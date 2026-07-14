شركتا SLB وLiberty Energy تُشكّلان تحالفًا إستراتيجيًا لدعم البنية التحتية لمراكز البيانات والطاقة

--(BUSINESS WIRE)--هيوستن ودنفرأعلنت اليوم شركة تكنولوجيا الطاقة العالمية SLB (بورصة نيويورك: SLB) عن إبرام اتفاقية مع Liberty Energy Inc.‎ (بورصة نيويورك: LBRT) لتشكيل تحالف إستراتيجي يوفر بنية تحتية معيارية وحلولاً متكاملة لتوليد الطاقة لمشروعات مراكز البيانات الجديدة على مستوى العالم.

سيجمع التعاون تحت مظلته بين الخبرات المتكاملة في مجالات البنية التحتية المعيارية وتوليد الطاقة والعمليات التشغيلية، بما يدعم النشر السريع لقدرات جديدة لمراكز البيانات ويساعد شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة عالميًا على تلبية متطلبات الطاقة المتزايدة التعقيد.

يؤدي النمو المتسارع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على سعات مراكز البيانات، وفي إطار سعي المطورين إلى إضافة سعات حوسبة جديدة، يسعى العديد منهم إلى حلول طاقة داخل مواقع الاستهلاك يمكن نشرها بشكل مستقل عن توصيلات الشبكة التقليدية، مع تحسين عناصر الموثوقية والكفاءة والمرونة في ظل تزايد احتياجات الطاقة.

صرح Gavin Rennick، رئيس قطاع الطاقة الجديدة والصناعة في SLB، قائلاً: "لم يعد التحدي الأكبر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يقتصر على القدرة الحوسبية وحدها. بل يتمثل التحدي في القدرة على توفير البنية التحتية والطاقة ضمن الجداول الزمنية التي يطلبها السوق حاليًا". "سنساعد المطورين على تسريع وتيرة نشر سعات جديدة لمراكز البيانات، وذلك عن طريق الجمع بين القدرات المتكاملة في مجالي البنية التحتية والطاقة."

بموجب التحالف المزمع، ستوفر SLB حلول البنية التحتية المعيارية، وقدرات تنفيذ المشروعات، وانتشارًا عالميًا في الأسواق، بينما ستوفر Liberty أنظمة توليد طاقة معيارية، وأدوات تحكم ذكية في الطاقة داخل مواقع الاستهلاك، وخبرات تشغيلية.

صرح Ron Gusek، المدير التنفيذي لشركة Liberty Energy، قائلاً: "إنَّ حجم وتعقيد البنية التحتية للطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي يُحدثان تغييرًا جوهريًا في طريقة بناء أنظمة الطاقة ونشرها". "صُممت منصة خدمات الطاقة الشاملة التي تقدمها Liberty لتلبية المتطلبات التي ينطوي عليها هذا التحول، مع تزايد تركيز العملاء على الحلول المتكاملة والمصممة وفق احتياجاتهم. واستنادًا إلى علاقتنا طويلة الأمد مع SLB، يسعدنا تقديم حلول طاقة تعالج قيود السعة الحالية، مع دعم الجيل القادم من أنظمة الطاقة."

بالإضافة إلى توفير حلول البنية التحتية والطاقة، تخطط الشركتان للتعاون بهدف تطوير تقنيات تهدف إلى تحسين كفاءة أنظمة الطاقة في مراكز البيانات المستقبلية ومرونتها وأدائها البيئي، بما في ذلك أنظمة الطاقة الهجينة، وإدارة الطاقة الرقمية، وبنيات الطاقة المتقدمة.

منذ أبريل 2024، نجحت SLB في شحن أكثر من 1.3 جيجاوات من البنية التحتية المعيارية مُسبقة التجهيز لمشروعات مراكز البيانات، وتتوقع أن تتجاوز عمليات التسليم التراكمية 2 جيجاوات على مستوى العالم بحلول نهاية العام. وتعتزم Liberty تنفيذ مشروعات طاقة بقدرة إجمالية تقارب 3 جيجاوات بحلول عام 2029.

النقاط الرئيسية:

أعلنت SLB وLiberty Energy عن إبرام اتفاقية لتشكيل تحالف إستراتيجي بهدف توفير حلول البنية التحتية المعيارية وحلول توليد الطاقة المتكاملة لمشروعات مراكز البيانات على مستوى العالم.

