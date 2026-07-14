Andersen Consulting refuerza sus soluciones de asesoría en Turquía con ODS Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting incorpora a ODS Consulting Group como firma colaboradora, lo que da un nuevo impulso a su plataforma en materia de servicios para la transformación digital, estrategia de talento y asesoría operativa.

Fundada en 2008 y con sede en Turquía, ODS Consulting Group ofrece servicios de asesoría a organizaciones que buscan oportunidades de crecimiento, talento e inversión en Turquía y en los mercados internacionales. Es una firma que trabaja con sus clientes apoyándolos a través de consultoría en desarrollo de negocios internacionales y exportaciones, soluciones de reclutamiento y gestión de talento, además de servicios de asesoría de inversión. Con todo ello, ayuda a las empresas a expandir sus operaciones, acceder a nuevos mercados, atraer talento calificado y desenvolverse en el panorama empresarial turco. Con un enfoque multidisciplinario y un profundo conocimiento local, ODS ofrece estrategias personalizadas que impulsan el crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo.

“Desde nuestra fundación, nos hemos dedicado de lleno a ayudar a las organizaciones a lograr un crecimiento sostenible mediante una combinación de visión estratégica y ejecución práctica”, afirmó Onur Seçkin, cofundador de ODS Consulting Group. “Trabajar con Andersen Consulting nos permite ampliar nuestras capacidades y apoyar a los clientes con soluciones más integradas en lo referente a la tecnología, el talento y la expansión global”.

“Las empresas que atraviesan un proceso de transformación necesitan soluciones que no se queden únicamente en la tecnología”, señaló Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “ODS Consulting Group aporta fortaleza a la hora de alinear las iniciativas digitales con las prioridades operativas y de personal”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

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