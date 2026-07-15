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Neuraptive Therapeutics verkrijgt licentie voor innovatieve, bioresorbeerbare technologie voor zenuwstimulatie van Washington University in St. Louis

CHESTERBROOK, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Neuraptive Therapeutics, Inc., een biotechbedrijf in de klinische fase dat zich richt op letsel aan perifere zenuwen, heeft vandaag aangekondigd dat het een exclusieve licentie heeft verkregen van Washington University in St. Louis voor een bioresorbeerbaar, draadloos elektronisch stimulatieapparaat.

De technologie, ontwikkeld door onderzoekers van WashU Medicine in samenwerking met Northwestern University, geeft gerichte elektrische impulsen af aan beschadigde zenuwen om de regeneratie te versnellen. Het apparaat is volledig bioresorbeerbaar; dit betekent dat het op natuurlijke wijze in het lichaam wordt afgebroken en dat er geen vervolgoperatie nodig is om het te verwijderen.

"WashU is verheugd om samen te werken met een opkomend bedrijf als Neuraptive om de ontwikkeling te ondersteunen van het bioresorbeerbare platform dat voortkomt uit onze onderzoekslaboratoria," aldus Nichole R. Mercier, PhD, Assistant Vice Chancellor en Managing Director van het Office of Technology Management bij WashU.

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Neuraptive Therapeutics, Inc.

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CEO: Robert (Bob) Radie
Employees: 8
Organization: PRI
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Contacts

IR@neuraptive.com
of
+1-484-787-3203

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