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SLB e Liberty Energy formeranno un'alleanza strategica per fornire infrastruttura ed energia ai data center

L'alleanza programmata abbina un'infrastruttura modulare e soluzioni energetiche integrate, progettate per accelerare l'installazione globale di data center

original A rendering of modular data center infrastructure with co-located, behind-the-meter generation.

A rendering of modular data center infrastructure with co-located, behind-the-meter generation.

HOUSTON e DENVER--(BUSINESS WIRE)--L'azienda globale specializzata in tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato un accordo con Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT) per formare un'alleanza strategica che fornirà infrastrutture modulari e soluzioni integrate per la produzione di energia per nuovi progetti di data center in tutto il mondo.

La collaborazione riunirà competenze complementari in tema di infrastrutture modulari, produzione energetica e operazioni per supportare il rapido sviluppo di nuove capacità di data center e aiutare le principali aziende di AI al mondo ad affrontare i sempre più complessi requisiti energetici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Josh Byerly – SVP, Comunicazioni globali
Moira Duff – Direttore, Comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

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James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore, Relazioni con gli investitori
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Tel: +1 (713) 375-3535
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Michael Stock – Direttore finanziario
Anjali Voria, CFA – VP, Relazioni con gli investitori
Liberty Energy
Tel: +1 (303) 515-2851
IR@libertyenergy.com

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SLB

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