سيجمع التحالف المزمع بين حلول SLB للبنية التحتية المعيارية لمراكز البيانات وخبرتها في تنفيذ المشروعات، وبين قدرات Liberty في مجال أنظمة توليد الطاقة المعيارية وإدارة الطاقة الذكية داخل مواقع الاستهلاك، وذلك لدعم الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

في غمار سعي المطورين إلى توفير قدرات حوسبة جديدة، صُمم التحالف المزمع لتلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة داخل مواقع الاستهلاك التي يمكن نشرها بشكل مستقل عن الجداول الزمنية التقليدية لربط الشبكة.

تخطط أيضًا الشركتان للتعاون في مبادرات تقنية مستقبلية تركز على أنظمة الطاقة الهجينة، وإدارة الطاقة الرقمية، وبنيات الطاقة المتقدمة، بهدف دعم متطلبات الطاقة المتطورة لمراكز البيانات.

نبذة عن SLB

تُعدّ SLB (بورصة نيويورك: SLB) شركة عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا تقود مسيرة الابتكار في صناعة الطاقة منذ 100 عام. هذا، وقد تركت الشركة بصمتها المميزة في أكثر من 100 بلد، أما عن موظفيها فهم يمثلون ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات، كما نعمل يوميًا على تقديم ابتكارات جديدة في مجال النفط والغاز وتقديم خدمات رقمية على نطاق واسع وإزالة الكربون من الصناعات وتطوير وتعزيز أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرف على المزيد على slb.com.

نبذة عن Liberty Energy

تُعدّ Liberty Energy Inc.‎ (بورصة نيويورك: LBRT) شركة رائدة في مجال خدمات الطاقة. كما تُعدّ Liberty إحدى أكبر مزوّدي خدمات وتقنيات إكمال الآبار لمنتجي النفط والغاز الطبيعي في الحقول البرية والطاقة الحرارية الجوفية المُعزّزة في أمريكا الشمالية. إضافة إلى ذلك، تمتلك Liberty وتدير شركة Liberty Power Innovations LLC، التي توفر حلولاً متقدمة للطاقة الموزعة وتخزين الطاقة، مدعومة بعلاقات إستراتيجية في مجالات الطاقة النووية المتقدمة، والطاقة الحرارية الجوفية المُعزّزة، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات، لخدمة قطاعات التجارة والصناعة، ومراكز البيانات، والطاقة، والتعدين. هذا، وقد تأسست Liberty في عام 2011، ومنذ ذلك الحين تركز تركيزًا دؤوبًا على تحقيق القيمة بالاعتماد على ثقافة الابتكار والتميز وتطوير تقنيات الجيل القادم. وأخيرًا وليس آخرًا، تتخذ Liberty من دنفر بكولورادو، مقرًا رئيسيًا لها. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.libertyenergy.com وlibertypowerinnovations.com، أو التواصل مع قسم علاقات المستثمرين على IR@libertyenergy.com.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية:

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" على النحو المحدد في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، أي، بيانات عن المستقبل وليس عن الأحداث الماضية، وغالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات، مثل "يخطط" و"نتوقع" و"قد" و"يمكن" و"نقدر" و"ننوي" و"نتنبأ" و"سوف" و"محتمل" و"متوقع" وغيرها من الكلمات المماثلة. كما تتناول البيانات التطلعية مسائل تنطوي، بدرجات متفاوتة، على قدر من عدم اليقين، مثل التوقعات أو التقديرات المتعلقة بتطبيق التقنيات الجديدة التابعة لشركة SLB أو Liberty، أو الفوائد المتوقعة منها، أو التحالفات والشراكات؛ أو التوقعات أو التنبؤات المتعلقة بالطلب على سعات مراكز البيانات؛ والتحسينات التي تطول الإجراءات التشغيلية والتكنولوجيا. إضافة إلى ذلك، تخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق الفوائد المستهدفة من إستراتيجيات SLB أو Liberty أو مبادراتهما أو شراكاتهما، فضلاً عن المخاطر والشكوك الأخرى المذكورة بالتفصيل في أحدث نماذج ‎10-K و‎10-Q و‎8-K المقدمة من SLB أو Liberty إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أو أودعتها لديها. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك (أو تغيرت عواقب مثل هذا التطور)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية على الصعيد المادي عن تلك الواردة في بياناتنا التطلعية. وأخيرًا، لا تصبح البيانات التطلعية فاعلة إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تعتزم SLB وLiberty أو تلتزمان بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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