMINA (Hong Kong) Limited von der Securities and Futures Commission („SFC“) die Lizenzen Typ 1 (Handel mit Wertpapieren), Typ 4 (Beratung zu Wertpapieren) und Typ 9 (Vermögensverwaltung). Im Oktober 2025 wurde die Typ-1-Lizenz des Unternehmens weiter genehmigt, um digitale Vermögensverwaltungsdienstleistungen für professionelle Anleger im Rahmen des digitalen Vermögensregulierungsrahmens von Hongkong einzubeziehen. Im Oktober 2025 erhielt die AMINA (Austria) AG („AMINA EU“) ihre CASP-Lizenz von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) im Rahmen des Markets in Crypto-Assets (MiCAR)-Rahmens.

Der CVVC Global Report und CB Insights nannten AMINA als eines der Top-50-Unternehmen im Blockchain-Ökosystem. Im Jahr 2025 gewann AMINA bei den Hedgeweek® Global Digital Assets Awards 2025 die Auszeichnung „Institutional Digital Asset Innovation of the Year“. Zuletzt wurde AMINA bei den PWM Wealth Tech Awards von FT Live als „Best Digital Challenger – Private Banks“ ausgezeichnet.

Mehr über AMINA erfahren Sie unter www.aminagroup.com

Über Mesh

Mesh wurde 2020 gegründet und baut das erste globale Krypto-Zahlungsnetzwerk auf, das Hunderte von Börsen, Wallets und Finanzdienstleistungsplattformen miteinander verbindet, um nahtlose Zahlungen und Umtauschvorgänge mit digitalen Vermögenswerten zu ermöglichen. Durch die Zusammenführung dieser Plattformen in einem einzigen Netzwerk leistet Mesh Pionierarbeit für ein vernetztes und sicheres Ökosystem für die digitale Finanzwelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.meshpay.com

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