Neuraptive Therapeutics تحصل على ترخيص من جامعة واشنطن في سانت لويس لتقنية مبتكرة لتحفيز الأعصاب قابلة للامتصاص الحيوي

--(BUSINESS WIRE)--تشيستربروك، بنسلفانيااليوم، أعلنت شركة Neuraptive Therapeutics, Inc.‎، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على إصابات الأعصاب الطرفية، أنها حصلت على ترخيص حصري من جامعة واشنطن في سانت لويس لجهاز تحفيز إلكتروني لاسلكي قابل للامتصاص الحيوي.

تم تطوير هذه التقنية من قبل باحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن بالتعاون مع جامعة نورث وسترن، وهي تقوم بتوصيل نبضات كهربائية موجهة إلى الأعصاب التالفة لتسريع عملية التجديد. والجهاز قابل للامتصاص الحيوي بالكامل، مما يعني أنه يتحلل بشكل طبيعي في الجسم ولا يتطلب جراحة متابعة لإزالته.

قالت الدكتورة Nichole R. Mercier، نائبة رئيس الجامعة المساعد والعضو المنتدب بمكتب إدارة التكنولوجيا في جامعة واشنطن: "تفخر جامعة واشنطن بالشراكة مع شركة ناشئة مثل Neuraptive لدعم تطوير المنصة القابلة للامتصاص الحيوي التي نشأت من مختبراتنا البحثية. وتتيح هذه الاتفاقية تطوير المنصة بشكل أكبر للنهوض بإصلاح الأعصاب الطرفية وتحقيق تأثير إيجابي على المرضى."

وقال Bob Radie، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في Neuraptive Therapeutics: "تعد هذه الصفقة خطوة مهمة في تعزيز مجموعة حلولنا وتقديم المزيد من الخيارات للمرضى الذين يعانون من إصابات الأعصاب. يتمتع المحفز القابل للامتصاص الحيوي بإمكانات حقيقية إما بمفرده لإصلاح الأعصاب المقطوعة أو كمكمل تآزري لمرشح منتجنا الرئيسي، NTX-001. وكذلك نعتزم الاستفادة من الأبحاث المبكرة الواعدة حول قدرة الجهاز على المساعدة في تسريع التعافي من الأعصاب المتضررة. وبشكل عام، يمكن لهذه التقنية أن تضيف مجموعة أوسع من الأدوات للجراحين والمرضى، بهدف تحقيق تعافٍ وظيفي أفضل، وتقليل المشكلات طويلة الأمد، وتحسين نوعية الحياة بعد هذه الإصابات الصعبة."

يكمل الجهاز الجديد باقة منتجات Neuraptive الحالية، بما في ذلك NTX-001، والذي يخضع حاليًا لتجربة المرحلة الثالثة لإصلاح الأعصاب الطرفية المقطوعة جراحيًا. ويتماشى ذلك تمامًا مع استراتيجية الشركة المتمثلة في الجمع بين العلاجات وأنظمة التوصيل والتقنيات المساعدة لمعالجة الاحتياجات غير الملباة في هذا المجال. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية لاتفاقية الترخيص.

نبذة عن Neuraptive

تعد Neuraptive Therapeutics شركة تختص بالتكنولوجيا الحيوية، تعمل على تطوير علاجات ومنتجات طبية جديدة لتحسين نتائج المرضى والجراحين الذين يتعاملون مع إصابات الأعصاب الطرفية. والبرنامج الرئيسي للشركة، NTX-001، عبارة عن نظام دمج الأعصاب المصمم لاستعادة الاستمرارية الكهربائية عبر الأعصاب المقطوعة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.neuraptive.com.

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