SLB e Liberty Energy formeranno un'alleanza strategica per fornire infrastruttura ed energia ai data center

HOUSTON e DENVER--(BUSINESS WIRE)--L'azienda globale specializzata in tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato un accordo con Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT) per formare un'alleanza strategica che fornirà infrastrutture modulari e soluzioni integrate per la produzione di energia per nuovi progetti di data center in tutto il mondo.

La collaborazione riunirà competenze complementari in tema di infrastrutture modulari, produzione energetica e operazioni per supportare il rapido sviluppo di nuove capacità di data center e aiutare le principali aziende di AI al mondo ad affrontare i sempre più complessi requisiti energetici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.